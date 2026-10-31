 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(14) "Interest Rates"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Fed: Ήταν λάθος να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια;

Η απόφαση της Fed αν και ευρέως αναμενόμενη παραμένει στην δημόσια σφαίρα καθώς επιμένει ο πληθωρισμός

World 31.10.2026, 22:50
Σχολιάστε
Fed: Ήταν λάθος να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια;
Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αν και αναμενόταν ευρέως ότι η Federal Reserve δεν θα προχωρούσε σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου το ερώτημα γιατί δεν αύξησε το κόστος χρήματος παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις παραμένει στη δημόσια συζήτηση. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γούορς, δυσκολεύτηκε να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί η κεντρική τράπεζα δεν συνέχισε στο ρυθμό του Σεπτεμβρίου, όταν για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια κλιμάκωσε το κόστος δανεισμού.

Ο αρθρογράφος του Reuters Jamie McGeever εκτιμά ότι ήταν ένα πισωγύρισμα στην αξιοπιστία του κεντρικού τραπεζίτη, που την ανέκτησε μετά τον Αύγουστο όταν κέρδισε τις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι είναι δεσμευμένος να οδηγήσει τον πληθωρισμό στο 2%.

Η αξιοπιστία Γουόρς

H Fed στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου αναβάθμισε την αξιολόγησή της για την οικονομία σε «ισχυρή» από «σταθερή», ενώ παράλληλα παραδέχτηκε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι «πολύ υψηλός».

Ο Γούορς σημείωσε μεν ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν σφίξει κάπως από την αύξηση των επιτοκίων πριν από έξι εβδομάδες, ωστόσο είπε ότι είναι «απρόθυμος και ανίκανος» να τις χαρακτηρίσει ως «σφιχτές».

Αν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πληθωρισμό πάνω από τον στόχο, ισχυρή ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία και μη περιοριστικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, γιατί η Fed δεν αύξησε τα επιτόκια, αναρωτιέται ο αρθρογράφος του Reuters .

Ήταν μια αρκετά απλή ερώτηση, που τέθηκε στον Γουόρς με διάφορους τρόπους από πολλούς δημοσιογράφους, όμως δεν πρόσφερε στους επενδυτές πολλά στοιχεία στα οποία να στηριχθούν, εκτός από το να αρνηθεί κατηγορηματικά ότι η απόφαση επηρεάστηκε από τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας και να υποδείξει ότι είναι πιθανή μια αύξηση τον Δεκέμβριο.

Ενώ ο Γουόρς επέμεινε ότι το 2% είναι ο μόνος στόχος της Fed για τον πληθωρισμό, τα ασυνάρτητα μηνύματα της Τετάρτης θύμιζαν την ευρέως επικριθείσα συνέντευξη Τύπου του τον Ιούλιο. Έκανε περισσότερες από δώδεκα αναφορές σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και καταναλωτές που «εξερευνούν την πραγματικότητα» και αξιολογούν την οικονομία «κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο» – ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Η αγορά ομολόγων δεν εντυπωσιάστηκε, τονίζει ο McGeever.

Η καμπύλη αποδόσεων «2s/10s», δηλαδή η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων δύο και δέκα ετών, διευρύνθηκε κατά περισσότερο από 6 μονάδες βάσης την Τετάρτη. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση της κλίσης της καμπύλης σε μία μόνο ημέρα από τις 29 Ιουλίου.

Εν τω μεταξύ, το νεκρό σημείο πληθωρισμούς για τα 10ετή ομόλογα ((η διαφορά μεταξύ της απόδοσης ενός ομολόγου ονομαστικής αξίας και ενός ομολόγου δεικτοποιημένου ως προς τον πληθωρισμό με την ίδια διάρκεια)  αυξήθηκε στο 2,38%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων. Ή, πιο συγκεκριμένα, το υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Σεπτεμβρίου, την ημέρα πριν από την ομόφωνη απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023.

