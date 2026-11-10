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ΑΑΔΕ: Πώς θα πληρωθούν οι επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Τη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων προβλέπει απόφαση της ΑΑΔΕ - Τι ισχύει με την καταβολή της προκαταβολής

AGRO 10.11.2026, 11:14
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ΑΑΔΕ: Πώς θα πληρωθούν οι επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
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Η διαδικασία πληρωμής των ενισχύσεων στους δικαιούχους της παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027 – Ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, καθορίζει απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και άνω ανά επένδυση αρμόδια για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης είναι η Γενική Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ενώ για επενδύσεις προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ ανά επένδυση αρμόδιες για την υλοποίηση αυτής είναι οι κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών.

Μετά την έκδοση της απόφασης συνεχιζόμενων πράξεων  χορηγείται προκαταβολή έως το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης

Υποβολή αιτήματος πληρωμής από τον δικαιούχο

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) τυποποιημένο αίτημα προκαταβολής (Έντυπο 1 του Παραρτήματος Γ)/πληρωμής (Έντυπο 3 του Παραρτήματος Γ), το οποίο λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης αυτοματοποιημένα μέσω του εν λόγω συστήματος.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

Τα οριστικοποιημένα αιτήματα προκαταβολής/μερικής/τελικής πληρωμής υποβάλλονται στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά.

Μετά την έκδοση της απόφασης συνεχιζόμενων πράξεων, και κατόπιν οριστικής υποβολής σχετικού αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, χορηγείται προκαταβολή έως το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης. Για την πληρωμή απαιτείται τραπεζική ή ισοδύναμη εγγύηση ύψους 100% της αιτούμενης προκαταβολής.

Σημειώνεται πως η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ε_1 του Παραρτήματος Α και ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί έντοκο διακριτό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται η προκαταβολή στο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα που εξέδωσε την απαιτούμενη ισόποση εγγυητική επιστολή, στον οποίο κατατίθεται το ποσό της εν λόγω προκαταβολής και μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση της πράξης.

Ο τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με τη χορήγηση προκαταβολής διατηρείται μέχρι την ανάλωση και την εκκαθάριση της προκαταβολής και ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω ποσό για δαπάνες εκτός της πράξης και να προβεί σε αλλαγή του. Τα σχετικά δικαιολογητικά, μαζί με την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή, αξιολογούνται από τον Εξουσιοδοτημένο Φορέα μέσω του  τυποποιημένου υποδείγματος του ΠΣΚΕ.

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει τα αιτήματα μερικής/τελικής πληρωμής μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα του ΠΣΚΕ.

Τα αιτήματα προκαταβολής/μερικής/τελικής πληρωμής μεταφέρονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ), με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου (διαλειτουργικότητα) που παρέχεται από το τελευταίο.

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