ΗΠΑ: Η ρελάνς του πληθωρισμού διασπείρει τον φόβο

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Οι αναφορές στον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων για την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών του δείκτη S&P 500 έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη ανησυχία για την εκτίναξη του κόστους και την εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Από τις βιομηχανίες χρωμάτων έως τους παραγωγούς μπαχαρικών, τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων αξιολογούν τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών, αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις πιέσεις και επιχειρούν να καθησυχάσουν τους επενδυτές, οι οποίοι ανησυχούν για τον αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους.

Τα τελευταία στοιχεία για το προσωπικό εισόδημα και τις καταναλωτικές δαπάνες «σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα για τον Αμερικανό καταναλωτή», ανέφεραν οι αναλυτές της Bloomberg Economics, Τρόι Ντούρι και Άννα Γουόνγκ, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός κινείται σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ η αύξηση των εισοδημάτων δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με αυτόν.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, η οποία έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακά κέρδη τους ενεργειακούς κολοσσούς, έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων, των λιπασμάτων, των πλαστικών ρητινών και άλλων βασικών πρώτων υλών, καθιστώντας ακριβότερες τόσο τις αερομεταφορές όσο και τη συσκευασία προϊόντων.

Οι κλάδοι

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αναφορές στις λέξεις «πληθωρισμός» ή «πληθωριστικός» στις τηλεδιασκέψεις των εταιρειών του S&P 500 για την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν τον Οκτώβριο στις 820, καταγράφοντας το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αντιπροσώπευσαν το ένα τέταρτο του συνόλου των αναφορών, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι αυξημένες δαπάνες εφοδιαστικής επιβάρυναν τον κλάδο. Η κατασκευάστρια συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) Lennox International Inc. συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Alok Maskara, να προειδοποιεί ότι η εταιρεία αναμένει πως «οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν, ιδίως λόγω των δασμών, των εξαρτημάτων και των πρώτων υλών».

Ανάλογες πιέσεις δέχεται και ο κλάδος των υλικών, καθώς οι τιμές των παραγώγων πετρελαίου εξακολουθούν να αυξάνονται. Η εταιρεία παραγωγής χρωμάτων PPG Industries Inc. παρουσίασε το σχέδιό της για τον περιορισμό των επιπτώσεων μέσω αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων της, φροντίζοντας, ωστόσο, να μην υπερτονίσει τα αναμενόμενα οφέλη.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο πληθωρισμός των τιμών θα λειτουργήσει ως ευνοϊκός παράγοντας βραχυπρόθεσμα, καθώς έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά να κάνουμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Timothy M. Knavish. Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Jamie A. Beggs, πρόσθεσε ότι το κόστος των πρώτων υλών εξακολουθεί να αυξάνεται.

Οι επιπτώσεις δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστες ούτε τις εταιρείες του καταναλωτικού κλάδου. Η General Motors Co., κατασκευάστρια των αυτοκινήτων Cadillac και Chevrolet, εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, του κόστους εφοδιαστικής και των ημιαγωγών μνήμης θα επιβαρύνει τα οικονομικά της αποτελέσματα κατά 2 δισ. δολάρια φέτος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιβάρυνσης του κόστους της κατά περίπου 400 εκατ. δολάρια το 2026, λόγω του πληθωρισμού.

Η εταιρεία παραγωγής μπαχαρικών McCormick & Co. Inc. βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος μεταφοράς και υποτονική καταναλωτική δαπάνη. «Καθώς οδεύουμε προς το 2027, έχουμε ακόμη αρκετά ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνίσουμε σε σχέση με τον πληθωρισμό και το κόστος, καθώς και με την πορεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Brendan M. Foley κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Ακόμη και κλάδοι που παραδοσιακά εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε τέτοιου είδους πιέσεις, όπως ο τραπεζικός, αναφέρονται όλο και συχνότερα στο ζήτημα. «Ο πληθωρισμός και τα υψηλότερα επιτόκια εξακολουθούν να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. Και όσο περισσότερο διατηρούνται, τόσο μεγαλύτερη πίεση μπορούν να ασκήσουν τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εταιρικούς πελάτες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Wells Fargo & Co., Charles W. Scharf, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

Καθώς το κόστος διαβίωσης αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής ατζέντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τόσο οι επενδυτές όσο και οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσουν να εστιάζουν στην εκτίναξη των τιμών, καθώς θα εξελίσσεται η υπόλοιπη περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Είναι ενδεικτικό ότι, μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη του μήνα, οι αναφορές στον πληθωρισμό έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το σύνολο των αντίστοιχων αναφορών του περασμένου Νοεμβρίου.