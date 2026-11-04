Ο trader… Τραμπ, το στοίχημα της Εθνικής, τα περιθώρια των διυλιστηρίων, ο περιζήτητος Σιάμισιης, αναμονή για Allwyn, ο (κυβερνο)πόλεμος στα σούπερ μάρκετ

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Πριν δύο χρόνια, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η στήλη σας είχε συστήσει να «προσδεθείτε» για όσα θα συμβούν.

Πιο επίκαιρη από ποτέ αυτή η σύσταση, η οποία παραμένει σε ισχύ, μετά και τις τελευταίες προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να ανατρέψει το εις βάρος του κλίμα ακόμη και με τις κάλπες ανοιχτές.

Φυσικά η αναφορά στο «ασανσέρ» που υπήρξε στο πετρέλαιο χτες, που από το +3%, βρέθηκε μετά από μία δήλωσή του στο -2%, αλλά και να αποτυπώσει τις διαρροές που υπήρξαν περί προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Το ελληνικό χρηματιστήριο κατάφερε να κλείσει θετικά, κάνοντας την ανατροπή, αλλά τα ευρωπαϊκά άφησαν στη μέση μια ανάλογη κίνηση, κλείνοντας εν τέλει με απώλειες.

Βούτυρο στο ψωμί, δηλαδή για τους intraday traders, που τόσο τιμά η προεδρεία Τραμπ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές του μέλλοντος θα ασχοληθούν πολύ με αυτήν την τετραετία.

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Η δύναμη των αγοραστών

Στα δικά μας τώρα, πέραν της μεγάλης μεταβλητότητας, ο κλάδος σηματωρός του Euronext Athens, ο τραπεζικός, φάνηκε ότι έχει «εκκρεμότητες» με τους αγοραστές.

Παρά τις πιέσεις των τελευταίων εβδομάδων, σε κάθε ευκαιρία, φαίνεται ότι οι αγοραστές επιστρέφουν.

Βοήθησε βέβαια χτες και η ανάλυση της UBS, που επανέλαβε τη θετική της στάση για Πειραιώς και Eurobank.

Οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας διακρίνουν ισχυρή δυναμική στα καθαρά έσοδα από τόκους, περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας και ελκυστικές αποτιμήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο ίδιο μήκος και η Morgan Stanley, η οποία μετά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, επιβεβαίωσε τη σύσταση overweight για Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς.

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Το στοίχημα της Εθνικής

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Εθνικής, την ανακοίνωση των οποίων την επίσπευσε κατά μία ημέρα η διοίκηση.

Η εκτίμηση για καθαρά κέρδη 305 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, στηρίζεται κυρίως στην επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, στα 575 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση είχε αναφέρει ότι στο δεύτερο τρίμηνο είχε περάσει στα στοιχεία ενεργητικού περίπου το ένα τρίτο της αποτελεσματικής αύξησης των επιτοκίων, με το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης να αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο.

Στον αντίποδα, οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν στα 124 εκατ. ευρώ, καθώς το δεύτερο τρίμηνο είχε ενισχυθεί από εργασίες που επισπεύστηκαν πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και από την αυξημένη δραστηριότητα στις αγορές.

Η υποχώρηση αυτή, πάντως, δεν ανατρέπει την εικόνα του εννεαμήνου, με τις προμήθειες να προβλέπεται ότι θα εμφανίσουν αύξηση 9%, στα 367 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή της τάσης

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τριμηνιαία επίδοση.

Η Εθνική είχε χαρακτηρίσει το τρίτο τρίμηνο εποχικά ασθενέστερο για τις νέες χορηγήσεις, όμως η διοίκηση έχει ήδη επισημάνει σημαντική επιτάχυνση τον Οκτώβριο, στοιχείο που διατηρεί σε τροχιά τον στόχο για την πιστωτική επέκταση.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα καθαρά δάνεια θα αυξηθούν κατά 550 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, στα 42 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις θα ενισχυθούν κατά 0,8%, στα 62,2 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα έχει καταγράψει εκροές καταθέσεων στο τρίτο τρίμηνο καθενός από τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Στα αποτελέσματα θα αποτυπωθεί, επίσης, επιβάρυνση περίπου 15 εκατ. ευρώ από το ΛΕΠΕΤΕ, ενώ οι δαπάνες για την ανακαίνιση σχολείων και τη δωρεά σε πανεπιστήμιο αναμένονται στο τέταρτο τρίμηνο.

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Τα περιθώρια των διυλιστηρίων

Έτερος κλάδος – πρωταγωνιστής και αυτός των διυλιστηρίων, καθώς τα περιθώρια διύλισης υποχωρούν αισθητά από τις κορυφές που κατέγραψαν τον Αύγουστο, περιορίζοντας τις προσδοκίες για την κερδοφορία των εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της HELLENiQ Energy, το περιθώριο υδρογονοπυρόλυσης (hydrocracking) είχε φτάσει τον Αύγουστο του 2026 στα 40,7 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το περιθώριο καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) είχε ανέλθει στα 31,5 δολάρια.

Τον Οκτώβριο, ωστόσο, είχαν υποχωρήσει στα 19,3 και 10,3 δολάρια ανά βαρέλι αντίστοιχα, καταγράφοντας σημαντική πτώση μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Βέβαια, παρά την αποκλιμάκωση, τα επίπεδα παραμένουν υψηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου 2009-2021.