Όλες αυτές οι κινήσεις υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές αμφισβητούν αν η Fed, υπό την ηγεσία του Γουόρς, είναι διατεθειμένη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον στόχο για σχεδόν έξι χρόνια, εκτιμά ο McGeever.

Η δύσκολη εξίσωση της  Fed

Οι καταναλωτικές δαπάνες είναι ισχυρές, αλλά το κλίμα εμπιστοσύνης είναι αδύναμο. Οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ωστόσο οι μετοχές έχουν εκτοξευθεί. Οι ΗΠΑ έχουν βιώσει ενεργειακό σοκ, αλλά η ανάπτυξη επιταχύνεται.

Οι τιμές των κατοικιών παραμένουν υψηλές, αλλά η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα  και η αυστηρή στάση απέναντι στη μετανάστευση έχει περιορίσει τη ροή εργαζομένων αλλά η αύξηση των μισθών είναι αργή. Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται σε ορισμένους τομείς, αλλά ανακάμπτει σε άλλους.

Όλα αυτά τροφοδοτούνται από μια ιστορική άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είτε θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας είτε θα προκαλέσει μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας.

Το έργο της κεντρικής τράπεζας δυσχεραίνει καθώς με τις αποφάσεις τους θα πρέπει να δυναμώσουν την αγορά εργασίας και να τιθασεύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αν κινηθεί πολύ αργά, η Fed κινδυνεύει να επαναλάβει το λάθος της εποχής της πανδημίας, όταν παρερμήνευσε τη χειρότερη κρίση πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών. Αν κινηθεί πολύ γρήγορα, κινδυνεύει να βλάψει εκατομμύρια επιχειρήσεις και νοικοκυριά που είναι ήδη ευάλωτα.

«Τα επιτόκια εισχωρούν παντού» υπογράμμισε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Γουόρς «Επηρεάζουν τα πάντα». Επεσήμανε ότι αισθάνεται ενθαρρυμένος από τη μείωση των πληθωριστικών προσδοκιών, η οποία παρατηρείται αφότου η Fed αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, περιμένοντας, η Fed αναλαμβάνει επίσης ένα σημαντικό ρίσκο. Διακινδυνεύει να επαναλάβει ένα λάθος ανάλογο με εκείνο του 2021, όταν υπέθεσε ότι το οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν παροδικές και θα μπορούσαν απλά να εξατμιστούν χωρίς την χρήση των επιτοκίων.

Βέβαια αυτή τη φορά μπορεί οι αξιωματούχοι να αναμένουν και αυτό να αποδειχθεί μια διορατική επιλογή.

Γιατί η διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα μπορεί να αποτελεί λάθος

Συνήθως, η Fed δεν παρεμβαίνει όταν ο πληθωρισμός προκαλείται από διαταραχές στην πλευρά της προσφοράς όπως η ενεργειακή κρίση που πυροδοτείται από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η αύξηση των επιτοκίων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως τον πληθωρισμό που προκαλείται από διαταραχές στην προσφορά.

Ο ίδιος ο Γουόρς μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου όταν ρωτήθηκε εάν οι μικρότερες αυξήσεις των επιτοκίων θα είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της πλευράς της προσφοράς ενέργειας όσον αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις απάντησε ότι «δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καμία μεμονωμένη τιμή, είτε πρόκειται για τις τιμές του πετρελαίου είτε για τα τρόφιμα στα καταστήματα».

«Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι τυχόν μεταβολή των σχετικών τιμών δεν θα διευρυνθεί και δεν θα προκαλέσει επιδράσεις δεύτερης και τρίτης τάξης στην οικονομία. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό θα πράξουμε» συνέχισε.

Η εμπειρία από την εκτόξευση του πληθωρισμού που τροφοδοτήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα σοβαρά προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες είναι νωπή εξάλλου.

