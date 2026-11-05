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ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

AGRO 05.11.2026, 15:31
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ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους αγρότες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ με την 10η Νοεμβρίου να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία. Η ΑΑΔΕ με νέο οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων ξεκαθαρίζει το τοπίο για το τι ισχύει με τις τροποποιήσεις, τις διορθώσεις αλλά και τις ημερομηνίες καταβολής των ενισχύσεων.

Ειδικότερα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το χρονοδιάγραμμα των προκαταβολών, καθώς η ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) καθορίζει και τον χρόνο ενδεχόμενης πληρωμής. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, όσοι αγρότες υπέβαλαν την ΕΑΕ από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και την καταληκτική ημερομηνία της 10ης Νοεμβρίου, η προκαταβολή των ενισχύσεων αναμένεται να χορηγηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Για τους παραγωγούς που θα υποβάλουν την ΕΑΕ έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, τυχόν τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 11 έως και τις 20 Νοεμβρίου δεν θα ληφθούν υπόψη για την προκαταβολή που προβλέπεται έως τις 30 Νοεμβρίου

Να σημειωθεί ότι αίτηση που υποβάλλεται μετά την καταληκτική ημερομηνία θεωρείται απαράδεκτη, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, διευκρινίζει η ΑΑΔΕ.

Η κρίσιμη προθεσμία

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία των διευκρινίσεων αφορά τις τροποποιήσεις των αιτήσεων και το κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν τον υπολογισμό της προκαταβολής.

Για τους παραγωγούς που θα υποβάλουν την ΕΑΕ έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, τυχόν τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 11 έως και τις 20 Νοεμβρίου δεν θα ληφθούν υπόψη για την προκαταβολή που προβλέπεται έως τις 30 Νοεμβρίου.

Για όσους όμως έχουν υποβάλει την αίτησή τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είχαν πραγματοποιήσει τροποποιήσεις μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, οι τροποποιήσεις αυτές λήφθηκαν υπόψη για την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι παραγωγοί μπορούν διατηρούν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν εκ νέου την αίτησή τους έως τις 20 Νοεμβρίου.

Τι ισχύει για οικολογικά προγράμματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις

Διαφορετικές προθεσμίες προβλέπονται για τροποποιήσεις που αφορούν τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τα αιτήματα σε επίπεδο αγροτεμαχίου που συνδέονται με τις Παρεμβάσεις των Οικολογικών Προγραμμάτων, η προθεσμία φτάνει έως τις 11 Ιανουαρίου 2027, με εξαίρεση τις δημόσιες βοσκοτοπικές εκτάσεις, για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Επίσης, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 οι παραγωγοί μπορούν να καταχωρίσουν δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν τόσο τα Οικολογικά Προγράμματα όσο και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Ακόμη, μέχρι τις 31/1/2027 μπορούν να υποβληθούν τροποποιήσεις αιτημάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου που αφορούν τις παρεμβάσεις των οικολογικών προγραμμάτων αποκλειστικά για τις δημόσιες βοσκοτοπικές εκτάσεις.

Παράλληλα, έως τις 31 Μαρτίου 2027 επιτρέπονται τροποποιήσεις αιτημάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, που αφορούν τις παρεμβάσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, καθώς και η καταχώριση δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν επίσης να καταχωριστούν τροποποιήσεις που αφορούν τα Οικολογικά Προγράμματα βάσει των ελέγχων με το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων (AMS).

Οι διορθώσεις και οι τροποποιήσεις

Σημαντικό εργαλείο για την αποφυγή προβλημάτων στις πληρωμές αποτελούν οι προκαταρκτικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι αποσφαλμάτωσης. Πρόκειται για μηχανογραφικούς ελέγχους, μέσω των οποίων επαληθεύονται τα δηλωμένα δικαιώματα, τα αγροτεμάχια και το ζωικό κεφάλαιο σε σχέση με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και το χαρτογραφικό υπόβαθρο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στους παραγωγούς πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς να υποστούν μειώσεις στις ενισχύσεις τους.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, πάντως, τα περιθώρια διορθώσεων περιορίζονται. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι εξακολουθούν να επιτρέπονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως η καταχώριση δικαιολογητικών, η διόρθωση αποδεδειγμένων προφανών σφαλμάτων, η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων χωρίς δήλωση νέων εκτάσεων ή παρεμβάσεων, καθώς και τροποποιήσεις ψηφιοποίησης λόγω επικαιροποίησης του χαρτογραφικού υποβάθρου. Στις προβλεπόμενες δυνατότητες περιλαμβάνεται και η υποβολή ενστάσεων επί των πληρωμών.

Ωστόσο, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις όταν ο παραγωγός έχει ήδη ενημερωθεί για επικείμενο επιτόπιο έλεγχο ή έχει λάβει γνώση περίπτωσης μη συμμόρφωσης. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι αλλαγές σε τμήματα της αίτησης που δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη μη συμμόρφωση.

Απόσυρση της ΕΑΕ

Οι παραγωγοί διατηρούν επίσης τη δυνατότητα να αποσύρουν το σύνολο ή μέρος της ΕΑΕ έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Για την απόσυρση της ΕΑΕ, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr, με την οποία ο γεωργός αιτείται την απόσυρση εν όλω ή εν μέρει. Εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ποσό ενίσχυσης, ο γεωργός υποχρεούται να το επιστρέψει.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η απόσυρση της ΕΑΕ, αν ο γεωργός έχει ήδη ενημερωθεί για παρατυπίες ή για επικείμενο επιτόπιο έλεγχο (ως προς το τμήμα που αφορούν οι παρατυπίες), ή αν η απόσυρση δημιουργεί τεχνητά προϋποθέσεις για απόκτηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων.

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