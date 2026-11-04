Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οριακη αύξηση καταγράφτηκε στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο «πληθωρισμός» στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +0,35% τον Οκτώβριο 2026 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

Συνολικά το τελευταίο τρίμηνο Αύγουστος-Οκτώβριος να καταγράφει μείωση κατά -0,18%.

Συνολικά το 10μηνο του 2026 καταγράφει μικρή αύξηση 0,90% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 15 παρουσιάζουν αύξηση και οι 8 μείωση.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,98%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: -3,32%

Είδη πρωινού και ροφήματα: -2,25%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -1,16%

Νωπά κρέατα: -0,28%

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται συνδέονται τόσο με την ομαλοποίηση της αγοράς όσο και με τη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σταθεροποιητική εικόνα που παρατηρείται στα νωπά είδη.

Στο νωπό κρέας καταγράφεται ομαλοποίηση των τιμών παραγωγού και εισαγωγών. Στα τυποποιημένα είδη εκτιμάται ότι σχετική επίδραση έχει και η πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών

Ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη: +3,91%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη & είδη πάρτυ: +2,68%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +2,52%

Αλκοολούχα ποτά: +2,06%

Τυροκομικά: +1,82



Πού αποδίδεται η τάση συγκράτησης των τιμών

Η συγκράτηση των τιμών που καταγράφεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων την τελευταία διετία συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων που αφορούν τόσο τη λειτουργία των μεγάλων αλυσίδων όσο και τις επιλογές των καταναλωτών: