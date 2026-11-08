OpenAI: Ο νέος γύρος χρηματοδότησης, η αποτίμηση των 1,25 τρισ. και η επενδυτική «συμμαχία»

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Νέα χρηματοδότηση ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξασφάλισε η OpenAI – πρόκειται για το αρχικό τμήμα ενός γύρου που πλέον αποτιμά την εταιρεία στα 1,25 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται το Bloomberg.

Η χρηματοδότηση μεταφέρθηκε στην εταιρεία με έμβασμα την Παρασκευή, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Το υπόλοιπο του γύρου, το οποίο θα μπορούσε να αυξηθεί συνολικά έως και τα 20 δισ. δολάρια, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ο αμερικανικός κολοσσός βρίσκεται σε συζητήσεις για περισσότερο από έναν μήνα για την άντληση ενός μεγάλου χρηματοδοτικού γύρου, αφότου έβαλε φρένο στα σχέδιά της για την είσοδο στο χρηματιστήριο.

Η OpenAI είχε αρχικά ως στόχο να συγκεντρώσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα με αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων, όπως έχει αναφέρει το Bloomberg News, προτού περιορίσει τα σχέδιά της εν μέσω μιας υποχώρησης των χρηματιστηριακών αγορών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

OpenAI: Ποιοι επένδυσαν στον νέο γύρο χρηματοδότησης

Οι επενδυτές που συνεισέφεραν στο πρώτο κλείσιμο της χρηματοδότησης περιλαμβάνουν την Coatue Management και την T. Rowe Price, δήλωσαν οι άνθρωποι αυτοί. Άλλοι επενδυτές στον γύρο περιλαμβάνουν τη SoftBank Group Corp., τη Sequoia Capital, το Founders Fund και την Andreessen Horowitz, δήλωσαν οι ίδιες πηγές στο Bloomberg. Επίσης, στον γύρο συμμετείχε μια κοινοπραξία υποστηρικτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η OpenAI συνεργάζεται επίσης με επενδυτικές τράπεζες για να συγκεντρώσει κεφάλαια από ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και ιδιώτες μικροεπενδυτές, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg.

Γιατί μειώθηκαν οι στόχοι χρηματοδότησης

Οι μειωμένοι στόχοι χρηματοδότησης αντιπροσωπεύουν μια έντονη μεταβολή για τον κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης.

Το κλίμα γύρω από την AI έχει αλλάξει δραματικά από τότε που ξεκίνησε ο γύρος, λόγω των ανησυχιών για το μπαράζ δαπανών σε φυσικές υποδομές για την τεχνητή νοημοσύνη και της πιθανότητας για νέα εμπόδια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι υποψήφιοι επενδυτές στην επερχόμενη αρχική δημόσια προσφορά της ανταγωνίστριας της OpenAI, Anthropic PBC, επανεξετάζουν επίσης την αποτίμηση του ανταγωνιστή της OpenAI.

Οι δυνητικοί αγοραστές συζητούν για ένα εύρος αποτίμησης από 1,2 τρισεκατομμύρια έως 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για την Anthropic.