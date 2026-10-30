Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.

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Ισχυρή ανάπτυξη και συγκέντρωση μεριδίων στα χέρια έξι μεγάλων παικτών χαρακτηρίζει την πορεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2025.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του λιανεμπορίου πέρσι ανήλθαν στα 16 δισ. ευρώ, ενώ μεταξύ 2020 και 2025 η αγορά αναπτύχθηκε κατά 4 δισ. ευρώ σε απόλυτους όρους, σύμφωνα με την έρευνα της EY-Parthenon «Grocery retail sector outlook 2026».

Με άλλα λόγια, στην περίοδο 2020-2025 τα σούπερ μάρκετ έβαλαν 1 δισ. ευρώ σχεδόν ανά έτος στο «καλάθι» των εσόδων τους.

Τα μερίδια αγοράς των «Big 5»

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς.

Πιο ειδικά, μεταξύ 2020 και 2025 οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη ενίσχυσαν την ηγετική τους θέση, σκαρφαλώνοντας το 2025 στο 32% έναντι ενός 26% πέντε χρόνια νωρίτερα.

Από την άλλη πλευρά, σταδιακή διάβρωση του μεριδίου της κατέγραψε η ΑΒ Βασιλόπουλος, αφού από το 17% το 2020 υποχώρησε στο 13% το 2025. Όπως αναφέρει η έρευνα της EY-Parthenon, η συγκεκριμένη αλυσίδα βρίσκεται σε μια φάση πίεσης από ανταγωνιστές σε μια ώριμη αγορά. Στρατηγικά εστιάζει στη διατήρηση της κερδοφορίας της.

Όσο για Metro και Μασούτη, αμφότερες οι εταιρείες διατήρησαν σταθερά τα μερίδιά τους κατά τη διάρκεια της εξαετίας, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα. Η Metro κρατήθηκε αμετάβλητη στο 11% ενώ ο Μασούτης ανέβηκε από το 7% το 2020 στο 8% το 2025.

Έπειτα, τα σούπερ μάρκετ Κρητικός αύξησαν το μερίδιό τους στην αγορά από 3% το 2020 σε 5% το 2025, κάτι που αντανακλά την επιτυχημένη επέκταση των υποκαταστημάτων και τη βελτιωμένη τοποθέτηση της αλυσίδας στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Ο Γαλαξίας διατήρησε ένα 4% από το 2020 ως το 2023, ενώ τη διετία 2024-2025 έπεσε στο 3%.

Ποιοι λιανέμποροι αύξησαν τα EBITDA

Αδιάλειπτη άνοδο είχαν τα EBITDA της Σκλαβενίτη, αφού από τα 225 εκατ. ευρώ το 2020 έφτασε το 2025 στα 343 εκατ. ευρώ, τα έσοδα έφτασαν στα 5,1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 96 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα φέτος η αλυσίδα απέκτησε το 49% της Eurcontact, η οποία βρίσκεται πίσω από την Φρεσκούλης, ενώ λάνσαρε και το Food to Go concept σε τέσσερα πιλοτικά καταστήματα.

Το επενδυτικό σχέδιο ύψους 350 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027 περιλαμβάνει το άνοιγμα του Food Hall και 15 νέα καταστήματα. Εξ αυτών ένα θα ανοίξει στο Ωραιόκαστρο και θα έχει έκταση 2.094 τ.μ., ενώ άλλο ένα στο Λουτράκι με έκταση 2.800 τ.μ.

Άνοδο 4% σημείωσε και η Metro ΑΕΒΕ στα EBITDA, τα οποία από 57 εκατ. ευρώ το 2020 έφτασαν στα 70 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 1,7 δισ. ευρώ. Η αλυσίδα επενδύσει 70 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο για τη δημιουργία κέντρου διανομής, την ώρα που τα My Market Local επεκτείνονται ταχύτατα μέσα από το μοντέλο franchising.

Η εταιρεία έχει στα σκαριά επένδυση 250-280 εκατ. ευρώ για την τριετία 2026-2029, και το άνοιγμα περίπου 150 νέων καταστημάτων.

Στην περίοδο 2020-2025 το ελληνικό λιανεμπόριο έβαλε 1 δισ. ευρώ σχεδόν ανά έτος στο «καλάθι» των εσόδων του.

Στα ίδια θετικά επίπεδα EBITDA κινήθηκε και ο Μασούτης, ο οποίος από τα 60 εκατ. ευρώ το 2020 ανέβηκε στα 72 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα δε έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ. Η εταιρεία ολοκλήρωσε φέτος τη συγχώνευση με την Κρητικός, δημιουργώντας έναν όμιλο αξίας 2 δισ. ευρώ και άνω των 800 καταστημάτων.

Στα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός πολυλειτουργικού hub στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα συνδυάζει λιανική, F&B, σπορτ και γραφεία.

Με 10% «έτρεξε» ανάπτυξη των EBITDA της Κρητικός στα έτη 2020-2025, παρότι το 2025 σημείωσαν κάμψη στα 29 εκατ. ευρώ έναντι 37 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έσοδα το 2025 ανήλθαν στα 836 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία λειτούργησε ως επενδυτής στην αλυσίδα σουπερμάρκετ Σπανός και υποστήριξε την αναδιάρθρωσή του. Όπως αναφέρει η έρευνα της EY-Parthenon, η Κρητικός γνώρισε ταχεία ανάπτυξη μέσω εξαγορών και ανοίγματα νέων καταστημάτων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους.

Σουπερμάρκετ: Ποιοι περνούν στην «αντεπίθεση»

Νέο κέντρο logistics έκτασης 35.000 τ.μ στην Ελευσίνα εγκαινίασε η ΑΒ Βασιλόπουλος το 2026 και παράλληλα μετέτρεψε 35 ιδιόκτητα καταστήματα σε franchise.

Σημειώνεται ότι την περίοδο 2020-2025 η ΑΒ Βασιλόπουλος κατέγραψε πτώση -31% στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αφού τα προσαρμοσμένα EBITDA κατακρημνίστηκαν από τα 174 εκατ. ευρώ στα 27 εκατ. ευρώ το 2025. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα άνοιξε 46 νέα καταστήματα franchise σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού του δικτύου της.

Μέχρι το 2028 η αλυσίδα σχεδιάζει να αγγίξει τα 900 καταστήματα, μια κίνηση που θα υποστηρίζεται από επενδύσεις ύψους 41,5 εκατ. ευρώ.

Τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας επεκτάθηκαν στην ίδια περίοδο προσεκτικά αλλά με συνέπεια, στηριζόμενα σε ίδια χρηματοδότηση και στην ισχυρή ρευστότητα, χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Μελλοντικά η εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός κέντρου logistics στον Ασπρόπυργο έκτασης 45.000 τ.μ. ενώ έχει στα σκαριά ένα νέο εμπορικό hub στο Αγρίνιο, που θα συνδυάζει σουπερμάρκετ και λιανική πώληση σε έναν πλήρως ιδιόκτητο χώρο.

Το 2026 υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση της χρήσης ενέργειας σε 50 υπάρχοντα καταστήματα.

Τα έτη 2020-2025 η Γαλαξίας κατέγραψε πτώση της τάξης του -21% στα EBITDA, αφού από τα 38 εκατ. ευρώ το 2020 έπεσε στα 12 εκατ. ευρώ το 2025.