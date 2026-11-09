Ελ Νίνιο: Ο κόσμος θα αντιμετωπίσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες

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Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο», που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, θα αυξήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες κατά επιπλέον 0,1 °C έως 0,2 °C, με αποτέλεσμα ο πλανήτης να είναι εξαιρετικά ζεστός για το υπόλοιπο του έτους και μέχρι τις αρχές του 2027, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρέασαν με διαφορετικό τρόπο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου το 2025

Η φετινή χρονιά ήδη διαγράφεται ως μία από τις θερμότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, με θερμοκρασίες 1,47 °C υψηλότερες από τον προ-βιομηχανικό μέσο όρο μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, ανέφερε ο οργανισμός του ΟΗΕ στην έκθεσή του με τίτλο «Η Κατάσταση του Κλίματος», η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, την ώρα που ξεκινά η κλιματική σύνοδος COP31 στην Τουρκία.

«Οι καιρικές συνθήκες μας γίνονται όλο και πιο ακραίες και το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής κινδύνου», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), Σελέστε Σάουλο. «Το Ελ Νίνιο, αλλά και η κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2026, δίνουν νέα σημασία στη φράση “εκτός κλίμακας”».

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 1,5 °C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ο οργανισμός παρατήρησης «Κοπέρνικος». Το όριο αυτό είχε ήδη ξεπεραστεί το 2024, το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, και ο ΟΗΕ αναμένει ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα ανέβουν πάνω από αυτό το επίπεδο ως μακροπρόθεσμος μέσος όρος. Προβλέπει αύξηση κατά 1,8 °C αυτόν τον αιώνα στο καλύτερο σενάριο, κάτι που θα απαιτούσε σημαντικές μειώσεις στα ανθρωπογενή αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, πέρα από τις τρέχουσες δεσμεύσεις των χωρών. Ακόμη και αν τα έθνη τηρήσουν τις τρέχουσες υποσχέσεις τους για τις εκπομπές, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε πορεία να θερμανθεί κατά 2,6 °C.

Το φετινό «Ελ Νίνιο» το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Το φετινό φαινόμενο «Ελ Νίνιο» είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Το μετεωρολογικό αυτό φαινόμενο μεταβάλλει τις θερμοκρασίες και τα βροχομετρικά πρότυπα σε ολόκληρο τον πλανήτη, επηρεάζοντας την πιθανότητα εμφάνισης ξηρασίας, πλημμυρών, καύσωνα και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων σε διάφορες περιοχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) προβλέπει ότι θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο, προκαλώντας θερμοκρασιακές ανωμαλίες που θα φτάνουν έως και τους 3,7 °C στα νερά του κεντρικού και ανατολικού Ισημερινού Ειρηνικού, σε σύγκριση με την ανωμαλία των 0,2 °C που καταγράφηκε τον Μάρτιο.

Μεταξύ 2017 και 2026, η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά μέσο όρο 3,9 χιλιοστά ετησίως, σε σύγκριση με 2,4 χιλιοστά ετησίως μεταξύ 1993 και 2002, ανέφερε ο WMO. Η θερμότητα των ωκεανών συνέχισε να αυξάνεται φέτος, σύμφωνα με τον οργανισμό, υποδηλώνοντας επιτάχυνση του ρυθμού με τον οποίο το σύστημα της Γης απορροφά θερμότητα. Οι θερμότεροι ωκεανοί διαστέλλονται, συμβάλλοντας στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενώ η τήξη των θαλάσσιων πάγων αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα. Οι θαλάσσιοι πάγοι της Αρκτικής έφτασαν στη χαμηλότερη ή τη δεύτερη χαμηλότερη μέγιστη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όπως διαπίστωσε ο WMO.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρέασαν με διαφορετικό τρόπο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου το 2025. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας ήταν πάνω από τον μέσο όρο και η παραγωγή αιολικής ενέργειας κάτω από αυτόν, ενώ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, που επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Παράλληλα, στην Κεντρική και Νότια Αφρική παρατηρήθηκαν βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου που επηρεάζουν την υδροηλεκτρική παραγωγή, καθώς και αυξημένη ζήτηση.

Ο αριθμός των χωρών που δήλωσαν ότι διαθέτουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αυξήθηκε σε 136 το 2025 από 56 μια δεκαετία νωρίτερα. Αυτό φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στον στόχο του ΟΗΕ να διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που θα καλύπτουν ολόκληρο τον πληθυσμό του πλανήτη μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.