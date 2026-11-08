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ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 08.11.2026, 14:01
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ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων
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Ξεκινά στις αρχές της εβδομάδας η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση για 12 μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Με συνολικό προϋπολογισμό 279,6 εκατ. ευρώ, η δράση καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης, αλλά και να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Ποιους ανέργους αφορά – Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα εστιάζει σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια επανένταξης και ειδικότερα σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και σε άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω. Για τις δύο αυτές κατηγορίες προβλέπεται αυξημένο ποσοστό επιδότησης.

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ανέργου, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των ομάδων στις οποίες εστιάζει η δράση.

Συγκεκριμένα, με βάση μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ τον μήνα, η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

– Άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και άνεργοι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω: Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μοναδιαίου κόστους, φτάνοντας τα 984,75 ευρώ μηνιαίως.

– Άνεργοι άνδρες ηλικίας 30-49 ετών: Η επιχορήγηση διαμορφώνεται στο 50% του μοναδιαίου κόστους, δηλαδή στα 656,50 ευρώ μηνιαίως.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερές θέσεις εργασίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της νέας θέσης για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους στη δράση είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα προγράμματα για την απασχόληση

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την έναρξη του νέου προγράμματος, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογραμμίζει τη στροφή της ΔΥΠΑ σε πιο στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης, επισημαίνοντας:

«Η έναρξη του νέου προγράμματος επιδότησης εργασίας για 27.494 ανέργους αποτυπώνει στην πράξη τη νέα σταθερή στρατηγική της ΔΥΠΑ: να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πρωτοβουλίες απόλυτα στοχευμένες στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας.

Αφήνουμε πίσω μας τις οριζόντιες πολιτικές του παρελθόντος. Σήμερα εστιάζουμε με μεθοδικότητα και αυξημένα κίνητρα στις ομάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι γυναίκες και οι συμπολίτες μας άνω των 50 ετών.

Αφουγκραζόμενοι καθημερινά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, σχεδιάζουμε ήδη τα επόμενα προγράμματα που θα ακολουθήσουν, προσφέροντας ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης για όλους και στηρίζοντας στην πράξη την ελληνική επιχειρηματικότητα».

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