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Nvidia: Πτώση 8% στη μετοχή εν μέσω εσωτερικής έρευνας για τον Τζένσεν Χουάνγκ

Η διοίκηση εκφράζει εμπιστοσύνη στον επικεφαλής της Nvidia - Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Τεχνολογία 09.11.2026, 19:04
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Nvidia: Πτώση 8% στη μετοχή εν μέσω εσωτερικής έρευνας για τον Τζένσεν Χουάνγκ
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Πτώση περίπου 8% κατέγραφε η μετοχή της Nvidia στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, μετά την ανακοίνωση εσωτερικής έρευνας για το ενδεχόμενο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, να είχε αποτελέσει στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Η υποχώρηση αντιστοιχούσε, στα συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, σε απώλεια χρηματιστηριακής αξίας περίπου 350 δισ. δολαρίων σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, επεκτείνοντας τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας.

Η έρευνα, η οποία ανακοινώθηκε την Κυριακή, ακολούθησε δημοσίευμα για προσωπική σχέση του Χουάνγκ με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στο Πεκίνο. Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε σε ενημέρωση προς τους εργαζομένους ότι υπήρξε άπιστος στον γάμο του, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη σχέση. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δήλωσε ότι εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται.

Το αντικείμενο της έρευνας και η κινεζική αντίδραση

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι δύο δεν έχουν συγγενική σχέση, το κοινό επώνυμο αποτελεί σύμπτωση. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι αμερικανικές αρχές είχαν ερευνήσει τη δραστηριότητά της και είχαν καταλήξει ότι συνδεόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις αναφορές. Ο εκπρόσωπός του, Γκούο Τζιακούν, χαρακτήρισε το αφήγημα περί Κινέζας κατασκόπου αβάσιμη κατηγορία και συκοφαντική επίθεση. Η Megaspeed δεν απάντησε άμεσα στα δημοσιεύματα τη Δευτέρα, ημέρα αργίας στη Σιγκαπούρη. Επίσης, η Άλις Χουάνγκ δεν απάντησε στους New York Times σχετικά με την αρχική δημοσίευση, ενώ το Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσει πού βρίσκεται προκειμένου να ζητήσει σχόλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραδοχή του Χουάνγκ αφορά την εξωσυζυγική σχέση και δεν συνιστά επιβεβαίωση των ισχυρισμών περί κατασκοπείας. Επιπλέον, ακόμη δεν υπάρχει το πόρισμα της εσωτερικής έρευνας που διεξάγει η Nvidia ούτε διαπίστωση ότι ο ίδιος παρέδωσε εταιρικές ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Η Χουάνγκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Η θέση του Χουάνγκ και το ζήτημα της διαδοχής

Η προσοχή πλέον στρέφεται στον ρόλο του Χουάνγκ στη διοίκηση της Nvidia, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, ο συνιδρυτής της εταιρείας είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχός της, με ποσοστό περίπου 3,6%. Παράλληλα, διατηρεί άμεση εποπτεία μεγάλου μέρους της λειτουργίας της, μέσω μιας οργανωτικής δομής στην οποία δεκάδες στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Ωστόσο, η Nvidia δεν διαθέτει μετοχές δύο κατηγοριών που θα εξασφάλιζαν στον συνιδρυτή της πλειοψηφικό έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου, όπως συμβαίνει με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι δεν υπάρχει προφανής διάδοχος στο εσωτερικό της εταιρείας, σε περίπτωση που ο Χουάνγκ αποφάσιζε να αποχωρήσει.

Ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας της χρηματιστηριακής Pepperstone στη Μελβούρνη, εκτίμησε μιλώντας στο Reuters ότι η υπόθεση επιβαρύνει τη μετοχή σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εξετάζει ήδη την πορεία των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Ο ίδιος, πάντως, δεν θεωρεί πιθανή την αντικατάσταση του Χουάνγκ, υποστηρίζοντας ότι η χρηματιστηριακή αντίδραση θα ήταν πολύ εντονότερη εάν οι επενδυτές προεξοφλούσαν αποχώρησή του.

Τραμπ Σι

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και η σύζυγός του, Λόρι Χουάνγκ, φτάνουν σε επίσημο δείπνο που παραθέτουν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπιννγκ στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Aaron Schwartz 

Αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον και την αγορά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είχε μιλήσει με τον Χουάνγκ για τις καταγγελίες, αλλά εξέφρασε θετική άποψη για τον ίδιο και το έργο του. Ερωτηθείς εάν θα έπρεπε να είχε ενεργήσει όταν ενημερώθηκε για τις σχετικές πληροφορίες, απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι πρέπει να ακουστεί η εξήγηση του επικεφαλής της Nvidia. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών περίπου έναν χρόνο νωρίτερα και δεν είχε προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Ο ιδρυτής της Pershing Square Capital Management, Μπιλ Άκμαν, διαχώρισε την προσωπική σχέση από το ενδεχόμενο ζητήματος εθνικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι το δεύτερο θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα. Ο Ίλον Μασκ συμφώνησε, μέσω ανάρτησης, με τοποθέτηση του Σον Μαγκουάιρ της Sequoia, ο οποίος επέκρινε τη συμπεριφορά του Χουάνγκ, αλλά υποστήριξε ότι ο ρόλος του στην αμερικανική τεχνητή νοημοσύνη είναι αναντικατάστατος.

Ακυρώσεις επαφών στη Νότια Κορέα

Οι επιπτώσεις της υπόθεσης επεκτάθηκαν και στο πρόγραμμα επαφών της Nvidia στην Ασία. Η Μάντισον Χουάνγκ, κόρη του διευθύνοντος συμβούλου και στέλεχος της εταιρείας, ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σεούλ, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τη νοτιοκορεατική startup τεχνητής νοημοσύνης Rebellions και να συμμετάσχει σε εκδήλωση με την Kakao Mobility.

Η Rebellions απέδωσε τις ακυρώσεις σε «αναπόφευκτες εσωτερικές συνθήκες στη Nvidia». Αντίθετα, το διήμερο Nvidia AI Day Seoul, με αναμενόμενη συμμετοχή περίπου 2.000 ατόμων και αντικείμενο τις εφαρμογές και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πιθανές επιπτώσεις στον κλάδο

Παρά την πτώση της Nvidia, βασικοί προμηθευτές της στην Ασία κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Η TSMC έκλεισε με άνοδο 4,7%, ενώ η Samsung Electronics και η SK Hynix ενισχύθηκαν κατά 0,6% και 0,4%, αντίστοιχα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη έρευνα θα μπορούσε να καθυστερήσει επενδυτικές αποφάσεις ή παρουσιάσεις προϊόντων της Nvidia. Ο Ρίου Γιανγκ-χο, αναλυτής της NH Investment & Securities, σημείωσε στο Reuters ότι ανταγωνιστές όπως η AMD ενδέχεται να προσελκύσουν αυξημένο ενδιαφέρον βραχυπρόθεσμα, με πιθανές προεκτάσεις και για τη Samsung λόγω των επιχειρηματικών δεσμών της με την AMD.

Ο ίδιος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα προϊόντα της Nvidia είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, γεγονός που περιορίζει τις πιθανές επιπτώσεις. Ανέφερε επίσης ότι οι αποστολές προς την Κίνα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόσθετες καθυστερήσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι δεν αναμένει διαταραχές στις ήδη συμφωνημένες παραδόσεις επεξεργαστών γραφικών της Nvidia.

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