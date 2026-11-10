Anthropic: Ορίζει εύρος τιμής 70 έως 78 δολαρίων για την επερχόμενη IPO

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Με εύρος τιμών μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή η Anthropic θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές στην επερχόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της, σύμφωνα με επικαιροποιημένο έγγραφο που κατατέθηκε την Τρίτη. Η εξέλιξη αυτή φέρνει το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης —το οποίο μετρά πέντε χρόνια ζωής— ένα βήμα πιο κοντά σε ένα ενδεχομένως ιστορικό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο Nasdaq.

Στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, η Anthropic θα μπορούσε να αντλήσει έως και 64,35 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της IPO. Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας, σε πλήρως απομειωμένη βάση, θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1,405 τρισεκατομμύρια δολάρια — ποσό αυξημένο σε σχέση με την αποτίμηση των 965 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια γύρου χρηματοδότησης τον Μάιο, αναφέρει το CNBC.

Καθώς τα στελέχη της Anthropic ετοιμάζονται να παρουσιάσουν την προσφορά στους επενδυτές, καλούνται να διαχειριστούν ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον, μετά τις εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Οι εκλογές αυτές έφεραν επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, καθώς και την έγκριση σειράς μέτρων σε πολιτειακό επίπεδο που ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η εταιρεία έρχεται αντιμέτωπη με μια αγορά που εμφανίζεται όλο και πιο επιφυλακτική απέναντι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι τα αυξανόμενα επιτόκια θα καταστήσουν τον δανεισμό απαγορευτικά ακριβό για εταιρείες που χρειάζονται κεφάλαια για δαπανηρές υποδομές.

Το CNBC ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένοι επενδυτές της Anthropic προετοιμάζονταν για χαμηλότερη αποτίμηση από την αρχικά αναμενόμενη. Ενώ μέχρι πρόσφατα η Anthropic στόχευε σε αποτίμηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μέτοχοι δήλωσαν στο CNBC ότι πλέον ακόμη και το όριο του 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων αμφισβητείται, με έναν επενδυτή να χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο νούμερο «υπερβολικά αισιόδοξο».

Εφόσον η Anthropic εισαχθεί στο Nasdaq αυτόν τον μήνα, όπως έχει προγραμματιστεί, το ντεμπούτο της θα πραγματοποιηθεί περίπου πέντε μήνες μετά την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο — μια προσφορά-ρεκόρ που άντλησε 85,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων και της τεχνητής νοημοσύνης, έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση λίγο κάτω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, επίπεδο που προσεγγίζει την αποτίμησή της κατά την αρχική δημόσια προσφορά.

Τα νέα μοντέλα της Anthropic πριν την IPO

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, συνίδρυσε το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης το 2021, αφού αποχώρησε —μαζί με μια μικρή ομάδα ερευνητών— από την OpenAI, η οποία αποτελεί πλέον τον βασικό ανταγωνιστή της. Η Anthropic είναι περισσότερο γνωστή για την ανάπτυξη μιας οικογένειας μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) με την ονομασία Claude, ενώ η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κυρίως σε άλλες επιχειρήσεις.

Τη Δευτέρα, η Anthropic παρουσίασε δύο νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα Claude Fable 5.2 και Claude Mythos 5.2. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η εταιρεία κυκλοφορεί μοντέλα που χαρακτηρίζονται ως «μοντέλα αιχμής» (frontier models), μετά την έκκληση του Amodei τον Σεπτέμβριο για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic ανέφερε ότι τα μοντέλα υποβλήθηκαν σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και ευθυγράμμισης, ενώ η εταιρεία ανέπτυξε νέες μεθόδους αξιολόγησης καθώς και εργαλεία παρακολούθησης για την περίοδο μετά την κυκλοφορία τους.

Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, η Anthropic ανακοίνωσε έσοδα ύψους 33,24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση περίπου 1.200% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά το ίδιο εννεάμηνο, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία 104 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεταβολή της εύλογης αξίας μετατρέψιμων χρεογράφων και υποχρεώσεων που απορρέουν από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η Anthropic είχε καταγράψει ζημία 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα να χαράξει μια ασφαλή πορεία μέσα από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, να ανοίξει νέους ορίζοντες ανακάλυψης και να φέρει μια εποχή θαυμάτων», έγραψαν οι συνιδρυτές της Anthropic στο ενημερωτικό δελτίο. «Όλοι όσοι κατέχουν μετοχές μας, είτε πρόκειται για θεσμικούς επενδυτές είτε για ιδιώτες, γίνονται μέρος αυτής της προσπάθειας. Ελπίζουμε ότι θα συμμεριστείτε τη φιλοδοξία μας να φέρουμε αυτό το εγχείρημα εις πέρας».