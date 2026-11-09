Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αυτοσυγκράτηση στο Ιράν

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Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές τη Δευτέρα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, αν και οι επιθέσεις σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ συνέχισαν να κρατούν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την προσφορά.

οι υποκείμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης

Το Brent σημείωσε μικρή άνοδο 3 σεντ στα 98,35 δολάρια το βαρέλι στις 04:27 GMT, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 0,5% στα 91,30 δολάρια το βαρέλι.

«Παρά την πρόσφατη αισιοδοξία που επικρατεί σχετικά με μια πιθανή διπλωματική πρόοδο, οι υποκείμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης», δήλωσε η Sugandha Sachdeva, ιδρύτρια της SS WealthStreet, μιας ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί.

Σενάριο αποκλιμάκωσης

«Η αγορά φαίνεται να αποτιμά ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο αποκλιμάκωσης, παρόλο που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εφόσον συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ακόμη και ενώ και οι δύο χώρες ανέφεραν ότι πλοία δέχθηκαν πλήγματα εντός ή κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανανεώσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σημάδι μεγάλης κλίμακας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα ανταποκριθεί με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «πιο μετρημένες», αλλά πρόσθεσε ότι «η αγορά εξακολουθεί να περιμένει να δει αν οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν επιφέρει μια διαρκή αλλαγή στην προσέγγιση του Τραμπ όσον αφορά τη σύγκρουση, ή αν πρόκειται απλώς για μια ακόμη προσωρινή αλλαγή στον τόνο».

Πετρέλαιο σε πλεόνασμα

Το πετρέλαιο οδεύει και πάλι προς πλεόνασμα, καθώς η ανάκαμψη των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, η αύξηση της παραγωγής από άλλες χώρες και η χαμηλή ζήτηση έχουν ωθήσει την παγκόσμια προσφορά πάνω από την κατανάλωση, ανέφερε η JPMorgan σε έκθεση την Παρασκευή, εκτιμώντας πλεόνασμα 1,1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα διευρυνθεί σε 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο.

Από την άλλη πλευρά, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για μια επίθεση στα γραφεία της Saudi Aramco στην πρωτεύουσα Ριάντ την Κυριακή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα κάποιες υλικές ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν θύματα.