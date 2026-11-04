AMD: Ισχυρό «σήμα» ανάπτυξης έως το 2027 – Απειλεί την κυριαρχία της Nvidia στο AI – Τι λένε οι αναλυτές

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Η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε άνοδο 7,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφότου η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών προέβλεψε ταχύτερη ανάπτυξη έως το 2027, καθησυχάζοντας τους επενδυτές ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή.

Η AMD, η οποία εντάχθηκε πρόσφατα στο κλαμπ των εταιρειών με κεφαλαιοποίηση τρισεκατομμυρίων, έχει καταγράψει κέρδη περίπου 126% φέτος και αναμένεται να προσθέσει περίπου 58 δισεκατομμύρια δολάρια στην χρηματιστηριακή της αξία, εάν διατηρηθούν τα προσυνεδριακά κέρδη, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ισχυρές προοπτικές της εταιρείας ανέδειξαν την αυξανόμενη δυναμική στον κλάδο των επεξεργαστών για διακομιστές, σηματοδοτώντας ότι οι δαπάνες για υπολογιστικά συστήματα AI επεκτείνονται πέρα από τους επιταχυντές της Nvidia, οι οποίοι κυριαρχούν στην αγορά.

AMD: Προβλέπει «άλμα» εσόδων το 2027

«Βλέπουμε ζήτηση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας στα κέντρα δεδομένων, στον κλάδο των επεξεργαστών, καθώς και στον τομέα του AI για data centers», δήλωσε η CEO Λίζα Σου, προσθέτοντας ότι η εταιρεία προετοιμαζόταν για αυτή την ανάπτυξη εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Σου δήλωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία αναμένει τα συνολικά έσοδα να αυξηθούν πάνω από 80% το 2027, ποσοστό υψηλότερο από την ανάπτυξη 77% που προβλέπουν οι αναλυτές, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG.

Η ηγέτιδα εναλλακτική απέναντι στην Nvidia

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της AMD και το επεκτεινόμενο οικοσύστημα λογισμικού την τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση για να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο από την αγορά του AI, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της ως ηγέτιδα εναλλακτική λύση έναντι της Nvidia και στηρίζοντας περαιτέρω κέρδη στην κατηγορία των επεξεργαστών για διακομιστές, ανέφεραν οι αναλυτές της TD Cowen.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι μετοχές της ανταγωνίστριας Intel έκαναν βουτιά άνω του 20%, αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε αναιμική ζήτηση στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για την εξάρτησή της από τη συγκεκριμένη αγορά και τη σχετικά περιορισμένη έκθεσή της στην τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει το Reuters.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο να υποθέσουν ότι η τρέχουσα ανάπτυξη στον κλάδο των server CPUs θα συνεχιστεί επ’ αόριστον εν μέσω μιας γενικευμένης έλλειψης στον κλάδο, πιστεύουν ωστόσο ότι η AMD παρουσιάζει καλύτερη επιχειρησιακή εκτέλεση από τους ανταγωνιστές της και θα μπορούσε να συνεχίσει να κερδίζει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Τα έσοδα της εταιρείας από τα data centers για το τρίτο τρίμηνο έκαναν άλμα 97% στα 8,55 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 8,20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών περίπου 31 φορές τα μελλοντικά της κέρδη, σε σύγκριση με τις 14 φορές για τη Nvidia και τις 16,5 φορές για την Broadcom.