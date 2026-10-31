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Microsoft: Σχεδιάζει να αντλήσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω δανεισμού

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η Microsoft θα εκδώσει εταιρικά ομόλογα

World 31.10.2026, 23:45
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Microsoft: Σχεδιάζει να αντλήσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω δανεισμού
Newsroom

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Σχέδια για την άντληση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω έκδοσης ομολόγων ανακοίνωσε την Πέμπτη η Microsoft, αξιοποιώντας την εξαιρετική πιστοληπτική της ικανότητα για να στηρίξει την επέκταση των υποδομών της.

Η εταιρεία λογισμικού διαθέτει την κορυφαία αξιολόγηση «AAA» από τον οίκο αξιολόγησης S&P. Η διοίκηση στοχεύει σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει την έντονη ζήτηση από εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic και η OpenAI, καθώς και από άλλους πελάτες, αναφέρει το CNBC.

«Η Microsoft προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, επαναγορές μετοχών, εξαγορές και την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η διαδικασία έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εταιρεία.

Microsoft

Η Microsoft ακολουθεί άλλες Big Tech

Η Amazon και η Alphabet έχουν επίσης προσφύγει στην αγορά ομολόγων φέτος για τη στήριξη έργων υποδομής, ενώ η CoreWeave —μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud που εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη— έχει επίσης αξιοποιήσει την αγορά χρέους για να διευρύνει το αποτύπωμά της σε κέντρα δεδομένων (data centers). Οι επενδυτές έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε εταιρείες με υψηλά επίπεδα χρέους, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Η Microsoft θα αξιοποιεί πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης για να συμπληρώνει τις δικές της ταμειακές ροές, όποτε οι συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές, δήλωσε την Τετάρτη η Έιμι Χουντ, οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

«Υπάρχει μια μορφή χρηματοδότησης που ονομάζεται χρηματοδοτική μίσθωση και την έχουμε χρησιμοποιήσει ως εργαλείο», ανέφερε. «Είμαστε τυχεροί που έχουμε πρόσβαση στις αγορές χρέους, δεδομένων των αξιολογήσεών μας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας».

Την Τετάρτη, η Microsoft ανακοίνωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, διαφοροποιούμενη από την Alphabet, οι ταμειακές ροές της οποίας ήταν αρνητικές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Την περασμένη εβδομάδα, η Meta ανέφερε επίσης αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές, ενώ την Πέμπτη η Amazon ανακοίνωσε αντίστοιχα αρνητικά μεγέθη.

Επίσης την Τετάρτη, η Oracle αποκάλυψε σχέδια για την άντληση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω νέου δανεισμού, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναμένει επιστροφή σε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2028.

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