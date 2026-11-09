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Θεσσαλία: Αποκλείστηκαν πλημμυροπαθείς παραγωγοί από την απαλλαγή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Για άδικο αποκλεισμό κάνει λόγο σε επιστολή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας προς το ΥπΑΑΤ και την ΑΑΔΕ

AGRO 09.11.2026, 13:41
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Θεσσαλία: Αποκλείστηκαν πλημμυροπαθείς παραγωγοί από την απαλλαγή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
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Τον αυτόματο αποκλεισμό των πληγέντων παραγωγών της παρακάρλιας περιοχής από την απαλλαγή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο αναδεικνύει στην επιστολή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα προς το ΥπΑΑΤ και την ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα myDiesel της ΑΑΔΕ, η οποία τέθηκε σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Νοεμβρίου 2026, καθιερώνει την απευθείας απαλλαγή του ΕΦΚ στην αντλία με απαράβατη προϋπόθεση την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ για τα έτη 2025 ή 2026.

Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη οικονομική εξάντληση και χωρίς εισόδημα εδώ και τρία χρόνια

Ωστόσο, εξαιτίας των ολικών καταστροφών που προκάλεσαν τα ακραία φαινόμενα «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023, χιλιάδες στρέμματα παραμένουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και σήμερα. Αποτέλεσμα είναι οι πληγέντες παραγωγοί να μην έχουν περιλάβει τα εν λόγω αγροτεμάχια στις δηλώσεις ΟΣΔΕ των ετών αναφοράς και να αποκλείονται αυτόματα από το ευνοϊκό μέτρο.

Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη οικονομική εξάντληση και χωρίς εισόδημα εδώ και τρία χρόνια, αδυνατώντας να καλύψουν τόσο το κόστος αποκατάστασης των πλημμυρισμένων εκτάσεων όσο και το κόστος παραγωγής στα εναπομείναντα καλλιεργήσιμα κτήματα.

Ειδικά μέτρα για τη Θεσσαλία

Για την αποκατάσταση αυτής της κατάφωρης αδικίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητά την άμεση λήψη των εξής ειδικών μέτρων:

-Θεσμοθέτηση Ειδικής Νομοθετικής Ρύθμισης για την ένταξη των πλημμυροπαθών της Κάρλας σε ειδικό καθεστώς δικαιούχων, χωρίς την προϋπόθεση ενεργού ΟΣΔΕ 2025 ή 2026.

-Υπολογισμό της έκπτωσης στο αγροτικό πετρέλαιο με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των προηγούμενων ετών πριν την κακοκαιρία Daniel.

-Αυτόματη διασύνδεση της πλατφόρμας myDiesel με το Μητρώο Κρατικής Αρωγής, ώστε να διασταυρώνονται τα ΑΦΜ των πληγέντων και να εκδίδεται το ψηφιακό κουπόνι (QR Code).

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