Nvidia: Περιορίζει την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών στις υπηρεσίες των διεθνών data centers

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Σε αυστηρότερους περιορισμούς για την πρόσβαση κινεζικών επιχειρήσεων σε υπολογιστική ισχύ μέσω διεθνών κέντρων δεδομένων προχωρά η Nvidia, εντείνοντας την πίεση προς την Κίνα στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών στον κόσμο ζητά πλέον από τους συνεργάτες του στον τομέα του cloud computing να διαθέτουν τουλάχιστον το 51% των υπηρεσιών τους σε πελάτες εκτός Κίνας. Πρόκειται για μια νέα απαίτηση συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να αναδιαμορφώσει την αγορά υπολογιστικών υποδομών, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ασία, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με πέντε πηγές των FT με γνώση του θέματος, η Nvidia έχει μεταφέρει προφορικά τους νέους όρους στους πελάτες της τους τελευταίους μήνες, μέσω των εμπορικών και περιφερειακών ομάδων της. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε συνεργάτες της παγκοσμίως και όχι μόνο σε data centers στην Ασία. Αφορούν, ωστόσο, αποκλειστικά νέες συμβάσεις και δεν επηρεάζουν τις υφιστάμενες συμφωνίες μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος.

Η κίνηση προσθέτει ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες των κινεζικών τεχνολογικών ομίλων να αναπτύξουν ανταγωνιστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα, αρκετές επιχειρήσεις στην Κίνα αξιοποιούσαν υποδομές cloud στο εξωτερικό για απαιτητικές εργασίες, όπως η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, παρακάμπτοντας εν μέρει τους αμερικανικούς περιορισμούς στις άμεσες εξαγωγές προηγμένων μικροεπεξεργαστών.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί πλέον να κλείσει και αυτή τη δίοδο. Εκτός από την αντιμετώπιση των παράνομων δικτύων που διοχετεύουν τσιπ της Nvidia στην κινεζική αγορά, οι αμερικανικές αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένο εξοπλισμό μέσω ξένων παρόχων υπολογιστικών υπηρεσιών.

Προβλήματα για τους πελάτες της δημιουργεί η Nvidia

Η νέα πολιτική δημιουργεί, ωστόσο, σημαντικές δυσκολίες για τους ίδιους τους συνεργάτες της Nvidia. Πάροχος με έδρα τη Σιγκαπούρη ανέφερε ότι είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός μη κινεζικών πελατών εκτός ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η αυστηρή εφαρμογή του κανόνα θα πλήξει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Πολλά data centers στη Νοτιοανατολική Ασία είχαν στηρίξει σημαντικό μέρος της ανάπτυξής τους στη ζήτηση από κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους. Εάν δεν καταφέρουν να αναπληρώσουν αυτούς τους πελάτες, ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσουν τις επενδύσεις ή τη λειτουργική τους κλίμακα.

Η πίεση αποτυπώνεται ήδη στην περιορισμένη διαθεσιμότητα προηγμένων τσιπ στην Κίνα. Σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση συναλλαγής, ένα σύστημα rack με μικροεπεξεργαστές B300 της Nvidia, το οποίο πωλείται διεθνώς περίπου 600.000 δολάρια, έφθασε τον προηγούμενο μήνα στην κινεζική αγορά να κοστίζει 18,5 εκατ. γουάν, δηλαδή περίπου 2,8 εκατ. δολάρια. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να πωλείται στην Κίνα λόγω των αμερικανικών περιορισμών και χρησιμοποιείται από κορυφαίους αμερικανικούς ομίλους τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Παράλληλα, η Nvidia έχει ήδη περιορίσει περισσότερο από το μισό τον αριθμό των ασιατικών πελατών που δικαιούνται να αγοράζουν τα τσιπ της, εφαρμόζοντας αυστηρότερη διαδικασία ελέγχου και κατάλογο εγκεκριμένων αγοραστών. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν μειώσει τις ποσότητες προηγμένου εξοπλισμού που καταλήγουν στην Κίνα μέσω παράνομων δικτύων, αυξάνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση των κινεζικών επιχειρήσεων από ξένες υποδομές.

Η Nvidia υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές υποδομές υπολογιστικής ισχύος αποτελούν θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών μοντέλων και εφαρμογών διεθνώς. Η στρατηγική της, πάντως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα απέναντι στην Κίνα. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Nvidia έχει υποχωρήσει πάνω από 13% τον τελευταίο μήνα, αν και παραμένει υψηλότερα κατά 7% από την αρχή του έτους. Η πτώση αυτή συνέβαλε στο να χάσει την πρώτη θέση μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως από την Apple.