Ο πληθωρισμός από παροδικός εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πρόβλημα πληθωρισμού εδώ και μία γενιά. Η κεντρική τράπεζα αναγκάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια με ιστορικά γρήγορους ρυθμούς και κατάφερε να περιορίσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα, αλλά όχι προτού ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή φθάσει να κινείται με ετήσιο ρυθμό 9,1%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Ίσως αυτή τη φορά τα πράγματα να μην είναι διαφορετικά: ο πληθωρισμός επεκτείνεται ήδη και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Ιδιαίτερα ανησυχητική στην έκθεση για τον πληθωρισμό των καταναλωτών του Σεπτεμβρίου ήταν η απροσδόκητη αναζωπύρωση του κόστους στέγασης και ενοικίων ενός σημαντικού παράγοντα του πληθωρισμού, ο οποίος είχε παρουσιάσει επιβράδυνση κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Παράλληλα, το κόστος άλλων υπηρεσιών αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο.

Ένας ακόμη παράγοντας που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό είναι οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers) και τεχνολογίες που υποστηρίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ως αποτέλεσμα, έχουν αυξηθεί οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, τα δομικά υλικά, την εργασία, καθώς και σε είδη προσωπικής τεχνολογίας, όπως τα smartphone και οι φορητοί υπολογιστές.

Ο Γουόρς και η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Κέβιν Γουόρς εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τον βοηθήσει να επιστρέψει το τζίνι του πληθωρισμού πίσω στο μπουκάλι.

Σε άρθρο του στη «Wall Street Journal» του Νοεμβρίου, που δημοσιεύθηκε λίγο πριν επιλεγεί για να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας, ο Γουόρς έγραψε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει σημαντική αποπληθωριστική δύναμη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και ενισχύοντας την αμερικανική ανταγωνιστικότητα». Ωστόσο είναι ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα.

Η Άννα Πόλσον, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας είναι γλαφυρή. «Ενώ η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα παραμένει ασαφής, η επίδρασή της στις τιμές δεν είναι».]

Παρόλα αυτά ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίζει μια κρίση χρηματοδότησης, με τον Δείκτη Τεχνητής Νοημοσύνης Bloomberg να μειώνεται έως και 10% αυτόν τον μήνα και τις αποδόσεις του χρέους για τους παρόχους cloud-computing τεχνητής νοημοσύνης να αυξάνονται.

Το ΑΕΠ

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους, ωθούμενη από τις έντονες επιχειρηματικές επενδύσεις και την ανθεκτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) –προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό– σημείωσε ετησιοποιημένη αύξηση 3,4% κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, έπειτα από άνοδο 2,2% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis).

Ο κίνδυνος οικονομικής ύφεσης παραμένει εξαιρετικά περιορισμένος σε σύγκριση με την απειλή ενός επίμονου πληθωρισμού. Ο δείκτης S&P 500 απέχει λιγότερο από 1% από το ιστορικό υψηλό του.

Αν οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed κατάφερναν να προκαλέσουν πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά 10% έως 20%, ο αντίστροφος πλούτος-επίδραση θα έπληττε κυρίως το πλουσιότερο 10% των αμερικανικών νοικοκυριών και θα είχε ελάχιστη άμεση επίδραση στο κατώτατο 50%, το οποίο πλήττεται περισσότερο από τον πληθωρισμό.

Τα στοιχεία για τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη της Fed δείχνουν ότι ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) να σημείωσε αύξηση κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο και ο «δομικός» δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,3%.

Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης υποχώρησε στο 3,8%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Οι αγορές τιμολογούν σε ποσοστό 77,9% ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ
Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού
World

Νέο χαλυβουργείο στη Γαλλία μετά απο μισό αιώνα
Adidas: Ρεκόρ κερδών το γ’ τρίμηνο – Επιβραδύνονται οι πωλήσεις της στην Ευρώπη
World

Ρεκόρ κερδών για την Adidas - Ο γρίφος της Ευρώπης
Το Stamp Act του 1765: Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αμερικανική επανάσταση
World

