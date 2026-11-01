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Ελ Νίνιο: Οι τράπεζες επανεξετάζουν τους όρους δανείων για πελάτες που βρίσκονται στη διαδρομή του

Οι τράπεζες αξιολογούν τις δομές των δανείων και τους κινδύνους ζημιών που οφείλονται στον κύκλο του «σούπερ Ελ Νίνιο»

Επικαιρότητα 01.11.2026, 21:30
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Ελ Νίνιο: Οι τράπεζες επανεξετάζουν τους όρους δανείων για πελάτες που βρίσκονται στη διαδρομή του
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Οι τράπεζες των οποίων οι πελάτες εκτίθενται στον κύκλο του «σούπερ Ελ Νίνιο» που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό αξιολογούν πλέον τις δομές των δανείων και τους κινδύνους ζημιών, ενώ η αναδιάρθρωση του χρέους συγκαταλέγεται στις επιλογές που εξετάζονται, αναφέρει σε ανάλυσή του το Bloomberg.

Στην JPMorgan Chase και στην Citigroup αναλυτές έχουν δημοσιεύσει μελέτες που συνδέουν το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» με αυξημένους κινδύνους που δεν προέρχονται μόνο από τους τομείς της γεωργίας, των πρώτων υλών και της ενέργειας, αλλά και από τις επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία

Η ισπανική Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, η οποία εκτός από την παρουσία της στην Ιβηρική χερσόνησο διαθέτει επίσης σημαντική πελατειακή βάση στο Περού, την Αργεντινή και την Κολομβία, έχει ζητήσει από τις τοπικές ομάδες διαχείρισης κινδύνων να διενεργήσουν ελέγχους των χαρτοφυλακίων δανείων, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση του πλανήτη, δημιουργεί μια σειρά μοναδικών απειλών.

Μεταξύ των μέτρων που μπορεί να εξετάσει η τράπεζα για τους πιο ευάλωτους πελάτες της περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση του χρέους, ανέφερε η BBVA σε ανάλυση που κοινοποίησε στο Bloomberg. «Τα δεδομένα που συλλέγουμε επί του παρόντος υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία διαχείρισης», ανέφερε.

Μόλις η BBVA αισθανθεί ικανοποιημένη με την ανάλυσή της, θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες στους πελάτες της στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της διαδικασίας, ανέφερε.

To Eλ Νίνιο φέρνει ξηρασίες και πλημμύρες

Το κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό ήδη πυροδοτεί ξηρασίες και πλημμύρες που προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναφέρει ότι η Νότια Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους, ενώ περιοχές της Λατινικής Αμερικής είναι ευάλωτες τόσο στην ξηρασία όσο και στις πλημμύρες.

Οι ανησυχίες των τραπεζών ακολουθούν τις προειδοποιήσεις των διαχειριστών κεφαλαίων ότι η ένταση του τρέχοντος κύκλου του Ελ Νίνιο δεν θα αφήσει στους επενδυτές κανένα περιθώριο διαφυγής, καθώς το καιρικό φαινόμενο διαταράσσει την προσφορά πρώτων υλών, ωθεί τον πληθωρισμό και διευρύνει τα εμπορικά ελλείμματα.

Οι τράπεζες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται ιδιαίτερη ρυθμιστική πίεση να αναφέρουν τέτοιους κινδύνους, λόγω των εξελισσόμενων απαιτήσεων γνωστοποίησης στο πλαίσιο των λεγόμενων κανόνων του «Πυλώνα 3» της ΕΕ, δήλωσε η Grace Osborne, αναλύτρια βιώσιμης χρηματοδότησης στη Bloomberg Intelligence. Η ίδια διαβλέπει αυξημένο κίνδυνο οι τράπεζες να αναγκαστούν να προσφύγουν σε «αναστολές αποπληρωμής αγροτικών δανείων μετά από σοβαρά κλιματικά φαινόμενα, δεδομένου του κενού στην ασφαλιστική κάλυψη της ευρωπαϊκής γεωργίας».

Η Danske Bank A/S, εν τω μεταξύ, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του φαινομένου «Ελ Νίνιο» πέρα από τις εκθέσεις σε εμπορεύματα. Οι εταιρείες με έδρα εκτός των γεωγραφικών περιοχών που βρίσκονται στην άμεση πορεία του «Ελ Νίνιο» ενδέχεται να εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο μέσω των γραμμών εφοδιασμού, με την Danske να αναφέρει τη ναυτιλία και την εφοδιαστική ως παραδείγματα τομέων που βρίσκονται στο στόχαστρο, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.

Φόβοι για την ευρύτερη οικονομία

Στην JPMorgan Chase & Co. και στην Citigroup Inc., αναλυτές έχουν δημοσιεύσει μελέτες που συνδέουν το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» με αυξημένους κινδύνους που δεν προέρχονται μόνο από τους τομείς της γεωργίας, των πρώτων υλών και της ενέργειας, αλλά και από τις επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία. Επιπλέον, ο Σεμπάστιαν Βέρνερ, επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού σεναρίων κλιματικών κινδύνων στην Citi, προειδοποιεί ότι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης μέτρησης της έντασης του φαινομένου «Ελ Νίνιο» — ο Ωκεάνιος Δείκτης Νίνιο (Oceanic Niño Index), ο οποίος εστιάζει στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό — δεν «αποτυπώνει όλες τις πτυχές» του μετεωρολογικού κύκλου, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα της μοντελοποίησης των κινδύνων.

