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Σούπερ μάρκετ: Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; – Η αποκαλυπτική επιστολή της CyberPax

Τι προτείνει η εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας CyberPax στα ελληνικά σούπερ μάρκετ – Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν άμεσα – Το χρονικό των υποθέσεων και ποιοι κρύβονται πίσω τους

Business 04.11.2026, 07:00
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Σούπερ μάρκετ: Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; – Η αποκαλυπτική επιστολή της CyberPax
Γιώργος Μανέττας

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Η επιστολή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας προς τα σούπερ μάρκετ χτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου για τη γενικότερη ασφάλεια μιας επιχείρησης, από τους χάκερς πέραν από τα ψηφιακά συστήματα. Οι κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη έδειξαν ότι μια απομακρυσμένη παρέμβαση στις ρυθμίσεις ψύξης μπορεί να προκαλέσει ζημιά εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγες ώρες.

Το ζήτημα για τις διοικήσεις των σούπερ μάρκετ μεταφράζεται σε αποφάσεις για επενδύσεις, συμβάσεις συντήρησης και ασφαλιστική κάλυψη

Η Εθνική Αρχή εντοπίζει περισσότερα από 300 εκτεθειμένα συστήματα εμπορικής ψύξης και ζήτησε από τα μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ να προβούν σε κινήσεις για να θωρακίσουν τους οργανισμούς τους. Συγκεκριμένα, ζήτησε αποσύνδεση του ελέγχου ψύξης από το δημόσιο διαδίκτυο, απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω VPN με πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση, αλλαγή προεπιλεγμένων κωδικών και εγκατάσταση ενημερώσεων. Για εξοπλισμό που δεν υποστηρίζεται πλέον ζητείται αντικατάσταση.

χάκερς

Ένα ψυγείο μπορεί να λειτουργεί κανονικά, αλλά ο ψηφιακός ελεγκτής του να έχει μείνει χωρίς υποστήριξη

Το κόστος απο τις επιθέσεις των χάκερς

Το ζήτημα για τις διοικήσεις των σούπερ μάρκετ μεταφράζεται σε αποφάσεις για επενδύσεις, συμβάσεις συντήρησης και ασφαλιστική κάλυψη. Ένα ψυγείο μπορεί να λειτουργεί κανονικά, αλλά ο ψηφιακός ελεγκτής του να έχει μείνει χωρίς υποστήριξη. Η καταγραφή μοντέλων, εκδόσεων λογισμικού και ημερομηνιών λήξης υποστήριξης γίνεται συνεπώς προϋπόθεση για τον προϋπολογισμό αντικαταστάσεων.

Η ανάθεση της συντήρησης δεν εξαντλεί τις υποχρεώσεις της αλυσίδας. Για τα καταστήματα, η εταιρεία προσθέτει τον έλεγχο θερμοκρασιών κατά το άνοιγμα

Αυτή τη διάσταση αναδεικνύει σύμφωνα με πληροφορίες η εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας CyberPax σε ενημέρωση που έκανε προς τους Έλληνες λιανέμπορους. Θέτει μεταξύ άλλων το ερώτημα αν τα ασφαλιστήρια καλύπτουν κυβερνοδολιοφθορά στον φυσικό εξοπλισμό και την επακόλουθη απώλεια αποθέματος. Η κάλυψη δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η εταιρεία προτείνει γραπτή απάντηση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, μαζί με έλεγχο πιθανών εξαιρέσεων για εκτεθειμένο ή παρωχημένο εξοπλισμό.

χακερς

Εξίσου κρίσιμο για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ θεωρείται τι συμβαίνει εκτός ωραρίου. Αν αλλάξει μια ρύθμιση μέσα στη νύχτα, πρέπει να είναι γνωστό ποιος ειδοποιείται και ποιος έχει εξουσιοδότηση να παρέμβει

Ποιος έχει πρόσβαση τη νύχτα

Το δεύτερο μέτωπο αφορά τους εξωτερικούς τεχνικούς. Η δυνατότητα απομακρυσμένης συντήρησης διευκολύνει την αποκατάσταση βλαβών, απαιτεί όμως σαφή εικόνα για το ποιος συνδέεται, με ποιους κωδικούς και με ποια δικαιώματα. Η CyberPax προτείνει επίσης καταγραφή όλων των προσβάσεων και κατάργηση εκείνων που διατηρούν πρώην συνεργάτες ενώ ζητά σαφείς συμβατικούς όρους για το ποιος εγκαθιστά ενημερώσεις, ποιος παρακολουθεί τα συστήματα και ποιος μπορεί να διακόψει μια σύνδεση.