Ο βρετανικός φόρος που πυροδότησε την αμερικάνικη επανάσταση
Οι 5 πλουσιότεροι Κινέζοι το 2026: Τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία και βιομηχανία
World

Οι 5 πλουσιότεροι Κινέζοι το 2026
Cheesecake Factory: Το αμερικανικό εστιατόριο της κιτς υπερβολής που έγινε εμπορικό φαινόμενο
World

Cheesecake Factory: Γιατί την ανέφερε ο Ομπάμα για να κοροϊδέψει τον Τραμπ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα στα 190,4 εκατ. ευρώ και νέα εταιρική δομή με τη δημιουργία της ĒNSOFI
Τουρισμός

Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα και νέα εταιρική δομή

Η δημιουργία της ĒNSOFI, με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των επενδύσεων στη Μεσσηνία από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Το Stamp Act του 1765: Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αμερικανική επανάσταση
World

Ο βρετανικός φόρος που πυροδότησε την αμερικάνικη επανάσταση

Το Stamp Act που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 1765 επιδίωκε να ενισχύσει τα βρετανικά δημόσια έσοδα, αλλά εξελίχθηκε σε σύγκρουση για τη φορολογία, την πολιτική εκπροσώπηση και τα δικαιώματα των αποικιών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Οι 10 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών
Tέχνη και Ζωή

Οι ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών

Η κατάταξη καταδεικνύει την κυριαρχία των μεγάλων κινηματογραφικών franchise, με το σύμπαν της Marvel και τις ταινίες Avatar να καταλαμβάνουν πολλές θέσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η παράξενη αδυναμία της Ευρώπης να αξιοποιήσει τα χρήματά της
Financial Times

Λεφτά υπάρχουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες - Γιατί δεν επενδύονται;

Τόσες πολλές αποταμιεύσεις, τόσο λίγη ανάληψη επενδυτικού κινδύνου...

Martin Sandbu
Ακρίβεια: Στέλνει τον λογαριασμό στον προϋπολογισμό του 2027
Macro

Η ακρίβεια στέλνει τον λογαριασμό στον... προϋπολογισμό

Η ΕΚΤ ανεβάζει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, οι επιδοτήσεις καυσίμων παρατείνονται και οι πρώτες ενεργειακές δαπάνες μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από World
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ

Απαισιόδοξος για την άνοδο της ακροδεξιάς ο πρώην αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ- Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει

Adidas: Ρεκόρ κερδών το γ’ τρίμηνο – Επιβραδύνονται οι πωλήσεις της στην Ευρώπη
World

Ρεκόρ κερδών για την Adidas - Ο γρίφος της Ευρώπης

Το ρεκόρ κερδών της Adidas θέτει τις «βάσεις για ένα ισορροπημένο μέλλον»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Το Stamp Act του 1765: Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αμερικανική επανάσταση
World

Ο βρετανικός φόρος που πυροδότησε την αμερικάνικη επανάσταση

Το Stamp Act που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 1765 επιδίωκε να ενισχύσει τα βρετανικά δημόσια έσοδα, αλλά εξελίχθηκε σε σύγκρουση για τη φορολογία, την πολιτική εκπροσώπηση και τα δικαιώματα των αποικιών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι 5 πλουσιότεροι Κινέζοι το 2026: Τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία και βιομηχανία
World

Οι 5 πλουσιότεροι Κινέζοι το 2026

Οι πλουσιότεροι Κινέζοι προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Cheesecake Factory: Το αμερικανικό εστιατόριο της κιτς υπερβολής που έγινε εμπορικό φαινόμενο
World

Cheesecake Factory: Γιατί την ανέφερε ο Ομπάμα για να κοροϊδέψει τον Τραμπ

O Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στο Cheesecake Factory για να ψέξει το γούστο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η αλυσίδα έχει μετατρέψει την υπερβολή σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Microsoft: Σχεδιάζει να αντλήσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω δανεισμού
World

Microsoft: Δανεισμός 25 δισ. για την ΑΙ

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η Microsoft θα εκδώσει εταιρικά ομόλογα

JPMorgan: Στα 6 δισ. δολάρια εκτιμάται το κόστος του νέου ουρανοξύστη της στη Νέα Υόρκη
World

Ο νέος ουρανοξύστης της JPMorgan στη Νέα Υόρκη θα στοιχίσει 6 δισ.

