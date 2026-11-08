Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών τιμολογίων, με επίκεντρο τα πλέον δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Οι αποκαλύψεις λαμβάνουν διαστάσεις ντόμινο, καθώς τα οικονομικά μεγέθη και ο αριθμός των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων αυξάνονται συνεχώς, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της απάτης.

Η επιχείρηση των ράμπο του οικονομικού εγκλήματος που πήρε την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» κράτησε δύο χρόνια μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν έγιναν συλλήψεις.

Ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν που συμμετείχε ως διαχειριστής σε 6 νομικά πρόσωπα και εταίρος σε άλλα δύο. Συνολικά σε 8 νομικά πρόσωπα που συμμετείχε υπήρξαν χρέη 595.976, 53 ευρώ.

Μιλώντας στο MEGA Non Stop ο δικηγόρος του Ερρίκου Πετιλόν, Οθ. Παπαδόπουλος, επεσήμανε πως «παρά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, η ενημέρωση που έχω και είναι 100% έγκυρη, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία και έχει γίνει η ρύθμιση για τα ποσά αυτά, η οποία ρύθμιση μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά», καταλήγει.

Το «κόλπο» με τους αχυράνθρωπους και ο κομβικός ρόλος των λογιστών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ταυτόσημα χαρακτηριστικά με την υπόθεση της γνωστής αλυσίδας «Το Χωριάτικο» στην Αθήνα, αλλά και με παλαιότερη υπόθεση αλυσίδας εστίασης (σουβλατζίδικα) που είχε εξαρθρωθεί στις αρχές του 2024, όπως είπε στο MEGA o αστυνομικός συντάκτης των ΝΕΩΝ και του Βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

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Το κύκλωμα ίδρυσε δεκάδες εικονικές εταιρείες (διπλάσιες και τριπλάσιες σε αριθμό σε σύγκριση με αντίστοιχες υποθέσεις της Αθήνας), τοποθετώντας ως νόμιμους εκπροσώπους («αχυράνθρωπους») άτομα προχωρημένης ηλικίας ή με βαριά και ανίατα νοσήματα.

Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων γινόταν εσκεμμένα, ώστε σε περίπτωση ελέγχου να είναι αδύνατη η είσπραξη των προστίμων, καθώς τα πρόσωπα αυτά είτε δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία είτε επίκειτο ο θάνατός τους.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, η ραχοκοκαλιά του δικτύου ήταν συγκεκριμένα λογιστικά γραφεία. Οι λογιστές δεν περιορίζονταν σε συμβουλευτικό ρόλο, αλλά λειτουργούσαν ως οι βασικοί επιχειρησιακοί μοχλοί που έστηναν και συντηρούσαν την πυραμίδα των εικονικών εταιρειών.

Από τα ψηφιακά ευρήματα και τους διαλόγους (μηνύματα μέσω εφαρμογών τύπου Viber/WhatsApp) που κατασχέθηκαν από συσκευές κατά την προεργασία της έρευνας, αποκαλύπτεται ότι το κύκλωμα διέθετε διαρκώς «ετοιμοπαράδοτους» αχυράνθρωπους.

Χαρακτηριστικός Διάλογος:

«Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο αχυράνθρωπο με την πιτσαρία. Αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov.wallet για να μη χρειάζεται να το κάνω μέσω βιντεοκλήσης…»

«Μην τη χρησιμοποιείς. Υπάρχει θέμα, θα μιλήσουμε αύριο. Θα σου στείλω άλλον.»

«Σήμερα το πρωί θα την έκανα, στο τσακ με πρόλαβες. OK.»

Tο κόλπο με τα φέσια

Η αρχή έγινε με προσέγγιση των ιδιοκτητών των ακινήτων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνουν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διενεργούν πως νοικιάζονται καταστήματα σε στρατηγικά σημεία από εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, τις οποίες ελέγχουν οι υποκρυπτόμενοι, δηλαδή οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Τα συμβόλαια πάντα περιλαμβάνουν δικαίωμα υπεκμίσθωσης.

Έτσι τα καταστήματα από τις εταιρείες διαχείρισης που τα έχουν νοικιάσει, μισθώνονται εκ νέου στις εταιρείες – βιτρίνες. Οι ράμπο λαμβάνουν καταθέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων και φτάνουν σε ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιριών. Ο δεύτερος γύρος γίνεται με εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ζητούνται καταθέσεις για τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα σε κάθε κατάστημα.

Μετά από αυτές τις κινήσεις μαθαίνουν τον ρόλο ενός «Τόμι» που απολύει εργαζόμενους με sms, όπως και ότι οι μισθοί καταβάλλονται σε μετρητά. Σε φακέλους, όπως τη δεκαετία του ’80. Ελάχιστη γνωρίζουν τα ονόματα και τα στοιχεία των διαχειριστών που είναι οι αχυράνθρωποι. Γνωρίζουν όμως τα ονόματα των πραγματικών ιδιοτήτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην κατάσταση των εργαζομένων σαν πορτιέρηδες ή σύμβουλοι. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «αχυράνθρωποι», πλέον έχει όλα τα στοιχεία.

Οι νεκροί και οι ντελιβεράδες

Μεταξύ των 80 αχυρανθρώπων που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που διαβιβάστηκε χθες στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου, σύμφωνα με το Voria,gr , οι δώδεκα ήταν νεκροί. Μάλιστα διαπιστώθηκε στις έρευνες παρ’ ότι κάποιοι πέθαναν από το 2023, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους, καθώς αναλάμβαναν με πληρεξούσια εταίροι από τον… παράδεισο. Ακόμη και σε σχήματα που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους.

Οι περισσότεροι όμως που αναφέρονται είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Σερβιτόροι και λαντζέρηδες, πολλοί εκ των των οποίων υπέγραψαν, εισέπρατταν κάποια χρήματα επιπλέον, όμως αναφέρουν πως δεν γνώριζαν. Καταγράφεται μάλιστα περίπτωση ενός ο οποίος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς εμφανίστηκε να είναι διαχειριστής εταιρειών χωρίς να το γνωρίζει.

Κορυφαίος των οφειλετών με χρέη σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία το ποσό των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένας εργαζόμενος κέντρων που συνήθως έχει το ρόλο του ταμία. Ο συγκεκριμένος συμμετέχει σε 32 εταιρίες και σε πολλές εξ αυτών είναι διαχειριστής. Λαντζέρισα καταστήματος με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ, χρωστάει 2,6 εκατομμύρια ευρώ καθώς μετέχει σε 32 τέτοιες εταιρείες. Και ένας ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρίες οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 16 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις θα αρχίσουν να απολογούνται την προσεχή Τρίτη. Μόνον ένας θεωρείται γνωστός επιχειρηματίας κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων εστίασης. Τα υπόλοιπα ηχηρά ονόματα που είναι στο κατηγορητήριο δεν συνελήφθησαν καθώς δεν εντοπίστηκαν. Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων, όμως ειδικά του τεράστιου αριθμού των κατηγορουμένων, ενδεχομένως η δικογραφία να μοιραστεί, μετά τη διαδικασία των απολογιών σε δύο διαφορετικούς ανακριτές.

Πηγή: in.gr