Στην πίεση που δέχονται οι μετοχές προστίθεται και η διάθεση για κατοχύρωση κερδών, καθώς αρκετά χαρτοφυλάκια, κυρίως εγχώρια, επιλέγουν να ρευστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους μετά το ισχυρό ράλι από την αρχή του έτους.

Η Motor Oil καταγράφει άνοδο πάνω από 10%, ενώ η HELLENiQ Energy ενισχύεται κατά 102%, με τις αποδόσεις αυτές να δημιουργούν εύλογα περιθώρια για αποκόμιση κερδών.

Ο περιζήτητος Σιάμισιης

Και μιας και αναφέρθηκα στην HELLENiQ ENERGY, να σας πω ότι οι επιδόσεις της δεν ήρθαν τυχαία.

Υπό τις οδηγίες του Aνδρέα Σιάμισιη, η HELLENiQ ENERGY επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στο εξωτερικό και μέσα από τις ΑΠΕ (με κορυφαίο project αυτό της Ρουμανίας με πάνω από 1 δις επένδυση), άνοιξε γραφείο trading στη Γενεύη πριν το αργό και τα προϊόντα γίνουν δυσεύρετα σε όλο τον κόσμο και μην ξεχνάμε, επαναλειτούργησε μετά από 14 χρόνια τον αγωγό Vardax (Θεσσαλονίκη – Σκόπια) με diesel και κάλυψε τις ανάγκες όχι μόνο της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και γειτονικών της χωρών μέσα στην παγκόσμια αυτή κρίση.

Λογικό λοιπόν ο Ανδρέας Σιάμισιης να έχει γίνει πια περιζήτητος και να μετράει η γνώμη του διεθνώς. Έτσι βρέθηκε χθες 3 Νοεμβρίου ομιλητής στο Abu Dhabi δίπλα σε κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, ενώ μάθαμε και ότι αρκετές εταιρίες έδειξαν ενδιαφέρον για συνεργασία με την HELLENiQ ENERGY.

Εξαιρετικά νέα και για τον Όμιλο αλλά και για τον CEO της…

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Αναμονή για Allwyn

Περισσότερη αναμονή επιφυλάσσει για την Allwyn η υπόθεση της αγοράς στοιχηματισμού στη Βραζιλία, όπου έχει έκθεση μέσω της Betano.

Η απαγόρευση που επιβλήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου με προσωρινό μέτρο της κυβέρνησης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δικαστική και πολιτική αμφισβήτηση, χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση που να επιτρέπει την επιστροφή των αδειοδοτημένων παρόχων στην αγορά.

Στις 3 Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση για τις προσφυγές του κλάδου, με τον δικαστή Λουίζ Φουξ να δηλώνει ότι θα λάβει υπόψη και νέα επιχειρήματα πριν αποφανθεί.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η νομική ασφάλεια των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί υπό το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και οι οικονομικές συνέπειες της αιφνίδιας ανατροπής του.

Ο Φουξ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απόφασή του, ενώ παράλληλα το Κογκρέσο καλείται να ψηφίσει επί του μέτρου έως τις 23 Νοεμβρίου, με τη σχετική προθεσμία να μπορεί να παραταθεί αυτόματα για ακόμη 60 ημέρες.

Για την Allwyn, συνεπώς, η επόμενη κίνηση στη Βραζιλία εξαρτάται από δύο ανοιχτά μέτωπα, τη δικαστική κρίση για τη νομιμότητα του μέτρου και την απόφαση του Κογκρέσου, με την αβεβαιότητα να παραμένει για το πότε και υπό ποιους όρους θα μπορούσε να επανέλθει η ρυθμιζόμενη αγορά.

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Ο «πόλεμος» των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη

Αγαπητοί, για το τέλος σας άφησα ότι έχουμε πόλεμο στα σούπερ μάρκετ…

Όχι κανονικό, αλλά κυβερνοπόλεμο, και μάλιστα με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα.

Σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία, Εσθονία, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία, καταγράφηκαν περιστατικά κατά τα οποία οι θερμοκρασίες σε ψυγεία και καταψύκτες αυξήθηκαν μέσα στη νύχτα, οδηγώντας στην καταστροφή τροφίμων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με το Euronews, σε ορισμένες περιπτώσεις οι θερμοκρασίες έφτασαν ακόμη και τους 70 βαθμούς Κελσίου.

Το θέμα, όμως, δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Αλλά και την Ελλάδα.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για την Ελλάδα, με επιστολή προς την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, καλώντας τις επιχειρήσεις του κλάδου να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, στον απόηχο των περιστατικών σε ευρωπαϊκά αλλά και ελληνικά καταστήματα.

Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς η Εθνική Αρχή έχει εντοπίσει στην Ελλάδα περισσότερα από 300 εκτεθειμένα συστήματα.

Με άλλα λόγια, μια υποδομή που για τα σούπερ μάρκετ είναι κρίσιμη για την καθημερινή λειτουργία τους μπορεί να εξελιχθεί σε ευάλωτο σημείο, με άμεσο οικονομικό κόστος από την καταστροφή εμπορευμάτων και με ευρύτερες συνέπειες για την ασφάλεια των λειτουργιών τους.