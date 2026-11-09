L’Oréal: Νέο αίμα στην επενδυτική ομόδα

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Ενισχύει το δυναμικό του το οικογενειακό γραφείο του βασικού μετόχου της L’Oreal SA, της μεγαλύτερης εταιρείας καλλυντικών παγκοσμίως, προχωρώντας δύο σημαντικές προσλήψεις, έπειτα από μια σειρά εξαγορών που πραγματοποίησε το επενδυτικό σχήμα τα τελευταία χρόνια.

Η Laure Negiar, απόφοιτος του HEC Paris και του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, εντάχθηκε στην Tethys ως ανώτερο στέλεχος (senior director) στη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Julie Hazard αναλαμβάνει καθήκοντα ανώτερου επενδυτικού στελέχους (senior investment director) στην Tethys Invest, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τη Δευτέρα.

Το νέο αίμα

Όπως προκύπτει από το προφίλ της στο LinkedIn, η Negiar εργάστηκε για περισσότερα από 15 χρόνια στην Comgest, όπου στον πιο πρόσφατο ρόλο της ήταν υπεύθυνη για τις παγκόσμιες μετοχές.

Η Hazard, από την πλευρά της, είναι απόφοιτος της Ecole Centrale και του Πανεπιστημίου McGill. Ξεκίνησε την καριέρα της στην Bain & Company, προτού ενταχθεί το 2021 στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private equity) Astorg, στο Παρίσι, σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn.

Οι προσλήψεις αυτές, όπως αναφέρει το Bloomberg, πραγματοποιούνται εν μέσω ραγδαίας αύξησης του αριθμού των υπερπλούσιων ατόμων παγκοσμίως, καθώς και της παράλληλης επέκτασης των επαγγελματιών που απασχολούνται σε «οικογενειακά γραφεία» (family offices) — δομές που καλύπτουν τις επενδυτικές, τραπεζικές, διοικητικές, νομικές και άλλες ανάγκες των εν λόγω ατόμων.

H Tethys

Πρόεδρος της Tethys είναι η Françoise Bettencourt Meyers, η πλουσιότερη γυναίκα στην Ευρώπη, της οποίας η περιουσία προέρχεται από το ποσοστό 34,8% που κατέχει η οικογένειά της στην L’Oréal. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, η καθαρή της περιουσία ανέρχεται σε περίπου 109 δισ. δολάρια. Ο σύζυγός της, Jean-Pierre Meyers, κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Tethys.

Η Tethys Invest, η οποία εστιάζει σε άμεσες επενδύσεις σε επιχειρηματικά εγχειρήματα —είτε σε ιδιωτικές είτε σε εισηγμένες εταιρείες—, διοικείται την τελευταία δεκαετία από τον Alexandre Benais, πρώην τραπεζίτη της Lazard.

Οι επενδύσεις των τελευταίων ετών περιλαμβάνουν συμμετοχές σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως στην Ceva Santé Animale (παραγωγό φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων για ζώα εκτροφής και κατοικίδια), στην εταιρεία λογισμικού Septeo SAS, στα brands μόδας Sézane και The Row, καθώς και στην Galileo Global Education, έναν ιδιωτικό φορέα παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μετοχές της L’Oréal έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 20% από την αρχή του έτους, επιτρέποντας στην εταιρεία να ξεπεράσει τον όμιλο ειδών πολυτελείας LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE και να καταστεί η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον γαλλικό δείκτη αναφοράς CAC40, εν μέσω μιας κάμψης στη ζήτηση για είδη μόδας και τσάντες πολυτελείας.