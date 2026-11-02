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Binance: «Έχασε» 3,64 δισ. δολάρια από μαζικές αναλήψεις μετά το χακάρισμα

Η Binance ανέφερε ότι την 1η Νοεμβρίου διεκπεραίωσε αναλήψεις ύψους 4,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καταθέσεις ύψους 1,01 δισ. δολαρίων

Crypto 02.11.2026, 08:46
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Binance: «Έχασε» 3,64 δισ. δολάρια από μαζικές αναλήψεις μετά το χακάρισμα
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Kαθαρές εκροές ύψους 3,64 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανέφερε ότι κατέγραψε η Binance μετά την επανέναρξη των αναλήψεων την Κυριακή, σε συνέχεια μιας επίθεσης χάκερ που προκάλεσε απώλειες 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι πελάτες έσπευσαν να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους εκτός της πλατφόρμας.

Οι καθαρές εκροές ανήλθαν στο 2,1% του συνολικού ενεργητικού της Binance, το οποίο ανέρχεται σε 171 δισεκατομμύρια δολάρια

Το χρηματιστήριο διεκπεραίωσε αναλήψεις ύψους 4,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καταθέσεις ύψους 1,01 δισεκατομμυρίου δολαρίων μεταξύ 6 π.μ. και 3:30 μ.μ. UTC την 1η Νοεμβρίου, όπως ανέφερε η Binance σε ανάρτησή της στο X.

Οι καθαρές εκροές που προέκυψαν αντιπροσώπευαν το 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Binance, ύψους 171 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την απόδειξη των αποθεματικών της, με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου.

Σταθεροποίηση αναλήψεων από τη Binance

Η Binance ανέφερε ότι ο όγκος των αναλήψεων είχε μειωθεί και σταθεροποιούνταν μετά από μια αρχική απότομη αύξηση, ενώ ο όγκος των καταθέσεων παρέμεινε σημαντικός.

Το χρηματιστήριο άρχισε να αποκαθιστά τις αναλήψεις σταδιακά στις 6 π.μ. UTC την Κυριακή, με τις υπηρεσίες να επαναλαμβάνονται και στα 15 δίκτυα και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονταν στην αρχική φάση έως τις 12:36 μ.μ. UTC. Ανέφερε ότι οι δοκιμές συνεχίζονταν για τα υπόλοιπα δίκτυα και περιουσιακά στοιχεία.

«Η Circle ενεργοποίησε τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών και συντονίστηκε με τις αρχές επιβολής του νόμου για να παγώσει περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε USDC που σχετίζονταν με το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος του εκδότη του σταθερού νομίσματος στο CNBC. Η εταιρεία ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Είχει προηγηθεί μια ανάρτηση την Παρασκευή του διευθύνοντος συμβούλου της Circle, Jeremy Allaire, ο οποίος ανέφερε τότε ότι είχαν παγώσει περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια σε USDC που συνδέονταν με το περιστατικό.

Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, προσπάθησε να καθησυχάσει τους χρήστες μετά την παραβίαση, γράφοντας στο X ότι «το 98% επιλέγει να μείνει!». Ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών εκροών σημειώθηκε μέσα στις πρώτες δύο ώρες μετά την επανέναρξη των αναλήψεων. «Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται με τα λόγια στις καλές στιγμές. Κερδίζεται με τις πράξεις στις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε ο Zhao.

Οι αναλήψεις ακολούθησαν μια επίθεση-ρεκόρ ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Binance την περασμένη εβδομάδα. Το FBI απέδωσε την επίθεση σε χάκερ από τη Βόρεια Κορέα, ονομάζοντας την επιχείρηση «TraderTraitor».

Το χρηματιστήριο έχει δηλώσει ότι θα αναλάβει το οικονομικό βάρος των κλεμμένων κεφαλαίων, αντί να μετακυλήσει τις ζημίες στους χρήστες.

Η Binance ανέφερε ότι έχει καλύψει περίπου το 95% του επηρεαζόμενου ποσού, σε σύγκριση με το 90% που είχε αναφερθεί στην προηγούμενη ενημέρωσή της. Το χρηματιστήριο διευκρίνισε ότι το υπόλοιπο 5% αποτελείται από token με χαμηλότερη ρευστότητα, των οποίων η προμήθεια στις απαιτούμενες ποσότητες θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

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