Εξίσου κρίσιμο θεωρείται τι συμβαίνει εκτός ωραρίου. Αν αλλάξει μια ρύθμιση μέσα στη νύχτα, πρέπει να είναι γνωστό ποιος ειδοποιείται και ποιος έχει εξουσιοδότηση να παρέμβει. Η εταιρεία εισηγείται ανεξάρτητους αισθητήρες θερμοκρασίας, ώστε ο συναγερμός να μη βασίζεται αποκλειστικά στον ελεγκτή που ενδέχεται να έχει παραβιαστεί. Η ανάθεση της συντήρησης δεν εξαντλεί τις υποχρεώσεις της αλυσίδας. Για τα καταστήματα, η εταιρεία προσθέτει τον έλεγχο θερμοκρασιών κατά το άνοιγμα και την αποφυγή επαναδιάθεσης προϊόντων μετά από θερμοκρασιακή απόκλιση χωρίς προηγούμενο έλεγχο.

Μειώσεις τιμών

Η CyberPax προτρέπει τα σούπερ μάρκετ να θέσουν στα στελέχη τους και κυρίως όσους έχουν την ευθύνη των πληροφοριακών συστημάτων και της συντήρησης τις εξής 6 ερωτήσεις

Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να κάνουν τα σούπερ μάρκετ

Ειδικότερα, η CyberPax προτρέπει τα σούπερ μάρκετ να θέσουν στα στελέχη τους και κυρίως όσους έχουν την ευθύνη των πληροφοριακών συστημάτων και της συντήρησης τις εξής 6 ερωτήσεις.

  1. Ποιους ελεγκτές ψύξης χρησιμοποιούμε, με ποια έκδοση λογισμικού και πόσοι βρίσκονται εκτός υποστήριξης;
  2. Ποιος διαθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση —εξωτερικός συνεργάτης, εγκαταστάτης, κατασκευαστής—, με ποια διαπιστευτήρια, από πού και πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχός τους;
  3. Είναι οι κονσόλες προσβάσιμες από το Διαδίκτυο;
  4. Αν αλλάξει η επιθυμητή θερμοκρασία στις 00:30, ποιος θα το αντιληφθεί μέσα στην επόμενη ώρα; Είναι οι συναγερμοί θερμοκρασίας ανεξάρτητοι από τον ελεγκτή που δέχεται επίθεση;
  5. Ποιος έχει την εξουσιοδότηση να περάσει σε χειροκίνητη λειτουργία ή να διακόψει την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσα στη νύχτα, χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσει κανέναν;
  6. Καλύπτει η ασφάλισή μας κυβερνοδολιοφθορά σε φυσικό εξοπλισμό και απώλεια αποθεμάτων;

Ένα μήνυμα προς κάθε διευθυντή καταστήματος

Η CyberPax συνοδεύει τις παραπάνω ερωτήσεις, με μια προτροπή για την αποστολή ενός μηνύματος προς κάθε διευθυντή καταστήματος –ήδη από χθες-. Να ελεγχθούν και να καταγραφούν οι θερμοκρασίες των ψυγείων και των ψυκτικών θαλάμων κατά το άνοιγμα. Έπειτα από οποιαδήποτε απόκλιση θερμοκρασίας, κανένα προϊόν δεν πρέπει επιστρέφει προς πώληση χωρίς έλεγχο.

Σκλαβενίτης

Στις 29 Οκτωβρίου το Reuters μετέδωσε ότι το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει ως ύποπτη κυβερνοεπίθεση τις δυσλειτουργίες καταψυκτών σε καταστήματα τροφοδοσίας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στα τέλη Αυγούστου

Το χρονικό των επιθέσεων

Σύμφωνα με την ενημέρωση της CyberPax που έχει στη διάθεσή του, ο OT, η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το δεύτερο από τρία πλήγματα και ξετυλίγει το κουβάρι των επιθέσεων.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στις 2 Νοεμβρίου, στις 02:00 το πρωί τα συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Σουηδία, στη Δανία και στην Ιρλανδία ρυθμίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στους 50°C. Επηρεάστηκαν οι Carrefour Belgium —15 από τα 700 καταστήματα—, Colruyt/Spar —5—, Delhaize, IKEA —1 κατάστημα—, Coop Sweden —7 από τα 800—, ICA στη Στοκχόλμη και SuperValu Ireland —13 από τα 223.

Επιπλέον, ένας Βέλγος κρεοπώλης βρήκε τον ψυκτικό θάλαμό του στους 18°C και κρέας αξίας 15.000 ευρώ κατεστραμμένο. Χρησιμοποιούνταν οι ελεγκτές Danfoss. Η Danfoss δήλωσε ότι «συνεργάζεται με τους πελάτες για την εφαρμογή διορθώσεων» ενώ οι βελγικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα.

