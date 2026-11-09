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Η κρίση της Nvidia μπορεί να βλάψει την Κίνα περισσότερο απ’ όσο μπορεί να την ωφελήσει

Η Ουάσιγκτον θα δεχθεί πλέον μεγαλύτερη πίεση για να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση στην εφαρμογή των περιορισμών στην εξαγωγή μικροτσίπ

Reuters Breakingviews 09.11.2026, 20:00
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Η κρίση της Nvidia μπορεί να βλάψει την Κίνα περισσότερο απ’ όσο μπορεί να την ωφελήσει
Robyn Mak

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Reuters Breakingviews

Από όλες τις μόδες που γεννήθηκαν από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), εκείνη για την οποία ο κόσμος ενδέχεται να μετανιώσει περισσότερο είναι η λεγόμενη «Jensanity» — η υπερβολική λατρεία προς τον Jensen Huang.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της Nvidia, ο αυτοαποκαλούμενος «σπασίκλας που έγινε δισεκατομμυριούχος», Jensen Huang, αντιμετωπίστηκε σαν ροκ σταρ. Η εξωσυζυγική σχέση του με μια γυναίκα που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος φέρνει πλέον στο επίκεντρο τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών, αξίας 4,5 τρισ. δολαρίων, η οποία αποτελεί κρίσιμο προμηθευτή της Anthropic και άλλων πρωταγωνιστών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ η εξέλιξη αυτή μπορεί να ευνοήσει τον ανταγωνιστή Huawei, η Κίνα έχει περισσότερα να χάσει εάν η Ουάσιγκτον αυστηροποιήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Αφού επέμενε τον περασμένο μήνα ότι οι σχέσεις του με την Alice Huang —πρώην στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας-πελάτη με έδρα τη Σιγκαπούρη— ήταν «απολύτως ομαλές», ο επικεφαλής της Nvidia έκανε την Κυριακή μια εντυπωσιακή αναδίπλωση. Παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του και συμφώνησε να συνεργαστεί με έρευνα υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε στόχος επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι εκτεταμένες σε μια εταιρεία που, αναμφισβήτητα, αποτελεί την σημαντικότερη παγκοσμίως στο πλαίσιο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην καλύτερη περίπτωση, η υπόθεση θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Η Nvidia δηλώνει ότι ο Huang είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να ηγείται «αδιαλείπτως». Ωστόσο, αυτό φαίνεται δύσκολο: στο πλαίσιο της διαδικασίας εργασίας που η Nvidia αποκαλεί «extreme co-design» (ακραία συν-σχεδίαση), ο Huang εποπτεύει περισσότερους από 60 άμεσους υφισταμένους, έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό για οποιοδήποτε διοικητικό στέλεχος.

Στη χειρότερη περίπτωση, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη κρίση ηγεσίας. Η Nvidia εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Huang, παρότι τον Μάρτιο κατείχε μόλις το 3,58% της εταιρείας. Δεν υπάρχουν μετοχές με ενισχυμένα δικαιώματα ψήφου, ενώ, παρότι και τα δύο παιδιά του εργάζονται στην επιχείρηση, η Nvidia δεν διαθέτει κάποιον προφανή διάδοχο σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι πρέπει να αποχωρήσει.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα θα βρεθούν επίσης στο μικροσκόπιο.

Οι πωλήσεις της εταιρείας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από λιγότερο προηγμένους επεξεργαστές και μικροτσίπ που δεν προορίζονται για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν διπλασιάστηκαν και έφτασαν περίπου τα 8 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 8% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.

Η αυξημένη επιτήρηση ενδέχεται τελικά να οδηγήσει τις κινεζικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη στροφή τους προς εγχώριες εναλλακτικές λύσεις, όπως εκείνες της Huawei και μικρότερων ανταγωνιστών, οι οποίοι περιορίζουν σταδιακά το τεχνολογικό χάσμα στους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, στη ρομποτική και στα αυτοκίνητα.

Οι εταιρείες αυτές διαβρώνουν ήδη σταδιακά την κυριαρχία της Nvidia στην κινεζική αγορά μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 90 δισ. δολαρίων, αναπτύσσοντας δικό τους λογισμικό και διευκολύνοντας τη μετάβαση από τα προϊόντα του αμερικανικού κολοσσού.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της υπόθεσης ενδέχεται τελικά να βλάψουν τις προοπτικές της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης περισσότερο απ’ όσο θα την ωφελήσουν.

Τεχνολογικοί κολοσσοί, από την Alibaba έως την ByteDance, έχουν νόμιμη πρόσβαση σε επεξεργαστές που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μέσω κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό, τα οποία διαχειρίζονται εταιρείες παροχής υποδομών υπολογιστικού νέφους, γνωστές ως «neoclouds», όπως η Megaspeed, η οποία δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές αποκαλύπτουν όλο και συχνότερα παράνομες επιχειρήσεις λαθραίας διακίνησης μικροτσίπ μέσω της περιοχής, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται οι περιορισμοί στις εξαγωγές.

Οι New York Times ανέφεραν πέρυσι ότι η Megaspeed, η οποία είχε αγοράσει επεξεργαστές Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρισκόταν υπό έρευνα για πιθανή εκτροπή των μικροτσίπ προς την Κίνα. Εκείνη την περίοδο, ο Huang επέμενε ότι η Nvidia είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένους ελέγχους σε κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο και δεν είχε εντοπίσει καμία περίπτωση εκτροπής.

Η εξωσυζυγική σχέση του θα προκαλέσει επίσης δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το εάν η εταιρεία επέδειξε αμέλεια, έκανε τα στραβά μάτια ή ακόμη και αν υπήρξε κάτι χειρότερο.

Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον θα δεχθεί πλέον μεγαλύτερη πίεση για να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση στην εφαρμογή των περιορισμών στην εξαγωγή μικροτσίπ και, ενδεχομένως, να κλείσει ακόμη και τα νόμιμα παραθυράκια που επιτρέπουν την παράκαμψή τους.

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