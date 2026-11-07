Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπέρ της περαιτέρω κλιμάκωσης των επιτοκίων είναι η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, για να περιοριστεί ο πληθωρισμός, ωστόσο εξήγησε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πόσο υψηλότερα θα πρέπει να φτάσουν τα επιτόκια.

«Εκτιμώ ότι θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε περαιτέρω σύσφιγξη της πολιτικής» είπε σε συνέντευξή της στο δίκτυο CNBC. «Το πότε ακριβώς και σε ποιο βαθμό, είναι κάτι που μένει να αποφασιστεί, καθώς οφείλουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις μεταβλητές που προκύπτουν».

Η Ντάλι εξήγησε ότι υποστήριξε την απόφαση της Fed την περασμένη εβδομάδα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια εν μέσω αβεβαιότητας για την οικονομία, ενώ τάχθηκε επίσης υπέρ της απόφασης για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Η επικεφαλής της San Francisco Fed υπογράμμισε ότι μια πιο προσεκτική και μελετημένη προσέγγιση όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι δεν είναι σαφές σε ποιο ακριβώς επίπεδο θα πρέπει να φτάσουν. Η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις απόψεις αρκετών άλλων αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρ ενός σταδιακού ρυθμού αυξήσεων.

Ανέφερε ότι θα ήθελε να έχει μεγαλύτερη βεβαιότητα πως ο πληθωρισμός υποχωρεί.

«Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός εδώ και πολύ καιρό —σχεδόν έξι χρόνια— και αρχίζουμε να αισθανόμαστε το βάρος του να εξαπλώνεται παντού», δήλωσε η Daly. «Αυτό πρέπει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας. Το γεγονός, μάλιστα, ότι διαθέτουμε μια εύρωστη αγορά εργασίας, μας παρέχει το περιθώριο να φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο».

Σύμφωνα με την Ντάλι, οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές στον τομέα των υπηρεσιών, εξαιρουμένου του κλάδου της στέγασης, δεν υποχωρούν με τον ρυθμό που ανέμεναν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Πρόκειται για έναν τομέα της οικονομίας που, κατά κανόνα, δεν επηρεάζεται άμεσα από μεταβολές στους δασμούς ή από το αυξημένο κόστος ενέργειας.

Αύξηση της απασχόλησης

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή έδειξαν σημαντική άνοδο της απασχόλησης τον Οκτώβριο, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση του ποσοστού ανεργίας και επιβεβαίωσε τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας. Η Ντάλι, η οποία είναι οικονομολόγος με εξειδίκευση στην αγορά εργασίας, εξήρε τον έντονο ρυθμό προσλήψεων που καταγράφηκε, ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό της για την υποτονική αύξηση των μισθών, ιδίως σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.

«Παρατηρούμε μείωση των πραγματικών μισθών, καθώς οι ονομαστικοί μισθοί δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό», επισήμανε. «Εδώ ακριβώς έγκειται η ουσία του ζητήματος: ενώ υπάρχουν θετικά νέα στο μέτωπο της απασχόλησης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι Αμερικανοί θα καταφέρουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας».

Εκτιμά ότι η πρόσφατη πτώση των μετοχών, η οποία πυροδοτήθηκε από μια μαζική υποχώρηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εξελίχθηκε με ομαλό τρόπο, αν και ενδέχεται να επιβραδύνει ελαφρώς την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα.

«Ωστόσο, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο σημαντικής επιβράδυνσης της ανάπτυξης, καθώς βλέπουμε επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους —όχι μόνο εκείνες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη— να εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, λέγοντας ότι το μέλλον διαγράφεται θετικό», ανέφερε.