ΗΠΑ: Η «μάχη» για την καθαρή ενέργεια, οι μειώσεις λογαριασμών και το ομοσπονδιακό αδιέξοδο

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Πρόωρες «μάχες» για την ενέργεια, τις κρατικές δαπάνες, τα χρόνια δημοσιονομικά ελλείμματα και τους δασμούς ετοιμάζονται να δώσουν οι Δημοκρατικοί μετά την εκλογική επικράτησή τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Όσο οι αυξανόμενες τιμές συνεχίζουν να κάνουν την καθημερινότητα οικονομικά δυσβάσταχτη, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να αποξενωθούν από τους ψηφοφόρους στον επόμενο εκλογικό κύκλο.

«Όσο ο πληθωρισμός και τα επιτόκια δεν τίθενται υπό έλεγχο, η πιθανότητα εκλογικών ανατροπών θα παραμένει σταθερά υψηλή», δήλωσε ο Marc Goldwein, ανώτερος αντιπρόεδρος στην ΜΚΟ «Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό».

Μάλιστα, ορισμένοι Δημοκρατικοί υπόσχονται να πιέσουν για περισσότερη «καθαρή» ενέργεια, προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους – αυτό όταν αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο. Πάντως, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει την εξουσία του βέτο «επιθετικά».

Οι Δημοκρατικοί υπέρ καθαρής ενέργειας

Ο γερουσιαστής Sheldon Whitehouse του Rhode Island, κορυφαίος Δημοκρατικός στην «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων» της Γερουσίας, δήλωσε στο Associated Press ότι οι «επιθέσεις» του Τραμπ στην καθαρή ενέργεια αύξησαν τις τιμές για τους φορολογουμένους.

Επιπλέον, τόνισε ότι οι Δημοκρατικοί θα «εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να μειώσουν το ενεργειακό κόστος των καταναλωτών και θα απαιτήσουμε λογοδοσία για τη μαζική διαφθορά που προκλήθηκε από τους δωρητές του Τραμπ από τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ένωσης Καθαρής Ενέργειας, Jason Grumet, δήλωσε ότι όλοι όσοι προσπαθούν να αναπτύξουν καθαρή ενέργεια «αισθάνονται ενισχυμένοι».

Θα μειωθούν οι λογαριασμοί στις ΗΠΑ;

Η θέσπιση σημαντικών αλλαγών θα απαιτούσε τη στήριξη των Ρεπουμπλικάνων, επειδή οι Δημοκρατικοί δεν θα διαθέτουν τον απαραίτητο αριθμό εδρών για να ανατρέψουν τα προεδρικά βέτο.

Ακόμη και τότε, οι χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας δεν είναι εγγυημένοι, επειδή οι τιμές εξαρτώνται επίσης από το κόστος των καυσίμων, τη ζήτηση και τα έξοδα συντήρησης του ηλεκτρικού δικτύου, σημειώνει το AP.

«Οι νίκες δίνουν στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερη ισχύ επιρροής επί των δαπανών και περισσότερη πολιτική δύναμη για να προωθήσουν μια συνεκτική ατζέντα. Το ερώτημα είναι αν θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη αποτελεσματικά», δήλωσε η Lisa Sachs, διευθύντρια του Κέντρου Βιώσιμων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Columbia.

Ομοσπονδιακό αδιέξοδο, τοπική δυναμική

Ο David Victor, καθηγητής καινοτομίας και δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, αναμένει σε μεγάλο βαθμό ένα αδιέξοδο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια λόγω της διαιρεμένης κυβέρνησης στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν νίκες στις αναμετρήσεις για τη θέση του κυβερνήτη σε πολιτείες που ελέγχονταν επί μακρόν από τους Ρεπουμπλικάνους, συμπεριλαμβανομένου του Τέξας και της Γεωργίας.

Η Leah Stokes, πολιτική επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σάντα Μπάρμπαρα, δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο πολιτειών για το κλίμα το επόμενο έτος λόγω αυτών των νικών. Από εκεί προέρχεται παραδοσιακά η ηγεσία στα θέματα του κλίματος, σημείωσε. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Stokes είναι αισιόδοξη για την παράταση των φορολογικών εκπτώσεων για την καθαρή ενέργεια, δεδομένου ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι το υποστηρίζουν αυτό.

Ο Jay Inslee, πρώην Δημοκρατικός κυβερνήτης και μέλος του Κογκρέσου από την Ουάσινγκτον, αναμένει επίσης αυξανόμενη δυναμική για την καθαρή ενέργεια σε πολιτείες των ΗΠΑ που εξέλεξαν Δημοκρατικούς κυβερνήτες, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπου κέρδισαν επίσης νομοθετικές πλειοψηφίες