Το εμβληματικό κτίριο του Τζέιμι Ντίμον ενσωματώνει τεχνολογικές υποδομές, έργα τέχνης και ακριβά αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ η JPMorgan επιδιώκει να περιορίσει μακροπρόθεσμα τις δαπάνες για μισθωμένους χώρους.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ

Απαισιόδοξος για την άνοδο της ακροδεξιάς ο πρώην αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ- Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει

BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές

Η αύξηση των κερδών της BYD το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 28% σε ετήσια βάση, υπολείποντας των προβλέψεων

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Economy

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026

Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία
Business

Πού ρίχνουν εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις τα σούπερ μάρκετ

Ασπρόπυργος, Σίνδος και Ελευσίνα γίνονται το νέο… «Ελ Ντοράντο» των logistics στα σούπερ μάρκετ - Γιατί ο ανταγωνισμός μεταφέρεται από τα καταστήματα στις… αποθήκες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Markets

Επενδυτική «σιγή» με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων για τη Wall Street

Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού
World

Νέο χαλυβουργείο στη Γαλλία μετά απο μισό αιώνα

Ο ιταλικός Όμιλος Marcegaglia προχωρά σε επένδυση μετα την αγορά τη χαλυβουργίας Ascometal στο Fos-sur-Mer στη Γαλλία

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal
Κόσμος

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί δυσφήμησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί
Πολιτική

Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο

Σιτηρά: Οι τιμές παραγωγού σε Ρωσία – Ουκρανία καταρρέουν καθώς «κλείνει» η Μαύρη Θάλασσα
AGRO

Νέες διαδρομές για τα σιτηρά Ρωσίας - Ουκρανίας - Καταρρέουν οι τιμές παραγωγού

Πώς η μάχη για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσα έχει καταβαραθρώσει τις τιμές παραγωγού για τα ρωσικά και ουκρανικά σιτηρά στα Τάρταρα

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς για τη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες για τη νέα ΚΑΠ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στη διάρκεια της 6ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στη Νάξο

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μ. Ανατολή: Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα
Κόσμος

Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» στη Μ. Ανατολή – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι εάν ξεκινήσουν πάλι εχθροπραξίες μπορεί να υπάρξει πολύ πιο παρατεταμένη σύρραξη σε σχέση με την προηγούμενη

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.
English Edition

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.

A temporary bus service will connect the Katehaki station and Doukissis Plakentias, as rail replacement works disrupt evening services

Μέλι: Αυξήθηκαν κατά 10,5% οι ελληνικές εξαγωγές το 2025
AGRO

Αυξάνονται οι εξαγωγές μελιού - Πώς θα διαφυλαχθεί το ελληνικό brand name

Το ελληνικό μέλι «έγραψε» εξαγωγές 6.936 τόνων, συνολικής αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων το 2025, έναντι 6.274 τόνων και 28,6 εκατ. δολαρίων το 2024.

Adidas: Ρεκόρ κερδών το γ’ τρίμηνο – Επιβραδύνονται οι πωλήσεις της στην Ευρώπη
World

Ρεκόρ κερδών για την Adidas - Ο γρίφος της Ευρώπης

Το ρεκόρ κερδών της Adidas θέτει τις «βάσεις για ένα ισορροπημένο μέλλον»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φυσικό αέριο: Η Γερμανία δεν έπιασε τον στόχο στην αποθήκευση φυσικού αερίου
Φυσικό αέριο

Νέοι φόβοι για τις τιμές και την επάρκεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι τιμές στο φυσικό αέριο ξεπέρασαν τα 100 ευρώ - Πώς μπορεί να επηρεάσει τις τιμές η Γερμανία

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies