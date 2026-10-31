OpenAI: Μειώνει κατά 10 δισ. τον στόχο άντλησης κεφαλαίων

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Κατά 10 δισ. δολ. έχει μειώσει η OpenAI τον στόχο της για τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, καθώς προσπαθεί να ολοκληρώσει μια συμφωνία η οποία έχει επισκιασθεί από το sell-off τεχνητής νοημοσύνης κατά την επικείμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Anthropic.

Σύμφωνα με τους Financial Times η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT στόχευε τον περασμένο μήνα στην άντληση 30 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση 1,4 τρισ. δολ. παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως την τελευταία ευκαιρία για τους επενδυτές πριν από τη δική της αρχική δημόσια προσφορά (IPO) τον επόμενο χρόνο.

Η OpenAI επικαλέστηκε την αύξηση των εσόδων της από τον Ιούλιο προκειμένου να δικαιολογήσει τον διπλασιασμό της τιμής της, από τα 852 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, έκτοτε έχει περιορίσει τις φιλοδοξίες της, εν μέσω μιας σφοδρής πτώσης των μετοχών τεχνολογίας και της αυξανόμενης ανησυχίας για τον ρυθμό και την έκταση των δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 3,5% την Παρασκευή.

Η OpenAI επιδιώκει πλέον να αντλήσει περίπου 20 δισ. δολάρια, με αποτίμηση 1,25 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Μια κοινοπραξία επενδυτικών ομίλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμπεριλαμβανομένου του κρατικά υποστηριζόμενου τεχνολογικού ταμείου MGX, αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος συμμετέχων στον γύρο χρηματοδότησης.