Η CyberPax υπενθυμίζει ακόμη ότι τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου 2026, άγνωστοι απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ελεγκτές ψύξης περίπου 700 γαλλικών σούπερ μάρκετ

Στις 29 Οκτωβρίου το Reuters μετέδωσε ότι το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει ως ύποπτη κυβερνοεπίθεση τις δυσλειτουργίες καταψυκτών σε καταστήματα τροφοδοσίας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στα τέλη Αυγούστου. Σε τουλάχιστον επτά βάσεις, οι καταψύκτες τέθηκαν σε λειτουργία απόψυξης μέσα στη νύχτα. Στην υπόθεση εμπλέκεται η Διοίκηση Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ, ενώ ερευνητές του αμερικανικού στρατού συνεργάζονται με τη γαλλική αστυνομία. Το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε έξι εβδομάδες πριν από εκείνο στη Γαλλία.

Ακόμη δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, ταυτοποίηση των δραστών ή σύλληψη. Το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Βελγίου δηλώνει: «Δεν είναι γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση και ενδέχεται να μην εξακριβωθεί ποτέ». Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας Christophe Hansen κάνει λόγο για «σκόπιμη απόπειρα διατάραξης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μας» ενώ σύμφωνα με τη SentinelOne, η απουσία οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης παραπέμπει σε δολιοφθορά: «Το λιανεμπόριο αποτελεί εύκολο στόχο, επειδή οι αλυσίδες λιανικής λειτουργούν τεράστιους αριθμούς ελεγκτών ψύξης».

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί ότι επηρεάστηκε ελληνικό κατάστημα. Η Ahold Delhaize, μητρική της ΑΒ Βασιλόπουλος, ανέφερε ότι επηρεάστηκαν καταστήματά της στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο.

χάκερς

Η CyberPax στέκεται και στον «μηχανισμό» των επιθέσεων, λέγοντας πως δεν υπήρξε κρυπτογράφηση, κλοπή δεδομένων ή απαίτηση λύτρων

Τι συνέβη στη Γαλλία στις 11–12 Οκτωβρίου

Η CyberPax υπενθυμίζει ακόμη ότι τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου 2026, άγνωστοι απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ελεγκτές ψύξης περίπου 700 γαλλικών σούπερ μάρκετ —αριθμός που γνωστοποίησε ο υπουργός Οικονομικών στο Κοινοβούλιο στις 13 Οκτωβρίου— και τους έθεσαν σε εξαναγκασμένη απόψυξη, με τη θερμοκρασία να έχει ρυθμιστεί στους 50°C. Μέχρι το πρωί, τα νωπά και κατεψυγμένα αποθέματα είχαν καταλήξει στους κάδους απορριμμάτων.

Οι αλυσίδες που επλήγησαν ήταν: Intermarché/Netto, 180–300 καταστήματα —σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του ομίλου και του BFMTV, αντίστοιχα—, Coopérative U, 80 —σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Dominique Schelcher—, Carrefour, 80, Monoprix, περίπου 30, και Leclerc, «αρκετά». Αναφέρθηκαν επίσης ότι επλήγησαν ανεξάρτητα παντοπωλεία και κρεοπωλεία που χρησιμοποιούν τους ίδιους ελεγκτές.
Σύμφωνα με τον Thierry Cotillard, πρόεδρο του ομίλου Mousquetaires/Intermarché, προέκυψαν ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε εθνικό επίπεδο, «μέσα σε ένα μόνο πρωινό». Σε ένα κατάστημα Leclerc στην Αλσατία, η ζημιά έφθασε τις 220.000 ευρώ!

Σε ένα κατάστημα Leclerc στην Αλσατία, η ζημιά έφθασε τις 220.000 ευρώ!

Μια κανονική λειτουργία έγινε… όπλο

Η CyberPax στέκεται και στον «μηχανισμό» των επιθέσεων, λέγοντας πως δεν υπήρξε κρυπτογράφηση, κλοπή δεδομένων ή απαίτηση λύτρων. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν μια κανονική λειτουργία —την απόψυξη, διάρκειας περίπου δύο ωρών ημερησίως— αντίθετα προς τον σκοπό της: οι κύκλοι παρατάθηκαν από μία σε οκτώ ώρες και οι επιθυμητές θερμοκρασίες αυξήθηκαν στους 50°C. Αυτό καθυστέρησε επίσης την ενεργοποίηση των συναγερμών θερμοκρασίας, σύμφωνα με τη Le Monde. Ένα κατάστημα στη Νορμανδία ανέφερε θερμοκρασία 80°C και λιωμένο εξοπλισμό.

