Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Νίκος Αυλώνας Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (Centre for Sustainability & Excellence – CSE), ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές του 2026 United in Sustainability (UIS) Summit, που διοργάνωσαν τα United Nations Federal Credit Union στις 17–18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η σύνοδος συγκέντρωσε ηγέτες χρηματοπιστωτικών οργανισμών και διεθνείς εμπειρογνώμονες, με στόχο να εξετάσει πώς οι οργανισμοί μπορούν να ηγηθούν με όραμα σε μια περίοδο πρωτόγνωρων αλλαγών.

Ο Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας (CSE) μίλησε στο εναρκτήριο πάνελ εμπειρογνωμόνων «Pinpoint the Sustainability Trends Driving the Year Ahead», με θέμα τις τάσεις της Bιωσιμότητας που θα καθορίσουν τη χρονιά που έρχεται. Το πάνελ κάλυψε τον κοινωνικό αντίκτυπο, την καθαρή ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και το επιχειρηματικό όφελος της Βιωσιμότητας. Με βάση την εμπειρία του από περισσότερες από δύο δεκαετίες συμβουλευτικής σε οργανισμούς παγκοσμίως, παρουσίασε την πιο πρόσφατη έρευνα του CSE με θέμα «πώς η Βιωσιμότητα αποδίδει» και τόνισε ότι η Βιωσιμότητα δεν αφορά πλέον μόνο τη συμμόρφωση. Τη χαρακτήρισε στρατηγικό μοχλό ανθεκτικότητας, αποδοτικότητας και μακροπρόθεσμης αξίας. Κάλεσε επίσης τους ηγέτες να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις τους σε μετρήσιμα αποτελέσματα και να αξιοποιούν επαληθευμένα δεδομένα βιωσιμότητας στις εκθέσεις τους και επικοινωνία τους.

Ο Νίκος Αυλώνας μοιράστηκε το πάνελ με τον Rodrigoh Henriques από τη Fenasbac (Βραζιλία), την Eileen Miamidian από το World Council of Credit Unions και την Shelia Oviedo από την S&P Global, με συντονιστή τον Pablo DeFilippi από την Inclusiv. Στους ομιλητές της συνόδου ήταν ακόμη η Pamela Agnone, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της UNFCU, και ο Rafael Peralta από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), ο οποίος εκφώνησε την κεντρική ομιλία «A Future We Choose». Μίλησαν επίσης η Cassie Flynn από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), με ζωντανή ενημέρωση από τη COP31 στην Αττάλεια, και η Sue Allchurch από το UN Global Compact.

Συνολικά, τα πάνελ ανέδειξαν πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προωθήσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, από τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου και την καλύτερη υποβολή εκθέσεων έως τη δημιουργία ισχυρότερων και πιο ανθεκτικών κοινοτήτων.