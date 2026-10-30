Ινδία: Εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης δανείζεται 3 δισ. δολάρια για νέας γενιάς τσιπ Nvidia

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία φέρεται να επιδιώκει τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω δανεισμού για τη χρηματοδότηση της αγοράς των μονάδων επεξεργασίας γραφικών Rubin της Nvidia.

Η ινδική εταιρεία AM Intelligence ισχυρίζεται ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων «σταθερών αγοραστών» των μονάδων επεξεργασίας γραφικών Rubin της Nvidia εκτός Βόρειας Αμερικής.

Η AM Intelligence, μια εταιρεία με έδρα το Χαϊντεραμπάντ, σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων και τραπεζικών δανείων, προκειμένου να αγοράσει τα τσιπ επόμενης γενιάς της Nvidia Corp, όπως ανέφερε το Bloomberg την Παρασκευή.

Η κατανομή μεταξύ ομολόγων και δανείων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά η εταιρεία αναμένει να λάβει 300 εκατομμύρια δολάρια ως προκαταβολή από πιθανούς αγοραστές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η AM Intelligence, η οποία ισχυρίζεται ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των «μεγαλύτερων δεσμευμένων αγοραστών» των GPU Rubin εκτός Βόρειας Αμερικής, δεν απάντησε στο αίτημα της CNBC για σχόλιο.

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στους ιδρυτές της κορυφαίας ινδικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Greenko, σχεδιάζει να επενδύσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία υπολογιστικής ισχύος 100 MW, η οποία θα κατανεμηθεί σε κέντρα στη Μαλαισία και την Ινδία, όπως ανέφερε η AM Intelligence σε ανακοίνωσή της στις 5 Οκτωβρίου.

Θα αγοράσει συνολικά 29.000 τσιπ Rubin της Nvidia για την ισχύ των 100 MW, ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να διαθέσει στην αγορά επιπλέον ισχύ 300 MW τους επόμενους 15 μήνες, με επένδυση άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Προσφορά υπολογιστικής ισχύος ως υπηρεσία

Η AM Intelligence συγκαταλέγεται στον αυξανόμενο αριθμό εταιρειών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία που προσφέρουν υπολογιστική ισχύ ως υπηρεσία (computing-as-a-service). Νωρίτερα φέτος, η Yotta Data Services, με έδρα τη Βομβάη, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός κόμβου τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας τις GPU Blackwell Ultra της Nvidia.

Πολλές εταιρείες ενέργειας στην Ινδία μετατρέπονται σε εταιρείες «neocloud», δημιουργώντας κέντρα δεδομένων με υπολογιστική ισχύ που μπορεί να εκμισθωθεί σε hyperscalers, δήλωσε ο Neil Shah, αντιπρόεδρος της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Counterpoint Research, αναφέροντας τον Όμιλο Adani, τη Reliance και την Tata Power ως μερικά από τα βασικά παραδείγματα.

Οι GPU Rubin της Nvidia είναι ειδικά σχεδιασμένες για την «agent-based» τεχνητή νοημοσύνη και θα προσφέρουν στην AM Intelligence το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου στην Ινδία, ανέφερε ο Shah.

Μέχρι το επόμενο έτος, οι επιχειρήσεις θα επικεντρωθούν στην «λειτουργία παραγωγικών πράκτορων χαμηλής καθυστέρησης» και όχι μόνο στην εκπαίδευση των βασικών μοντέλων, η οποία υποστηρίζεται από τις GPU Blackwell Ultra.

Η AM Intelligence αναπτύσσει κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ισχύος 5 GW και υπολογιστική ισχύ ως υπηρεσία (compute-as-a-service) ισχύος 1 GW σε όλη την Ινδία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε σχετική ανακοίνωση. Μέσα σε δύο χρόνια, η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει υπολογιστική ισχύ 400 MW.