Metlen: Άτακτη υποχώρηση των short

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Σταθερά πτωτική τροχιά ακολουθούν οι short θέσεις στη μετοχή της METLEN, την ώρα που ο όμιλος επιβεβαιώνει την ισχυρή πορεία των οικονομικών του μεγεθών, με τα έσοδα του εννεαμήνου να καταγράφουν νέο ιστορικό υψηλό στα 6,2 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έχει ήδη ξεπεράσει τα 5,7 δισ. ευρώ που είχε καταγράψει στο σύνολο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μέσω της FCA, η συνολική καθαρή ανοιχτή αρνητική θέση (Aggregated Net Short Position – ANSP) στη METLEN υποχώρησε στο 5,74% από 5,94% στις 2 Νοεμβρίου 2026. Η μείωση αντιστοιχεί σε 286.852 μετοχές, σηματοδοτώντας περαιτέρω περιορισμό των ανοιχτών θέσεων στον τίτλο, από περίπου 10% στα τέλη Ιουλίου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Στο μέτωπο των οικονομικών επιδόσεων, η METLEN ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο ανήλθε στα 6,2 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 21% σε σύγκριση με τα 5,1 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει η εταιρεία σε επίπεδο εννεαμήνου, με την ανάπτυξη να προέρχεται από την πλειονότητα των επιχειρηματικών της κλάδων.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε την εκτίμησή της για EBITDA 1-1,15 δισ. ευρώ το 2026, διατηρώντας αμετάβλητο και τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA περίπου 1,92-2,08 δισ. ευρώ. Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή δραστηριότητα αποτέλεσε η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στη μεγαλύτερη θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής HClass, η οποία παρέμεινε εκτός λειτουργίας για 44 ημέρες και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, πρόοδος καταγράφεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ ως αυτόνομης πλατφόρμας υποδομών, με την εταιρεία να διερευνά το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο Euronext Athens, προκειμένου να υποστηρίξει την αναπτυξιακή της πορεία και τη χρηματοοικονομική της αυτονομία.