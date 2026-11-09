Nvidia: Μπορεί ο Τζένσεν Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής μετά το σκάνδαλο;

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Η έρευνα που διεξάγει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia σε βάρος του Τζένσεν Χουάνγκ απειλεί το μέλλον ενός από τα μακροβιότερα στελέχη της Silicon Valley και ενός ανθρώπου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ δεν διαθέτει προφανή διάδοχο στην ηγεσία της δεύτερης πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο ίδιος δίνει μάχη για να διατηρήσει τη θέση του, αφού παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, η οποία φέρεται να ήταν με ανώτερο στέλεχος μεγάλου πελάτη της Nvidia.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με καταγγελίες Αμερικανών αξιωματούχων, φέρεται επίσης να ενεργούσε ως κατάσκοπος της Κίνας.

Το ενδεχόμενο να εξαναγκαστεί ο Χουάνγκ σε αποχώρηση από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών, την οποία συνίδρυσε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στους επενδυτές όσο και στους συμμάχους της εταιρείας στον τεχνολογικό κλάδο.

«Δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία»

Οι μετοχές της Nvidia, η οποία στα τέλη του περασμένου μήνα έχασε από την Apple την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, εν μέσω μιας ευρύτερης υποχώρησης των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, κατέγραφαν πτώση άνω του 5% έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Ο Τζένσεν είναι αναντικατάστατος για την αμερικανική ηγεμονία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σον Μαγκουάιρ, εταίρος της Sequoia Capital, ενός από τους πρώτους επενδυτές της Nvidia.

Τα μικροκυκλώματα της Nvidia διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, και σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο της επενδυτικής φρενίτιδας των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι σχεδιάζουν να δαπανήσουν 1 τρισ. δολάρια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ έχει προσωπικά στηρίξει επενδύσεις και εγγυήσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων προς δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και παρόχους κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, έχει ασκήσει πιέσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέρ της χαλάρωσης των ρυθμιστικών περιορισμών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος διευθύνων σύμβουλος. Ο ίδιος ΕΙΝΑΙ η Nvidia», σημείωναν οι αναλυτές της Bernstein σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον πιέζουν τον Χουάνγκ να εμφανιστεί ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

Την Κυριακή, το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει δική του «ανεξάρτητη» έρευνα για το σκάνδαλο, το οποίο ξέσπασε το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση της έρευνας, επικεφαλής της αναμένεται να τεθεί ο Στίβεν Σι Νιλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia και πρώην διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Cooley LLC.

«Εάν έχουν διαρρεύσει πληροφορίες, οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρότερες από ό,τι εάν επρόκειτο απλώς για μια εξωσυζυγική σχέση, η οποία, προφανώς, δεν αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη», δήλωσε διαχειριστής επενδυτικού κεφαλαίου με σημαντική θέση στη μετοχή της Nvidia.

«Η Nvidia θα επιβίωνε ακόμη και αν αποχωρούσε ο Χουάνγκ. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος από τον Τζένσεν για να διοικήσει την εταιρεία. Χωρίς αυτόν, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά».

Χωρίς «σχεδιασμό διαδοχής»

Σε αντίθεση με άλλες κορυφαίες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου, οι ετήσιες εκθέσεις και τα έγγραφα εταιρικής διακυβέρνησης της Nvidia δεν περιλαμβάνουν καμία συγκεκριμένη αναφορά στον «σχεδιασμό διαδοχής» (succession planning).

Επίσης, δεν περιγράφουν με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αντικατασταθεί ο διευθύνων σύμβουλος, ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Περιορίζονται στην επισήμανση ότι η εταιρεία «πιστεύει στην εκτεταμένη ανάπτυξη ηγετικών στελεχών».

Ο ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός στελεχών που αναφέρονται απευθείας στον Χουάνγκ – περισσότερα από 60, σύμφωνα με γνωστοποίηση του 2024 – προσφέρει, όπως αναφέρεται σε πρόσφατες εταιρικές καταθέσεις, στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «μια δεξαμενή εξαιρετικών υποψηφίων για μελλοντική ανάδειξη σε ανώτερες θέσεις».

Ο Χουάνγκ ηγείται μιας μικρής ομάδας βασικών ανώτατων στελεχών της Nvidia, στην οποία περιλαμβάνονται η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών Ντέμπορα Σόκιστ και ο γενικός νομικός σύμβουλος Τιμ Τέτερ.

