Nvidia: Στο μικροσκόπιο Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών ο Τζένσεν Χουάνγκ

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Βουλευτές και γερουσιαστές τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών εντείνουν τις πιέσεις για τη διερεύνηση δημοσιευμάτων σχετικά με τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο. Παράλληλα, ορισμένοι ζητούν απαντήσεις για το τι γνώριζε η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την υπόθεση, σύμφωνα με το CNBC.

«Όσο περισσότερα μαθαίνω για την εξωφρενική σχέση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ, Κινέζων κατασκόπων και δισεκατομμυριούχων της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει αυτή η κυβέρνηση και να μην είναι διεφθαρμένο», έγραψε το Σάββατο στο Χ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Ντέλαγουερ, Κρις Κουνς. «Το Κογκρέσο θα διερευνήσει την υπόθεση και θα δώσει απαντήσεις».

Ο Κουνς αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, όταν το κόμμα του αποκτήσει τον έλεγχο του σώματος τον Ιανουάριο.

Την Τετάρτη, τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων απέστειλαν επιστολή στον Χουάνγκ, ζητώντας του να ενημερώσει τα μέλη του Κογκρέσου σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στις 18 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την προγραμματισμένη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της εταιρείας.

«Πρόσφατα δημοσιεύματα εγείρουν σοβαρές ανησυχίες εθνικής ασφάλειας σχετικά με την πρόσβαση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία και πληροφορίες», ανέφεραν στην επιστολή τους.

Η στάση του Χουάνγκ

Τα δημοσιεύματα αφορούν τη φερόμενη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο και στέλεχος της Megaspeed. Πρόκειται για τεχνολογική εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονταν ότι βοηθούσε την Κίνα να παρακάμπτει τις απαγορεύσεις πώλησης μικροκυκλωμάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με αποκάλυψη των New York Times την Παρασκευή, αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έλαβαν την περασμένη άνοιξη υπόμνημα με πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες προσδιόριζαν την Άλις Χουάνγκ ως πρόσωπο που είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας. Το υπόμνημα αποκάλυπτε επίσης τη σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia.

Ερωτηθείς από τους New York Times εάν ο Χουάνγκ θα παρουσιαστεί ενώπιον των μελών του Κογκρέσου για να συζητήσει την υπόθεση, ο εκπρόσωπος της Nvidia, Τζον Ρίτσο, αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Ο διευθύνων σύμβουλός μας διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα ασφαλείας, η οποία τον συνοδεύει όπου χρειάζεται», ανέφερε ο Ρίτσο σε δήλωσή του στην εφημερίδα.

Οι επαφές

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επαφές του επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ δεν διέφεραν από τις συναντήσεις που πραγματοποιεί με άλλους πελάτες της εταιρείας, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τζον Κόρνιν, κοινοποίησε δημοσίευμα των New York Times του Σαββάτου, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τη συναρμολόγηση μικροκυκλωμάτων για λογαριασμό της Nvidia στο Πεκίνο από την κινεζική εταιρεία New Matrix.

Η εφημερίδα εντόπισε ελάχιστες ενδείξεις ουσιαστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στη δηλωμένη διεύθυνση της εταιρείας, παρότι το υπουργείο Εμπορίου της κυβέρνησης Τραμπ είχε δώσει το πράσινο φως έπειτα από έλεγχο για κινδύνους εθνικής ασφάλειας.

Ο Κόρνιν χαρακτήρισε «εξοργιστικά» όσα ανέφερε το δημοσίευμα, σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Ρόουντ Άιλαντ, Σεθ Μαγκαζίνερ, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζήτησε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου και ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, μαζί με τον Χουάνγκ.

Η Nvidia και το υπουργείο Εμπορίου δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του CNBC για σχολιασμό.