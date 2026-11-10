Καλιφόρνια: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τον φόρο στους δισεκατομμυριούχους

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Οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή έκτακτου φόρου στους δισεκατομμυριούχους, βάζοντας τέλος σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η Πρόταση 40, η οποία θα αποτελούσε την πρώτη σύγχρονη εφαρμογή φόρου επί του πλούτου στις ΗΠΑ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη. Το Associated Press ανακοίνωσε την ήττα της πρωτοβουλίας, καθώς το «όχι» προηγούνταν κατά περίπου 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από το συνδικάτο εργαζομένων στον τομέα της υγείας Service Employees International Union–United Healthcare Workers West και προέβλεπε την επιβολή εφάπαξ φόρου 5% στην καθαρή περιουσία των κατοίκων της Καλιφόρνιας με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων, όπως θα υπολογίζονταν στο τέλος του έτους, υπενθυμίζει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 100 δισ. δολάρια σε διάστημα πέντε ετών, συμβάλλοντας στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του συστήματος Medicaid, ενόψει των περικοπών που προβλέπει η ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Σε αντίθεση με το σύνηθες φορολογικό μοντέλο των ΗΠΑ, όπου η φορολόγηση βασίζεται κυρίως στο εισόδημα και όχι στη συνολική περιουσία, η πρωτοβουλία επιδίωκε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο με πιθανές επιπτώσεις και σε άλλες πολιτείες. Οι υποστηρικτές της υποστήριζαν ότι οι υπερπλούσιοι Αμερικανοί μπορούν, μέσω της δομής του φορολογικού συστήματος, να καταβάλλουν αναλογικά λιγότερους φόρους.

Η ισχύς των δισεκατομμυριούχων και οι πολιτικές διαιρέσεις στην Καλιφόρνια

Η εκστρατεία κατά της πρότασης αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή. Μεταξύ των αντιπάλων της βρέθηκαν ο συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν και άλλοι επιχειρηματίες της τεχνολογίας, οι οποίοι διέθεσαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να αποτρέψουν την εφαρμογή του μέτρου. Οι πολέμιοι συγκέντρωσαν πάνω από δεκαπλάσια χρηματοδότηση σε σχέση με τους υποστηρικτές, ενώ το συνδικάτο που πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία δαπάνησε περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια.

Η αντιπολιτευτική εκστρατεία υποστήριξε ότι ο φόρος θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα της Καλιφόρνιας, θα αποθάρρυνε επενδύσεις και θα μπορούσε να οδηγήσει επιχειρηματίες και κεφάλαια σε άλλες πολιτείες. Ο απερχόμενος κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ είχε επίσης ταχθεί εναντίον του, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Παρά την υποστήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος της πολιτείας, σημαντικά στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων και ο διάδοχός του, Ξαβιέ Μπεσέρα, διαφώνησαν με την πρόταση.

Η υπόθεση ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό των Δημοκρατικών σχετικά με την οικονομική πολιτική και τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Ενώ η προοδευτική πτέρυγα ζητά μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των δισεκατομμυριούχων, πιο μετριοπαθή στελέχη ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην ανταγωνιστικότητα.

Η ήττα της πρωτοβουλίας αφήνει, παράλληλα, την επόμενη κυβέρνηση της Καλιφόρνιας αντιμέτωπη με το πρόβλημα χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης. Ο πρόεδρος του συνδικάτου, Ντέιβ Ρίγκαν, προειδοποίησε ότι, εάν οι πολιτειακοί νομοθέτες δεν βρουν λύση έως τότε, θα επιδιώξει την επαναφορά του φόρου στην κάλπη το 2028.