Ο τελευταίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Χουάνγκ από τότε που εντάχθηκε στην εταιρεία, το 2017, ενώ έχει επίσης αναλάβει δραστήριο ρόλο στην άσκηση πιέσεων προς την Ουάσιγκτον για τους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Η Ντέμπορα Σόκιστ εντάχθηκε στην εταιρεία το 2007 ως ανώτερη αντιπρόεδρος επιχειρησιακών λειτουργιών και από το 2009 κατέχει τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου.

Ο Τζέι Πούρι, στενός συνεργάτης του Χουάνγκ, ο οποίος είχε την ευθύνη των εμπορικών δραστηριοτήτων της Nvidia και τον εκπροσωπούσε σε διεθνείς επισκέψεις, αποχώρησε από τη θέση του τον Αύγουστο.

Τη θέση του στην εκτελεστική ομάδα ανέλαβε ο Νικ Πάρκερ, πρώην στέλεχος της Microsoft.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος έχει καλλιεργήσει στο εσωτερικό της Nvidia την εικόνα ενός ηγέτη που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Πρόσφατες βιογραφίες του Χουάνγκ και της Nvidia, μεταξύ των οποίων το βιβλίο του Τάε Κιμ The Nvidia Way και το έργο του Στίβεν Γουίτ The Thinking Machine, τον παρουσιάζουν ως μια σπάνια περίπτωση ηγέτη που συνδυάζει βαθιά τεχνική κατάρτιση με διορατικότητα και μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη.

Είναι γνωστός για την ικανότητά του να εμπνέει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις σε μια εταιρεία της οποίας οι 42.000 εργαζόμενοι παρήγαγαν, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά μέσο όρο περισσότερα από 7 εκατ. δολάρια ετήσιων εσόδων ο καθένας — επίδοση που ξεπερνά κατά πολύ εκείνη οποιουδήποτε άλλου μεγάλου τεχνολογικού ομίλου.

Ωστόσο, ο Κιμ επισημαίνει επίσης ότι ο Χουάνγκ αποτελεί το «μοναδικό σημείο δυνητικής κατάρρευσης» της εταιρείας (single point of failure), καθώς στην πράξη συγκεντρώνει λειτουργίες που αφορούν το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και την ανάπτυξη προϊόντων.

Η επιρροή του στο ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα είναι επίσης μοναδική. Οι δημόσιες εκδηλώσεις στήριξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εκτοξεύσουν τις χρηματιστηριακές τους αποτιμήσεις.

Αντίστοιχα, μια παρεμπίπτουσα δήλωσή του, στις αρχές του περασμένου έτους, με την οποία αμφισβήτησε τις βραχυπρόθεσμες εμπορικές προοπτικές της κβαντικής υπολογιστικής, προκάλεσε απότομη πτώση των μετοχών του συγκεκριμένου κλάδου.

Παρά την σχεδόν αυτοκρατορική θέση που κατέχει στην εταιρεία, ο Χουάνγκ διαθέτει μόλις το 3,6% των μετοχών της Nvidia. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, τον καθιστά τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχό της και η αξία του υπερβαίνει τα 150 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, ο Χουάνγκ δεν διαθέτει τα ειδικά δικαιώματα ψήφου που έχουν εξασφαλίσει για τον εαυτό τους πολλοί ιδρυτές εταιρειών της Silicon Valley, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και οι Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν της Google. Τα δικαιώματα αυτά τους επιτρέπουν να διατηρούν τον έλεγχο των διοικητικών συμβουλίων τους ή να αντιστέκονται σε εξωτερικούς επενδυτές που ενδεχομένως θα επιχειρούσαν να τους απομακρύνουν.

Οι συνολικές αποδοχές του Χουάνγκ κατά το περασμένο έτος ανήλθαν σε 36,3 εκατ. δολάρια, με τη συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται από μετοχικές αμοιβές. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονταν περίπου 4 εκατ. δολάρια για δαπάνες ασφαλείας, τις οποίες κάλυψε η Nvidia. Όπως αναφέρεται στις εταιρικές γνωστοποιήσεις, η σχετική δαπάνη δικαιολογείται «από την εξαιρετικά υψηλή δημόσια προβολή και εξέχουσα θέση του διευθύνοντος συμβούλου μας».

Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας στην κατοικία του Χουάνγκ και κατά τη διάρκεια των «προσωπικών ταξιδιών» του, καθώς και τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για όλα τα επαγγελματικά ταξίδια του.

