Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος cloud για τεχνητή νοημοσύνη

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Σταδιακά βάζει τέλος η Microsoft στη συμφωνία μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος για τεχνητή νοημοσύνη από την Oracle, στο πλαίσιο της ευρύτερης επανεκτίμησης συνεργασιών στον τομέα του cloud, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg κατά τους τελευταίους μήνες η Microsoft διακόπτει τη χρήση της μισθωμένης υπολογιστικής ισχύος από την Oracle, έχοντας επιλέξει να μην ανανεώσει τη σχετική σύμβαση.

H υπολογιστική ισχύς που μίσθωνε η ​​Microsoft κατέστη με την πάροδο του χρόνου λιγότερο χρήσιμη, καθώς δεν ανταποκρινόταν πλέον στις προδιαγραφές της εταιρείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο εξοπλισμός της Oracle χρησιμοποιούσε τσιπ παλαιότερης γενιάς της Nvidia.

Εκπρόσωπος της Oracle δήλωσε ότι η ζήτηση για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας παραμένει ισχυρή, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) παλαιότερων γενεών. Τον Σεπτέμβριο, η Oracle ανέφερε ότι προχωρά στην ανανέωση συμβολαίων για GPU τετραετίας, με τιμή αυξημένη κατά 20% σε σχέση με το αρχικό κόστος.

Η συμφωνία Microsoft – Oracle

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία ανακοινώθηκε το 2023, η Oracle συμφώνησε να παρέχει στη Microsoft πρόσβαση σε διακομιστές που θα υποστήριζαν μια νέα έκδοση της μηχανής αναζήτησης Bing, ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Το συνολικό μέγεθος της συμφωνίας δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί.

Το γεγονός ότι η Microsoft είναι διατεθειμένη να μισθώσει διακομιστές από έναν βασικό ανταγωνιστή της, ερμηνεύθηκε ως πρώιμη ένδειξη της τεράστιας έλλειψης υπολογιστικής ισχύος, ενός φαινομένου που έχει καθορίσει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο συνέβαλε στην πυροδότηση της άνθησης στον τομέα του «νεο-cloud» (neocloud), υπογράφοντας συμβόλαια μεγάλης κλίμακας με αναδυόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, όπως οι CoreWeave, Nscale και Nebius. Συνολικά, η Microsoft δέσμευσε περισσότερα από 80 δισ. δολάρια για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος από άλλες εταιρείες cloud, προκειμένου να ενισχύσει τις δικές της πρωτοβουλίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η Microsoft επανεξετάζει τη στρατηγική της. Στελέχη-κλειδιά στην εταιρεία έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τους παρόχους «neocloud», επικαλούμενα το υψηλό κόστος και τις καθυστερήσεις.

Όπως είχε αναφέρει παλαιότερα το Bloomberg, την περίοδο που η Microsoft επέλεξε να μην ανανεώσει τη συγκεκριμένη συμφωνία με την Oracle, ενίσχυσε παράλληλα τον έλεγχο σε άλλα έργα κέντρων δεδομένων, αποχώρησε από όσα έκρινε ως ριψοκίνδυνα και εξέτασε εσωτερικά το ενδεχόμενο σύναψης νέων συμφωνιών με παρόχους «neocloud».

Τον Ιούνιο, το Business Insider ανέφερε ότι οι εταιρείες βρίσκονταν σε συνομιλίες για μια άλλη συμφωνία, η οποία αφορούσε τη μεταφορά ορισμένων φόρτων εργασίας της Microsoft στο cloud της Oracle, ωστόσο οι συζητήσεις αυτές ναυάγησαν.

Ο τομέας cloud της Oracle έχει αναπτυχθεί ραγδαία από το 2023, τροφοδοτούμενος από σημαντικά συμβόλαια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με εταιρείες όπως η OpenAI και η Meta Platforms. Για το έτος που έληξε τον Μάιο του 2026, ο τομέας cloud της Oracle κατέγραψε έσοδα ύψους 18 δισ. δολαρίων.

Καθώς η Oracle αναπτύσσει κέντρα δεδομένων και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο cloud, η εταιρεία θεωρήθηκε αρχικά ως ένας από τους κύριους ωφελημένους από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τις μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες οδήγησαν τις ελεύθερες ταμειακές ροές της Oracle σε αρνητικό πρόσημο. Η μετοχή έχει χάσει περισσότερο από τη μισή της αξία από τότε που άγγιξε το υψηλό της για φέτος, στα 248,15 δολάρια, την 1η Ιουνίου.