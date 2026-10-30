Λόγκαν (Fed): Δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων και μετά παύση

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Άλλες δύο φορές πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια η Fed για να τιθασεύσει τις πληθωριστικές πιέσεις δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν. Πρόκειται για μία από τις πιο σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα επιτόκια που έχουν δοθεί από αξιωματούχο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, αφότου ο Κέβιν Γουόρς ανέλαβε τα ηνία της Fed τον Μάιο.

«Με βάση τις τρέχουσες προοπτικές, θεωρώ σαφές ότι η FOMC πρέπει να προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη», ανέφερε η Λόγκαν σε ομιλία της προς φοιτητές του Κολεγίου Ντέιβιντσον, αναφερόμενη στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) – το όργανο που καθορίζει τα επιτόκια.

«Στη συνέχεια, κατά την άποψή μου, θα ήταν λογικό να υπάρξει μια παύση, ώστε να εξεταστούν οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις και να καθοριστεί ποια περαιτέρω δράση ενδέχεται να είναι ενδεδειγμένη».

Σταδιακή προσαρμογή της πολιτικής

Η Λόγκαν συντάχθηκε με την πλειοψηφία της FOMC, σε ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε με 10 ψήφους υπέρ έναντι 2 κατά, υπέρ της διατήρησης των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στις ΗΠΑ στο τρέχον εύρος του 3,75%-4,00%, παρά το γεγονός ότι επισημάνθηκε πως η οικονομία είναι ισχυρή και ο πληθωρισμός υπερβολικά υψηλός.

Για την Λόγκαν, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο «γερακιών» (υπέρμαχων της αυστηρής νομισματικής πολιτικής) στους κόλπους της Fed, η κίνηση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την άποψή της ότι το επιτόκιο-στόχος θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο, ώστε να περιοριστεί η οικονομία σε βαθμό ικανό να οδηγήσει τον πληθωρισμό πίσω στον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσίασαν μεταβλητότητα ως αντίδραση σε ειδήσεις σχετικά με τις προοπτικές επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα, καθώς και σε γεωπολιτικές εξελίξεις» ανέφερε. «Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η πιο σταδιακή προσαρμογή της πολιτικής μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες στην αγορά να προσαρμοστούν στα υψηλότερα επιτόκια, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο να επιδεινωθεί η οικονομική δραστηριότητα πιο απότομα από ό,τι είναι απαραίτητο».

Είναι σημαντικό, ωστόσο, η Fed να καταστήσει σαφή την κατεύθυνση της πολιτικής της, τόνισε η Λόγκαν, μια άποψη που έρχεται σε αντίθεση με την επιμονή του Γουόρς ότι η Fed θα πρέπει να παρέχει τέτοιου είδους καθοδήγηση μόνο σε περιόδους κρίσης.

Συγκεκριμένα, η Λόγκαν εκτιμά ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες λειτουργούν ως άνεμος που ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, ενώ αποδίδει την πρόσφατη άνοδο του κόστους δανεισμού μακροπρόθεσμης διάρκειας στην προσδοκία για ισχυρότερη ανάπτυξη και υψηλότερα επιτόκια.

«Τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς αποτελούν περισσότερο ένδειξη ότι οι επενδυτές πιστεύουν πως η νομισματική πολιτική έχει ακόμη έργο να επιτελέσει, παρά έναν ανεξάρτητο ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική δραστηριότητα», ανέφερε. Η παράλειψη μιας συνεδρίασης, πρόσθεσε, δεν μεταβάλλει την κατεύθυνση της πολιτικής της Fed.

«Εφόσον οι συμμετέχοντες στην αγορά κατανοούν τα σχέδια πολιτικής της FOMC, ο ακριβής χρόνος κάθε αύξησης των επιτοκίων έχει ελάχιστη επίδραση στα μακροπρόθεσμα επιτόκια που καλούνται να πληρώσουν οι περισσότεροι δανειολήπτες», δήλωσε η ίδια.