Η εισαγγελική αρχή διερευνά περιστατικά πυρκαγιάς. Όσον αφορά στον εξοπλισμό αναφέρονται οι ελεγκτές εμπορικής ψύξης Danfoss AK-SM 800 / AK-SC 355 —εκτός υποστήριξης από το 2021 και το 2016, αντίστοιχα— ή AK-SM 800A χωρίς ενημερώσεις. Συνήθως είναι προσβάσιμοι μέσω Διαδικτύου, ώστε ο εξωτερικός συνεργάτης ψυκτικών εγκαταστάσεων να μπορεί να εργάζεται απομακρυσμένα. Η προειδοποίηση του CERT-FR περιλαμβάνει επίσης ελεγκτές Dixell xweb και Copeland xweb.

χακερς

Η εκστρατεία επιθέσεων έχει πλέον επιβεβαιωθεί στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Σουηδία, στη Δανία και στην Ιρλανδία, με συντονισμό μεταξύ της ANSSI, του βελγικού CCB και του σουηδικού NCSC

Το σημείο εισόδου των χάκερς

Σχολιάζοντας την πορεία της έρευνας, η CyberPax αναφέρει ότι το σημείο εισόδου δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι αξιοποιήθηκε γνωστός τρόπος παράκαμψης του ελέγχου ταυτότητας στη διαδικτυακή διεπαφή των ελεγκτών: ένας γενικός λογαριασμός διαχειριστή μαζί με έναν κωδικό πρόσβασης που προκύπτει από την ημερομηνία.

Το πρόβλημα τεκμηριώθηκε από ερευνητές το 2025 και διορθώθηκε για τα μοντέλα που εξακολουθούν να υποστηρίζονται. Η διορθωτική ενημέρωση, όμως, δεν εγκαταστάθηκε ποτέ. Την υπόθεση ερευνούν η εισαγγελική αρχή του Παρισιού (OFAC) και η ANSSI. Το CERT-FR προειδοποίησε ότι η εκστρατεία επιθέσεων «πιθανότατα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη», ενώ εκτεθειμένοι ελεγκτές παρέμεναν συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο στη Γαλλία δύο εβδομάδες αργότερα. Ο υπουργός Οικονομικών Roland Lescure χαρακτήρισε το περιστατικό στο Κοινοβούλιο «καμπανάκι αφύπνισης», που «αγγίζει την καρδιά της ασφάλειας του εφοδιασμού μας με τρόφιμα».

Η CyberPax κλείνει επισημαίνοντας ότι η ασφαλιστική κάλυψη παραμένει ανοιχτό ζήτημα: η Intermarché προειδοποίησε τα μέλη της ότι τα ασφαλιστήρια ενδέχεται να μην καλύπτουν περιστατικά αυτού του είδους.

Γιατί αφορά τα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με την CyberPax, tο ίδιο μοντέλο —οι ίδιες οικογένειες ελεγκτών, η ίδια οργάνωση της συντήρησης— χρησιμοποιείται και στα ελληνικά καταστήματα. Οι ελεγκτές Danfoss AK-SM / AK-SC χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στα συστήματα ψύξης του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και στα δικά σας καταστήματα, συχνά σε εκδόσεις που δεν υποστηρίζονται πλέον. Πρόκειται για εκτίμηση• χρειάζεται μία ημέρα για να επαληθευτεί.

Ο εξοπλισμός ανήκει στο κατάστημα ή στον δικαιοδόχο και συντηρείται από εξωτερικό συνεργάτη ψυκτικών εγκαταστάσεων, ο οποίος διαθέτει μόνιμη απομακρυσμένη πρόσβαση. Έλεγχος στις 12 Οκτωβρίου εντόπισε 2.752 τέτοιες κονσόλες Danfoss προσβάσιμες από το Διαδίκτυο, εκ των οποίων 1.590 στη Γαλλία. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας της Σουηδίας ανακοίνωσε στις 2 Νοεμβρίου ότι οι εκτεθειμένες συσκευές επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT) στη χώρα εξακολουθούν να χρειάζονται διορθωτικές ενημερώσεις. Για την Ελλάδα δεν έχει γίνει καταμέτρηση. Σε έλεγχο αλυσίδας που χρησιμοποιούσε άλλη μάρκα εντοπίστηκε κονσόλα με κενό όνομα χρήστη και κενό κωδικό πρόσβασης.

Χάκερς

Τίποτα στην ελληνική αγορά δεν τη διαφοροποιεί, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχει πληγεί ακόμη.

