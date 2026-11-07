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Nvidia: Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες τεχνολογίας και αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είχε σχέση με κινέζα κατάσκοπο

Κόσμος 07.11.2026, 12:16
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Nvidia: Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού
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Οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης πιστεύουν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, διατηρούσε ερωτική σχέση με μια Κινέζα, η οποία φέρεται να στρατολογήθηκε για να κατασκοπεύει για λογαριασμό της κύριας υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο ενός σχετικού εγγράφου, αμερικανοί αξιωματούχοι συνέταξαν νωρίτερα φέτος ένα υπόμνημα —βασισμένο σε πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών— στο οποίο αναφέρεται ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε ερωτική σχέση με την Άλισ Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed. Η Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι πελάτης της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών εκτιμά ότι η Άλις Χουάνγκ στρατολογήθηκε ως κατάσκοπος από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Το υπόμνημα κοινοποιήθηκε σε μια μικρή ομάδα ανώτατων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης λίγο πριν από το ταξίδι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, για τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, αναφέρουν οι Financial Times. Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τον Χουάνγκ μαζί με το στέλεχος της Megaspeed.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει το κυβερνητικό υπόμνημα, καθώς και τους ισχυρισμούς περί ερωτικής σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου της με την Άλις Χουάνγκ. Η εταιρεία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο ίδιος συναντάται «κάθε χρόνο με χιλιάδες στελέχη πελατών της».

Η Megaspeed βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στη λαθραία μεταφορά προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

Λαθραίες μεταφορές προηγμένων τσιπ στην Κίνα

Η Nvidia είχε διενεργήσει στο παρελθόν εσωτερική έρευνα σχετικά με τις εν λόγω καταγγελίες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Η αποκάλυψη για το υπόμνημα έρχεται μία ημέρα αφότου κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες ζήτησαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia να εμφανιστεί κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον των επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων —αρμόδιων για την Κίνα, τις εξωτερικές υποθέσεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών— προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με δημοσίευμα των New York Times, που αποκάλυψε το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Χουάνγκ είχε αποτελέσει στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας. Οι νομοθέτες επιθυμούσαν επίσης να θέσουν ερωτήματα στον Χουάνγκ σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζει η εταιρεία.

Η Megaspeed προέκυψε από την απόσχιση τμήματος μιας κινεζικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών το 2023. Η αμερικανική κυβέρνηση διεξάγει έρευνες για εταιρείες —ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία— οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται στη λαθραία μεταφορά προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Το ενδιαφέρον έχει ενταθεί καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει πιο έντονος. Οι ΗΠΑ ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ικανότητα της Κίνας να προμηθεύεται προηγμένα τσιπ που θα επιταχύνουν τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της.

Στενές σχέσεις Χουάνγκ με Τραμπ – Το ταξίδι στην Κίνα

Αξιωματούχοι εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ έχουν εκφράσει, κατ’ ιδίαν, τη δυσαρέσκειά τους για τον Χουάνγκ, ο οποίος άσκησε προσωπικά πιέσεις στον Τραμπ νωρίτερα φέτος, ζητώντας να επιτραπεί στην Nvidia να εξάγει το τσιπ H200 σε πελάτες στην Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις με τον Τραμπ, αφότου ο πρόεδρος ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του το 2025.

Όταν ο Τραμπ ταξίδεψε στην Κίνα τον Μάιο για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι, ο Χουάνγκ δεν βρισκόταν μεταξύ των διευθύνοντων συμβούλων που αναχώρησαν από την Ουάσιγκτον με το προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) μαζί με τον πρόεδρο.

Μόλις ο Τραμπ πληροφορήθηκε ότι ο Χουάνγκ δεν περιλαμβανόταν στην ομάδα, επικοινώνησε μαζί του. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia ταξίδεψε στην Αλάσκα, όπου επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια μιας στάσης. Τον Σεπτέμβριο, παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ προς τιμήν του Σι, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στις ΗΠΑ.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: in.gr

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