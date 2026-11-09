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Τι ζητούν οι αγορές από τους Δημοκρατικούς

Τα τέσσερα μέτωπα που θα πρέπει να δώσουν μάχη οι Δημοκρατικοί - Τι αναφέρει σε άρθρο του στους FT ο Έλ Εριάν

Markets 09.11.2026, 10:27
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Τι ζητούν οι αγορές από τους Δημοκρατικούς
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Ως υπενθύμιση για την πρόκληση και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Δημοκρατικοί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές έρχεται η τρέχουσα αναταραχή στις χρηματιστηριακές αγορές, εκτιμά ο Μοχάμαντ Ελ Εριάν.

Οι Δημοκρατικοί δεν πρέπει μόνο να αντιμετωπίσουν πιθανά προεδρικά βέτο στις οικονομικές τους πολιτικές, αλλά και να αποφύγουν να τροφοδοτήσουν μακροπρόθεσμη αστάθεια στις αγορές.

Θα πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι μπορούν να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να επιτύχουν ανάπτυξη και να βελτιώσουν την οικονομική προσιτότητα· να υιοθετήσουν μια συνετή στάση όσον αφορά την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα· και να διευκολύνουν την παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ.

Και όλα αυτά ενώ θα πρέπει να πλοηγηθούν σε ένα διαρθρωτικά αβέβαιο εγχώριο και παγκόσμιο τοπίο, τονίζει σε άρθρο γνώμης στους Financial Times ο κάτοχος της έδρας «Rene M Kern» στην Wharton School, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz και πρόεδρος της Gramercy Funds Management.

H Wall Street συμπλήρωσε τον προηγούμενο μήνα τέσσερα χρόνια ανοδικής πορείας. Έχει στηρίξει την οικονομία ενισχύοντας τον πλούτο και, κατά συνέπεια, την αγοραστική δύναμη του πιο εύπορου τμήματος του πληθυσμού, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και απασχολούμενων σχεδίων των επιχειρήσεων και προσελκύοντας παγκόσμιο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου η αμερικανική οικονομία είναι ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ενώ η τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει παρουσιάσει δυσκολίες, αρκετοί επενδυτές φαίνεται να θεωρούν άνετα αυτό το φαινόμενο ως ευκαιρία αγοράς στο πλαίσιο της «στροφής επενδυτικών προτιμήσεων» και όχι ως λόγο για έξοδο από την αγορά. Για να μετατρέψουν αυτή την ελπίδα σε πραγματικότητα, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να επιτύχουν σε τέσσερα μέτωπα, εκτιμά ο Ελ Εριάν.

Δασμοί και αυτονομία της Fed

Πρώτον, να περιορίσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης που, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν προκαλέσει σημαντική ανησυχία στους επενδυτές, όπως οι επιθέσεις κατά της αυτονομίας της Federal Reserve και η ασταθής χρήση των δασμών. Το πρώτο είναι ευκολότερο τώρα που η Γερουσία, υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, θα είναι σε θέση να εμποδίσει την τοποθέτηση προφανών πολιτικών διορισμένων στο διοικητικό συμβούλιο της Fed.

Αυτή η μείωση του κινδύνου αποδυνάμωσης της πολιτικής αυτονομίας της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε επίσης να ανοίξει τον δρόμο για τον Τζέι Πάουελ, τον πρώην πρόεδρο, να παραιτηθεί από το δ.σ της κεντρικής τράπεζας πριν από την επίσημη λήξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2028, εάν το επιθυμεί.

Τα δασμολογικά μέτρα θα απαιτήσουν συμφωνίες με τον πρόεδρο, αλλά οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να βρουν στήριξη στην επιχειρηματολογία τους υπέρ της περιορισμένης χρήσης τέτοιων επιβαρύνσεων, λόγω των σαφών ανησυχιών του εκλογικού σώματος για τον πληθωρισμό.

Κέντρα δεδομένων και έλεγχος Τεχνητής Νοημοσύνης

Δεύτερον, να διευκολυνθεί η σταδιακή αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού με τρόπους που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο, μειώνουν τις ανισότητες στις ευκαιρίες και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή της καταστολής της τεχνητής νοημοσύνης, είτε πρόκειται για την πρωτοποριακή ανάπτυξή της είτε για τη διάχυσή της σε ολόκληρη την οικονομία.

Αν και είναι σωστό να επιδιώκεται η μετριασμός της προσέγγισης «αφήστε την να εξελιχθεί ελεύθερα» της κυβέρνησης όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό θα πρέπει να γίνει με εποικοδομητικό και προσεκτικό τρόπο, δεδομένης της δυνητικά κρίσιμης συμβολής της τεχνολογίας αυτής στην οικονομική ευημερία και την εθνική ασφάλεια, εξηγεί ο Ελ Εριάν.

Οι πολιτείες και το Κογκρέσο θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ασφαλή ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων αντί για για την απαγόρευση τους και να συνεργαστούν με κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού τομέα αλλά και επιχειρήσεων ώστε να  ενισχύσουν τις πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν την παραγωγικότητα της εργασίας, αντί να οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, προτείνει ο διάσημος οικονομολόγος.

Αυτή η συνεργασία είναι επίσης σημαντική για τον τρίτο τομέα: την ενίσχυση της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Σε πρόσφατο κοινό άρθρο του Ελ Εριάν με τους Alex Imas και James Manyika στο περιοδικό Foreign Affairs επισημάνθηκε ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα αποτελούν το κλειδί για τη διαμόρφωση των απαραίτητων προτύπων, κανονισμών και μηχανισμών διακυβέρνησης για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ομοίως, συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου επανάληψης της υπερβολικής ρυθμιστικής παρέμβασης που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο της προεδρίας Μπάιντεν.

Η δημοσιονομική κατάσταση

Το νέο Κογκρέσο θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δημοσιονομικών ελλείψεων που ασκούν πίεση στις δαπάνες, υπονομεύουν την ευελιξία και καθιστούν το δημοσιονομικό καθεστώς λιγότερο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, υπογραμμίζει ο οικονομολόγος.

Αυτό θα συνεπάγεται ιδιαίτερα λεπτές ισορροπίες στον τομέα της υγείας, όπου η επιθυμία των Δημοκρατικών να διευρύνουν την πρόσβαση σε προσιτή υγειονομική περίθαλψη πρέπει να συνδυαστεί με επαρκή δημιουργία εσόδων ή περικοπές σε άλλους τομείς. Όσο περισσότερο επιτύχουν οι Δημοκρατικοί σε αυτούς τους τομείς, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το περιθώριο για πρόοδο στη διεθνή σκηνή.

Επιδεικνύοντας πολιτική προβλεψιμότητα και δέσμευση, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν τη θέση τους ως παγκόσμιος ηγέτης, ικανός να καθοδηγεί και να επηρεάζει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων αλλού. Για τους Δημοκρατικούς, δεν πρόκειται απλώς για το να μετατρέψουν τις εντυπωσιακές νίκες τους στις ενδιάμεσες εκλογές σε ισχυρά, πολυετή αποτελέσματα για την οικονομία και τις αγορές.

Πρόκειται επίσης για το να διασφαλίσουν ότι η νίκη τους δεν θα είναι εφήμερη και να τοποθετήσουν το κόμμα σε θέση να διεκδικήσει το μεγαλύτερο έπαθλο στις προεδρικές εκλογές του 2028, καταλήγει ο Ελ Εριάν.

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