Ποιοι χάκερς κρύβονται πίσω από τις επιθέσεις

Η εκστρατεία επιθέσεων έχει πλέον επιβεβαιωθεί στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Σουηδία, στη Δανία και στην Ιρλανδία, με συντονισμό μεταξύ της ANSSI, του βελγικού CCB και του σουηδικού NCSC. Τίποτα στην ελληνική αγορά δεν τη διαφοροποιεί, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχει πληγεί ακόμη. Η CyberPax κλείνει επισημαίνοντας ότι η ασφαλιστική κάλυψη παραμένει ανοιχτό ζήτημα: η Intermarché προειδοποίησε τα μέλη της ότι τα ασφαλιστήρια ενδέχεται να μην καλύπτουν περιστατικά αυτού του είδους.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης μιλώντας στον ΟΤ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κρούσμα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές αλυσίδες βρίσκονται σε εγρήγορση, υπενθυμίζοντας την ανταπόκρισή τους στην πανδημία και την ομαλή τροφοδοσία των νοικοκυριών. Εκτιμά ότι επιδίωξη των επιτιθέμενων είναι πρωτίστως η ζημιά, όχι τα λύτρα.

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Τράπεζες: Το «κεφαλαιακό μαξιλάρι» για νέα δάνεια και μερίσματα

Eurobank, Πειραιώς και Alpha συνεχίζουν τις συναλλαγές που μειώνουν το σταθμισμένο ενεργητικό και ενισχύουν τους δείκτες CET1, ενώ ο SSM παρακολουθεί τις διασυνδέσεις και τους κινδύνους.

Αγης Μάρκου
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Διψήφιες μειώσεις σε σχεδόν 1 στα 5 προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Τα μυστικά της νέας πρωτοβουλίας για τις τιμές - Ο ρόλος των PL 

Η ακτινογραφία της δεύτερης φάσης μείωσης τιμών - Περίπου 990 συμμετοχές προϊόντων, 186 έχουν μείωση τουλάχιστον 10% 

Δημήτρης Χαροντάκης
Latest News
Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC
Business

Το μήνυμα Bogdanovic για το 2026 - Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC

Η ζήτηση για ενεργειακά ποτά, οι Zero εκδόσεις της Coke και τα Adult Sparkling - Οι στόχοι της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη

Πώς αποτυπώνεται ο πληθωρισμός στα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat

ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η διάταξη ευνοούσε τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Eurobank: Επιστολή Φ. Καραβία προς τους εργαζομένους για τη νέα πρωτοβουλία «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο»
Εταιρική ευθύνη

Eurobank: Αύξηση μισθού 5% και 10% για τις εργαζόμενες μητέρες

Νέα μισθολογική παροχή για τις εργαζόμενες μητέρες θεσπίζει η Eurobank, με αύξηση μισθού 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και 10% με την απόκτηση του δεύτερου

Γρίπη των πτηνών: Αύξηση των κρουσμάτων σε Αλβανία και Βουλγαρία – Σε επιφυλακή η Ελλάδα
AGRO

Σε επιφυλακή η Ελλάδα για τη γρίπη των πτηνών

Πώς θα προστατευθούν από τη γρίπη των πτηνών οι εκτροφές πουλερικών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος – Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές
Markets

Ανοδικά το ΧΑ - Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές

Με ψυχραιμία δείχνουν να αντιδρούν οι επενδυτές στο ΧΑ μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος – Ανέβασαν την θερμοκρασία στα ψυγεία στους 110 βαθμούς
Τεχνολογία

Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος στη Γαλλία

Χάκερς ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς στα ψυγεία τράπεζας αίματος στη Γαλλία

Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για servicers και δανειολήπτες
Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για servicers και δανειολήπτες

Η ΔτΠ έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους
AGRO

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους

Για τη νέα ΚΑΠ ο Μ. Σχοινάς από τη Βουλή ανέφερε ότι «η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια»

Coca-Cola HBC: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο – Στο +9% οι πωλήσεις
Business

Coca-Cola HBC: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο – Στο +9% οι πωλήσεις

Ανθρακούχα αναψυκτικά και energy drinks οδηγούν την ανάπτυξη της Coca-Cola HBC - Αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Trade Estates: Ολοκλήρωση απόκτησης ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall
Business

Trade Estates: Ολοκλήρωση απόκτησης ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας

Μπλε Κογκρέσο: Τι σημαίνει για την οικονομία και τις αγορές
Experts

Το Κογκρέσο γίνεται μπλε 

Τι σηματοδοτεί η ανάκτηση τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς

Γιώργος Λαγαρίας

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