Σύμφωνα με τις ίδιες γνωστοποιήσεις, ο Χουάνγκ αποζημιώνει την Nvidia για τις προσωπικές του αεροπορικές μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη, όταν αυτές οργανώνονται από την εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, τα επιμέρους μέλη του οποίου μέχρι σήμερα διατηρούσαν χαμηλό δημόσιο προφίλ, επιβεβαίωσε ότι θα συγκροτήσει ειδική επιτροπή αποτελούμενη από εν ενεργεία μέλη του, η οποία θα επικουρείται από εξωτερικούς νομικούς συμβούλους και θα εξετάσει τις καταγγελίες που αφορούν τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο Νιλ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το 2019. Είναι επίτιμος πρόεδρος και ανώτερος νομικός σύμβουλος της Cooley, έχοντας διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας από το 2001 έως το 2008.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia παρουσιάζει μια ασυνήθιστη ιδιαιτερότητα σε σύγκριση με εκείνα των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών: δεν διαθέτει ορισμένο πρόεδρο.

Έκθεση του 2025 της δικηγορικής εταιρείας Fenwick διαπίστωσε ότι μόνο μία εταιρεία του δείκτη S&P 100 —η οποία, σύμφωνα με τα δικά της εταιρικά έγγραφα, είναι η Nvidia— δεν είχε πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου.

Στα έγγραφα που υποβάλλει στους μετόχους της, η Nvidia υποστηρίζει ότι αυτή η διάρθρωση «διασφαλίζει ότι κάθε μέλος έχει ισότιμη φωνή στις υποθέσεις και στη διοίκηση της εταιρείας».

Τα υπόλοιπα εννέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να υπολογίζεται ο ίδιος ο Χουάνγκ, ο οποίος είναι επίσης μέλος του, περιλαμβάνουν τέσσερις άνδρες που βρίσκονται στην εταιρεία από τη δεκαετία του 1990, έναν πρώην υψηλόβαθμο διευθυντή της Taco Bell, έναν καθηγητή αεροναυπηγικής και έναν πρώην ανώτατο τραπεζικό παράγοντα της Goldman Sachs, ο οποίος εντάχθηκε στο συμβούλιο μόλις φέτος.

Στη δημόσια ανακοίνωσή του την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι «έχει εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και στην ηγετική του ομάδα» και ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα απόρρητα της Nvidia».

Παρά ταύτα, η παραδοχή του Χουάνγκ την Κυριακή ότι είχε εξωσυζυγική σχέση προκάλεσε σοκ στους εργαζομένους και σε πρώην συνεργάτες του, οι οποίοι μίλησαν στους Financial Times.

Η Μάντισον Χουάνγκ, κόρη του Τζένσεν, η οποία κατέχει ανώτερη διευθυντική θέση στην ομάδα μάρκετινγκ προϊόντων της Nvidia και έχει αποκτήσει ολοένα και πιο έντονη παρουσία στα εταιρικά συνέδρια, ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνισή της σε εκδήλωση της εταιρείας στη Νότια Κορέα τη Δευτέρα.

Η νομοθεσία της πολιτείας Ντέλαγουερ, όπου είναι καταχωρισμένη η Nvidia, προβλέπει ότι τα ανώτατα διοικητικά στελέχη υπέχουν συγκεκριμένες καταπιστευματικές υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία τους, μεταξύ των οποίων το καθήκον επιμέλειας και το καθήκον πίστης.

Ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia απαιτεί από τα ανώτατα στελέχη της να «συμπεριφέρονται με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ακεραιότητας, δεοντολογίας και εντιμότητας. Η αξιοπιστία και η φήμη μας εξαρτώνται από την ορθή κρίση, τα ηθικά πρότυπα και την προσωπική ακεραιότητά τους».

Ακόμη και αν αποδειχθεί ότι ο Χουάνγκ παραβίασε αυτές τις κατευθυντήριες αρχές, οι υποστηρικτές του στη Silicon Valley υποστηρίζουν ότι η συμβολή του είναι τόσο μεγάλη, ώστε η απομάκρυνσή του να μην αποτελεί ρεαλιστική επιλογή.

«Ναι, θα έπρεπε να είχε επιδείξει καλύτερη κρίση», δήλωσε ο Μαγκουάιρ της Sequoia. «Αλλά ας μην καταστρέψουμε και ολόκληρη τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης μας επειδή η Κίνα πέτυχε μια επιτυχημένη επιχείρηση κατασκοπείας».