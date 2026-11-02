Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»

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Στην απόσυρση 3,64 δισ. δολ. προχώρησαν οι πελάτες της Binance, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,1% των περιουσιακών στοιχείων της, μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου στον κόσμο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Binance υπέστη κυβερνοεπίθεση, η οποία φέρερται να συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα, και είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα, προκαλώντας σεισμό στον κόσμο των crypto, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ληστεία στην ιστορία.

Το ανταλλακτήριο επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι αναλήψεις σταθεροποιούνται μετά την αρχική έξαρση, ενώ οι όγκοι καταθέσεων παρέμειναν «σημαντικοί».

Η τιμή του Bitcoin έπεσε σε χαμηλό 6 εβδομάδων την Παρασκευή, για να ανακάμψει ελαφρώς κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακο, ξεκινώντας την εβδομάδα από τα 78.000 δολάρια.

Η Binance, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν, να πωλούν και να διαπραγματεύονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, διαθέτει 335 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως. Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι, στις 28 Οκτωβρίου, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ανέρχονταν σε 171 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στοίχημα η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών

Η κλοπή από την Binance ήταν κραυγαλέα, όχι όμως η πρώτη σε μια σειρά πρόσφατων περιστατικών κυβερνοκλοπών στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, όπως επισημαίνει το Reuters. Σύμφωνα με ερευνητές της TRM Labs, πέρυσι οι επιτιθέμενοι έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σχεδόν 150 διαφορετικά περιστατικά.

Τα επίπεδα αναλήψεων αποτελούν μια πρώτη δοκιμασία για το κατά πόσο οι πελάτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται την Binance και να της αναθέτουν τη φύλαξη των χρημάτων τους μετά την επίθεση.

Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι έχει καλύψει το 95% των περιουσιακών στοιχείων που κλάπηκαν στην επίθεση.

Οι κεφαλαιοποιήσεις των stablecoins τείνουν να μειώνονται όταν κεφάλαια αποχωρούν από την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Και έχουν υποχωρήσει από την Παρασκευή.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των δύο μεγαλύτερων stablecoins, USDT και USDC, έχει μειωθεί κατά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από την Παρασκευή, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) Bitcoin spot κατέγραψαν εκροές 643 εκατομμυρίων δολαρίων την Παρασκευή, τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή του Οκτωβρίου. Παράλληλα, θέσεις με μόχλευση αξίας άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ρευστοποιήθηκαν, δήλωσε ο Ari Redbord, επικεφαλής πολιτικής της αμερικανικής εταιρείας ανάλυσης blockchain TRM Labs.

«Καταλαβαίνω γιατί αυτό προκαλεί ανησυχία στους πιο συντηρητικούς θεσμικούς επενδυτές», δήλωσε ο Redbord. «Μια κυβερνοεπίθεση σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να οδηγήσει στην κλοπή ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης. Μια επίθεση σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ισοδυναμεί με τραπεζική ληστεία στην ταχύτητα του διαδικτύου, γεγονός που δημιουργεί ένα ασταθές προφίλ κινδύνου για οποιονδήποτε είναι υπεύθυνος για τα κεφάλαια τρίτων».

Σταδιακές αναλήψεις

Η Binance ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει καλύψει 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας δικά της κεφάλαια για να αγοράσει ισοδύναμα περιουσιακά στοιχεία και να αντικαταστήσει όσα χάθηκαν.

Το υπόλοιπο 5% των κλεμμένων tokens αποτελείται από λιγότερο ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να εξασφαλιστούν, ανέφερε η εταιρεία.

Παρά τα μέτρα αυτά, ορισμένοι χρήστες εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές τους για την αντιστάθμιση των κινδύνων.

Ο Jay Koh, αντιπρόεδρος της Asia Web3 AI Association, δήλωσε ότι δεν έχει αποσύρει κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρεί στην Binance, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του βρίσκεται σε ένα cold wallet (πορτοφόλι ψυχρής αποθήκευσης), το οποίο δεν επηρεάστηκε από την επίθεση.

«Δεν θα απέσυρα απαραίτητα τα πάντα από την Binance. Ωστόσο, θεωρώ συνετό να επανεξετάσει κανείς την έκθεσή του στον κίνδυνο, να διαφοροποιήσει τους τρόπους φύλαξης των περιουσιακών του στοιχείων και να αποφεύγει να διατηρεί περισσότερα κεφάλαια από όσα είναι απαραίτητα σε μία και μόνο πλατφόρμα».

Η Binance ενημέρωσε ότι η διαδικασία αποκατάστασης των αποσύρσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με προτεραιότητα στις ανάγκες των χρηστών.

Η πρώτη φάση κάλυψε 15 tokens, μεταξύ των οποίων το Bitcoin, το Ether, ορισμένα tokens που σχετίζονται με τα stablecoins USDC και USDT, καθώς και το Dogecoin.

Σύμφωνα με το ίδιο το ανταλλακτήριο, οι καθαρές εκροές αντικατοπτρίζουν τα κεφάλαια που οι πελάτες απέσυραν και κατέθεσαν μετά το περιστατικό.

Η πλατφόρμα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων DefiLlama ανέφερε στον πίνακα δεδομένων της ότι οι εκροές ήταν υψηλότερες, φτάνοντας τα 5,81 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι των 4,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εμφάνιζε νωρίτερα.

«Το συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνει τις μεταφορές που πραγματοποιήσαμε προς το νέο μας hot wallet, επομένως τα στοιχεία δεν είναι ακριβή. Η τελευταία ενημέρωσή μας στο X είναι η πιο κοντινή στην πραγματικότητα, με εξαίρεση τις κινήσεις καταθέσεων και αναλήψεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τη δημοσίευσή της», δήλωσε εκπρόσωπος της Binance, σχολιάζοντας.

Χάκερ της Βόρειας Κορέας

Το FBI ανακοίνωσε το Σάββατο ότι υπεύθυνη για την επίθεση ήταν η ομάδα TraderTraitor, μια κρατικά υποστηριζόμενη μονάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας.

Η Πιονγκγιάνγκ αρνείται εδώ και χρόνια ότι χρησιμοποιεί κρατικά συνδεδεμένες μονάδες κυβερνοεπιθέσεων για κατασκοπεία, οικονομικές κλοπές και δημιουργία εσόδων.

Οι αρμόδιες αρχές παρατήρησαν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας να μετατρέπουν τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονόμισμα Ether, ανέφερε το FBI σε ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένει περαιτέρω ξέπλυμα των περιουσιακών στοιχείων μέσω της χρήσης συναφών τεχνολογιών.

Πιθανή εμπλοκή της Βόρειας Κορέας είχαν επισημάνει επίσης αναλυτές.

Το μεγαλύτερο μέρος της κλοπής πραγματοποιήθηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, αργά το βράδυ της Πέμπτης, και παρουσίαζε ομοιότητες με προηγούμενες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις που έχουν αποδοθεί στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις αμερικανικές εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργότερα το Σάββατο ότι παραμένει ασαφές εάν η Βόρεια Κορέα εμπλέκεται στην επίθεση.

«Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τη Βόρεια Κορέα — αλλά αν είναι, θα μιλήσουμε με τη Βόρεια Κορέα σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X.