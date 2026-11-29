Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη Δευτέρα 30/11/2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο συνολικού ύψους 275.437.153,33 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Επιπλέον της τακτικής πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων καταβάλλεται και ποσό 400 ευρώ, ως έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ν. 5355/2026, συνολικού ποσού 83.613.200 ευρώ σε 209.029 δικαιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και ανασφάλιστους υπερήλικες μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας, καθώς και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Ως εκ τούτου το σύνολο των καταβολών θα ανέλθει σε 359.050.353,33 ευρώ και θα αφορά σε 1.064.460 δικαιούχους.

Ποια επιδόματα θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 480.594 δικαιούχοι – 88.482.233,69 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.516 δικαιούχοι – 12.525.000 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 149.481 δικαιούχοι – 17.679.710,49 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 142.082 δικαιούχοι – 32.843.978,10 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 585 δικαιούχοι – 137.738,31 ευρώ

Αναπηρικά: 216.427 δικαιούχοι – 165.160.322,36 ευρώ, εκ των οποίων τα 64.364.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Ομογενών: 4.794 δικαιούχοι – 170.922,65 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.181 δικαιούχοι – 8.330.780,92 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.928.400 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.851 δικαιούχοι – 20.731.327,24 ευρώ, εκ των οποίων τα 9.582.000 ευρώ, αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 428 δικαιούχοι – 139.477,44 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.272 δικαιούχοι – 9.103.883,13 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.708.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Έξοδα Κηδείας: 55 δικαιούχοι – 43.861,60 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.486 δικαιούχοι – 750.600 ευρώ

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 1 δικαιούχος – 5.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 5.189 δικαιούχοι – 444.223,41 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 2 δικαιούχοι – 5.280 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 452 δικαιούχοι – 47.562,61 ευρω

Επίδομα Αναδοχής: 638 δικαιούχοι – 538.620,42 ευρώ, εκ των οποίων τα 29.200 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.395 δικαιούχοι – 1.868.300,96 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.