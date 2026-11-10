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Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Ο Γουόλερ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός θα καθορίσει αν θα στηρίξει την αύξηση κατά 25 ή 50 μ.β.

World 10.11.2026, 13:06
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Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο
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Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο είναι ο διοικητής της Federal Reserve Κρίστοφερ Γουόλερ ενώ προειδοποίησε ότι εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να επιταχύνεται, θα υποστηρίξει την αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης για να προστατεύσει την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας.

Η ξεκάθαρη άποψη του Γουόλερ είναι το ισχυρότερο επιχείρημα μέχρι στιγμής από αξιωματούχο της Fed ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όχι μόνο χρειάζεται να αυξήσουν τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, αλλά μπορεί να χρειαστεί να το κάνουν κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο της μονάδας που αναμένουν οι αγορές.

Περιγράφοντας την οικονομία ως ισχυρή και την αγορά εργασίας ως σταθερή, ο Γουόλερ εξήγησε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός. Στη συνέχεια, στήριξε την πολιτική του στα στοιχεία για τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή για τον Οκτώβριο, τα οποία θα δημοσιεύσει το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας σήμερα Τρίτη.

Ο πληθωρισμός θα καθορίσει το ύψος της αύξησης

«Εάν, όπως αναμένω, ο μηνιαίος ρυθμός πληθωρισμού βελτιωθεί τον Οκτώβριο, τείνω να υποστηρίξω μια αύξηση του βασικού μας επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης» είπε ο Γουόλερ σε ομιλία του στο Λονδίνο.

«Ωστόσο, εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) του Οκτωβρίου, που αναμένονται αργότερα σήμερα, είναι παρόμοια με τις μετρήσεις των δύο προηγούμενων μηνών —με τον δομικό πληθωρισμό να κυμαίνεται γύρω στο 0,3% ή και υψηλότερα— τότε ενδέχεται να απαιτηθεί μια πιο αποφασιστική παρέμβαση» ανέφερε.

«Σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου».

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, πρόσθεσε, μια μεταβολή των επιτοκίων κατά το σύνηθες ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας δεν θα ήταν αρκετή για να εδραιώσει την εμπιστοσύνη ότι η Fed αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον πληθωρισμό.

«Μια αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία μας, έναν κίνδυνο που δεν προτίθεμαι να αναλάβω», τόνισε.

Τα στελέχη της Fed διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, εξηγώντας ότι η «συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων» θα τους επιτρέψει να καθορίσουν το καταλληλότερο επίπεδο για τη νομισματική πολιτική. Η απόφαση αυτή που ελήφθη με 10 ψήφους υπέρ έναντι 2 κατά ακολούθησε μια ομόφωνη απόφαση τον Σεπτέμβριο για αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, διαμορφώνοντάς το στο εύρος-στόχο του 3,75% έως 4%.

Αρκετά στελέχη που διαμορφώνουν τη νομισματική πολιτική έχουν τονίσει, σε δηλώσεις τους μετά τη συνεδρίαση, την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, ενώ οι επενδυτές στις αγορές εκτιμούσαν τη Δευτέρα ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 85% για μια νέα αύξηση τον Δεκέμβριο.

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