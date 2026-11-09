Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά ανοδικά

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Με επιφυλακτικότητα αρχίζουν την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα πυκνό πρόγραμμα ανακοινώσεων μακροοικονομικών στοιχείων, ομιλιών κεντρικών τραπεζιτών και κρίσιμων μετρήσεων για τον πληθωρισμό. Παράλληλα, οι εξελίξεις γύρω από τη διοίκηση της Nvidia και την υπόθεση που αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Jensen Huang, επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,31%, στις 650 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,32%, στις 10.707 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,38%, στις 25.917 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,11%, στις 8.147 μονάδες.

Περιμένοντας στοιχεία για πληθωρισμό και ΑΕΠ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις επικείμενες ανακοινώσεις στοιχείων για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στις τοποθετήσεις αξιωματούχων των κεντρικών τραπεζών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική έως το τέλος του έτους.

Στο επίκεντρο η Nvidia

Παρότι το ευρωπαϊκό εταιρικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει σημαντικές ανακοινώσεις σήμερα, οι εξελίξεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν το κλίμα στις ευρωπαϊκές συναλλαγές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Nvidia, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φέρεται να ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Jensen Huang.

Η έρευνα ακολουθεί προσωπικό σημείωμα του Huang προς τους εργαζομένους, στο οποίο φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του. Η υπόθεση έλαβε ευρύτερες διαστάσεις μετά από δημοσιεύματα που συνδέουν τη γυναίκα με την οποία φέρεται να είχε σχέση με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών την έχουν χαρακτηρίσει πρόσωπο που εργαζόταν για λογαριασμό του Πεκίνου.

Οι μετοχές της Nvidia που διαπραγματεύονται στη Φρανκφούρτη υποχωρούν κατά 6%, προσθέτοντας νέες πιέσεις στον τίτλο, ο οποίος είχε ήδη δεχθεί ισχυρές απώλειες την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Μάκρο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η εβδομάδα περιλαμβάνει σειρά δημόσιων παρεμβάσεων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής οικονομολόγος Philip Lane και η πρόεδρος Christine Lagarde.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) εκτιμάται ότι θα καταγράψει μηνιαία αύξηση 0,3% τον Οκτώβριο, προσφέροντας νέα στοιχεία για την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Στην Ευρωζώνη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να αποτυπώσουν την αντοχή της οικονομίας έπειτα από μια περίοδο έντονων πιέσεων στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων λόγω του ενεργειακού κόστους.

Τα στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τις επικείμενες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των προσδοκιών σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είχε ανέλθει στο 4% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για αυξημένη πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.