Μεταξύ των τραπεζών που έχουν ήδη επισημάνει τέτοιου είδους εκθέσεις συγκαταλέγεται η Credicorp με έδρα τη Λίμα, η οποία εκτίμησε τον Αύγουστο ότι περίπου το 9% του χαρτοφυλακίου δανείων της εκτίθεται άμεσα σε πελάτες που διατρέχουν κίνδυνο από τις επιπτώσεις του φαινομένου «El Niño». Τον ίδιο μήνα, ο Οικονομικός Διευθυντής της Banco do Brasil SA, Marco Geovanne Tobias da Silva, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι ο δανειστής είναι «πολύ ανήσυχος» και «παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις του φαινομένου «El Niño»»

Η Intercorp Financial Services, μία από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές εταιρείες του Περού, δηλώνει ότι έχει ήδη θεσπίσει ειδικούς όρους δανείων για το φαινόμενο «El Niño»
για πελάτες στους τομείς της αλιείας και της γεωργίας, με το φάσμα των διαθέσιμων μέσων να περιλαμβάνει περιόδους χάριτος και αναδιαρθρώσεις.

Στην Standard Chartered Plc, η οποία εκτός από τις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει επίσης σημαντική έκθεση σε πελάτες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, ζητείται από τους τραπεζίτες να πραγματοποιήσουν λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τον τρέχοντα κύκλο του Ελ Νίνιο.

Η ανάλυση της BI για τις τράπεζες της ΕΕ δείχνει ότι, εκτός από την BBVA, η CaixaBank και η Banco Santander διαθέτουν επίσης χαρτοφυλάκια αγροτικών δανείων που παρουσιάζουν υψηλή έκθεση σε φυσικούς κινδύνους. Αυτές οι εκθέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την πιστωτική ποιότητα ταχύτερα από ό,τι τα στεγαστικά δάνεια, ανέφερε ο Osborne.

Η Julia Lucena, υπεύθυνη διαχείρισης κλιματικών κινδύνων της CaixaBank, ανέφερε σε γραπτή απάντησή της σε ερωτήσεις ότι «ενώ οι ευαίσθητες εκθέσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των δανείων της τράπεζας προς τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, ο ίδιος ο τομέας αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων της CaixaBank». «Ως αποτέλεσμα, η συνολική έκθεση της τράπεζας σε φυσικούς κινδύνους από τον τομέα αυτό θεωρείται περιορισμένη».

Η CaixaBank ανέφερε ότι παρακολουθεί την έκθεση των δανείων της σε φυσικούς κλιματικούς κινδύνους σε όλους τους τομείς και έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν τους δείκτες πιστωτικού κινδύνου, ιδίως την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων ή την πιθανότητα ζημίας σε περίπτωση αθέτησης. Τα δάνεια που θεωρούνται ευαίσθητα σε φυσικούς κλιματικούς κινδύνους έχουν παραμείνει σχετικά σταθερά στην τράπεζα από το 2022, ανέφερε η Λουσένα.

Διαφορετικά σενάρια

Η Santander αξιολογεί τους κλιματικούς κινδύνους βάσει διαφορετικών σεναρίων και χρονικών οριζόντων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εκτιμήσεων επιπτώσεων όταν συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα, όπως ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκπρόσωπος της τράπεζας. Η Santander διαθέτει δάνεια ύψους 1,7 δισ. ευρώ στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας που εκτίθενται σε φυσικό κίνδυνο, ποσό που αντιστοιχεί στο 56% του εν λόγω χαρτοφυλακίου.

«Η τρέχουσα προσοχή μας επικεντρώνεται στην πρόβλεψη, την ετοιμότητα και την ικανότητα αντίδρασης», ανέφερε η Santander. Η τράπεζα διαθέτει επίσης συγκεκριμένους μηχανισμούς παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένων εβδομαδιαίων δελτίων καιρού και μηνιαίων ενημερώσεων για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ανέφερε.

«Αυτά βοηθούν τις αρμόδιες ομάδες να εντοπίζουν περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν και να αξιολογούν την έκθεση σε όλα τα χαρτοφυλάκια και τους πελάτες», ανέφερε η Santander. Η τράπεζα διαθέτει «διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και συντονισμού που μπορούν να ενεργοποιηθούν» ανάλογα με τις ανάγκες, πρόσθεσε.

Η BBVA δήλωσε ότι αναμένει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις του El Niño για τους πελάτες της με δύο τρόπους. Αυτό που περιγράφει ως Φάση 1 θα περιλαμβάνει ποσοτικές αναλύσεις βασισμένες σε ιστορικά δεδομένα, συγκρίνοντας ουδέτερα κλιματικά σενάρια με τα πιο έντονα φαινόμενα «El Niño» που έχουν καταγραφεί. Η Φάση 2 περιλαμβάνει την ενσωμάτωση εποχιακών μετεωρολογικών μοντέλων με μηνιαίες ενημερώσεις για βασικές μεταβλητές, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που θα βοηθά τους πελάτες να προετοιμαστούν για ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Αυτού του είδους η εφαρμογή δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στο παρελθόν», ανέφερε η τράπεζα. «Ως εκ τούτου, χρησιμεύει ως δοκιμή και επικύρωση των μοντέλων για μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης.»

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