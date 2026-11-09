ΑΑΔΕ: Προσθήκη νέου κωδικού στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

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Με νέο κωδικό εμπλουτίζεται το έντυπο δήλωσης ΦΠΑ για το αγροτικό πετρέλαιο για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1η Νοεμβρίου 2026 και εφεξής, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, στο έντυπο «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2026, Φ2 TAXIS» προστίθεται ο κωδικός 424 «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών», ο οποίος προσυμπληρώνεται αυτόματα από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Η νέα αυτή προσθήκη διευκολύνει τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης και τους λογιστές τους

Η νέα αυτή προσθήκη διευκολύνει τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης και τους λογιστές τους, περιορίζοντας τη χειροκίνητη καταχώριση και αποτρέποντας πιθανά λάθη κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Η αυτόματη προσυμπλήρωση

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η αυτόματη προσυμπλήρωση των κωδικών εισροών, εκροών και των αντίστοιχων ποσών φόρου στη δήλωση ΦΠΑ, με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: