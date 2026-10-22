L’Oreal: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι πωλήσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι πωλήσεις της L’Oreal SA ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, καθώς η γαλλική εταιρεία ειδών ομορφιάς κατέγραψε ισχυρή ζήτηση για προϊόντα περιποίησης μαλλιών σε κομμωτήρια, καθώς και για προϊόντα περιποίησης δέρματος υψηλής κατηγορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν άλμα 7,7% σε προσαρμοσμένη, συγκρίσιμη βάση κατά το τρίτο τρίμηνο, επίδοση που υπερβαίνει σημαντικά τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο τομέας επαγγελματικών προϊόντων της L’Oreal, ο οποίος εξυπηρετεί κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθώς και ο κλάδος δερματολογικών προϊόντων ομορφιάς, παρουσίασαν διψήφια ποσοστά ανάπτυξης.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της L’Oréal

Οι αμερικανικοί τίτλοι (ADRs) της L’Oreal σημείωσαν άνοδο έως και 8,1% μετά την είδηση. Οι μετοχές της εταιρείας, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Παρίσι, έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 13% από την αρχή του έτους, καθώς οι καταναλωτές, παρά τους περιορισμένους προϋπολογισμούς τους, συνεχίζουν να δαπανούν χρήματα για μικρές απολαύσεις, όπως προϊόντα επανόρθωσης της επιδερμίδας, ακόμη και σε μια περίοδο που ο κλάδος των ειδών πολυτελείας δέχεται πιέσεις.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι πωλήσεις στη Βόρεια Ασία, περιοχή που περιλαμβάνει την Κίνα, αυξήθηκαν κατά 7,8%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά περισσότερες από 3 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας υψηλών προδιαγραφών και των δερμάτινων ειδών αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα μεγαλύτερες δυσκολίες στη συγκεκριμένη αγορά-κλειδί, με την Hermès International SCA να ανακοινώνει, νωρίτερα την Πέμπτη, σταθερά επίπεδα πωλήσεων σε μια αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της L’Oréal, το οποίο προσφέρει προϊόντα σε διάφορα επίπεδα τιμών, βοήθησε την εταιρεία να αντεπεξέλθει στην αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας. Η γκάμα των προϊόντων της εκτείνεται από σαμπουάν της Garnier, που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, έως κρέμες υψηλών προδιαγραφών από τις μάρκες Aesop και SkinCeuticals.

Η περιοχή που περιλαμβάνει την Ινδία, τη Νότια Αφρική και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημείωσε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με άλλες περιοχές, με τις πωλήσεις να καταγράφουν διψήφια αύξηση, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προβλέψεις. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αντιστάθμιση της αδυναμίας που παρατηρήθηκε στη Λατινική Αμερική.