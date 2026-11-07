Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση

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Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει η απειλή για την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 11 επιθέσεις εναντίον πλοίων, εκ των οποίων τρεις είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση τους.

Την ίδια στιγμή, παρά τη σχετική αύξηση των διελεύσεων, η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να κινείται περίπου 65% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του βρετανικού οργανισμού UK Maritime Trade Operations (UKMTO), που δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 και αποτυπώνει την κατάσταση ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά της Σομαλίας.

155 περιστατικά και 82 θύματα στα μέτωπα της σύγκρουσης

Σύμφωνα με το UKMTO, από την έναρξη της σύγκρουσης Ιράν–ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 155 περιστατικά, με 133 αναφορές ζημιών σε πλοία και 13 περιστατικά παρ’ ολίγον πλήγματος.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων και τραυματισμών ανέρχεται σε 82, ενώ το διάγραμμα της έκθεσης καταγράφει 10 περιπτώσεις ολικής απώλειας πλοίων, 30 περιστατικά στα οποία απαιτήθηκε εξωτερική βοήθεια και 117 περιπτώσεις συνέχισης του ταξιδιού.

Από τις 11 επιθέσεις του τελευταίου επταημέρου, οι οκτώ σημειώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ και οι τρεις στον Περσικό Κόλπο. Πέντε πλοία χρειάστηκαν βοήθεια, τρία συνέχισαν το ταξίδι τους και τρία βυθίστηκαν, σύμφωνα με την εβδομαδιαία αποτίμηση του οργανισμού.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι, από τις 6 Ιουλίου, 63 από τα 88 πλήγματα με βλήματα πραγματοποιήθηκαν στη νότια διαδρομή διέλευσης των Στενών του Ορμούζ.

Το Joint Maritime Information Center (JMIC) χαρακτηρίζει το επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ ως «σοβαρό» (Severe), στον Περσικό Κόλπο ως «σημαντικό» (Substantial) και στον Κόλπο του Ομάν ως «μέτριο» (Moderate).

325 διελεύσεις πλοίων σε επτά ημέρες

Παρά τις επιθέσεις, η εβδομαδιαία κίνηση παρουσίασε ενδείξεις ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 170 εξερχόμενες και 155 εισερχόμενες διελεύσεις, έναντι 122 και 155 αντίστοιχα την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι διελεύσεις που καταγράφηκαν μέσω AIS αυξήθηκαν σε 71, από 64, ενώ οι διελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με αμερικανική διευκόλυνση παρέμειναν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αναφορές που επικαλείται το UKMTO, περίπου το 80% των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ είναι μεταφορείς ενεργειακών φορτίων.

Η ανάλυση των πλοίων που εκπέμπουν AIS δείχνει 37 δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων, 14 φορτηγά ξηρού φορτίου, οκτώ πλοία γενικού φορτίου, τέσσερα containerships και τρία Ro-Ro, καθώς και μικρότερο αριθμό άλλων εξειδικευμένων πλοίων.

Στην επιμέρους κατηγοριοποίηση των δεξαμενόπλοιων καταγράφονται 13 μεταφοράς αργού πετρελαίου, 12 χημικών και προϊόντων, επτά LPG carriers, τρία product tankers και δύο συνδυασμένης μεταφοράς αργού και προϊόντων.

Ελληνικά συμφέροντα σε 14 διελεύσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την οικονομική σύνδεση των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά.

Η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στην πρώτη θέση, με 14 διελεύσεις πλοίων ελληνικών και αντίστοιχου αριθμού οικονομικών συμφερόντων των ΗΑΕ, ακολουθούμενα από την Κίνα με εννέα, τη Νότια Κορέα με οκτώ και τις Νήσους Μάρσαλ με έξι.

Ως προς τις σημαίες, προηγείται η Λιβερία με 14 πλοία, οι Νήσοι Μάρσαλ με 11 και ο Παναμάς με 10, ενώ ακολουθούν οι Κομόρες και τα Μπαρμπάντος με τέσσερα πλοία η καθεμία.

Πλήγματα σε δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς LNG

Η έκθεση περιγράφει σειρά σοβαρών περιστατικών.

Στις 4 Νοεμβρίου δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ επλήγη από δύο άγνωστα βλήματα στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να μείνει ακυβέρνητο και να χρειαστεί υποστήριξη από τις τοπικές αρχές.

Μία ημέρα νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο με σημαία Μπαρμπάντος δέχθηκε δύο πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα κατόρθωσε να περιορίσει τη φωτιά και να φθάσει με ασφάλεια στο επόμενο λιμάνι.

Στις 2 Νοεμβρίου, πλήγμα σε παραδοσιακό φορτηγό σκάφος τύπου dhow είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού και τη διάσωση άλλων 13.

Στην ίδια περίοδο καταγράφεται επίθεση στο δεξαμενόπλοιο LARGO ATOM, με σημαία Λιβερίας, το οποίο έχασε προσωρινά την πρόωση και τη δυνατότητα πηδαλιούχησης, αλλά κατάφερε να συνεχίσει τον πλου του.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν και το περιστατικό της 30ής Οκτωβρίου, όταν LNG carrier με σημαία Νήσων Μάρσαλ επλήγη από τρία βλήματα, προκαλώντας πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και στους χώρους ενδιαίτησης. Η φωτιά κατασβέστηκε και το πλοίο επέστρεψε αυτοδύναμα στο λιμάνι, χωρίς τραυματισμούς.

Ερυθρά Θάλασσα: Περιορισμένες διελεύσεις παρά την απουσία νέων επιθέσεων

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπου δεν καταγράφηκε νέα επίθεση κατά την τελευταία εβδομάδα.

Το UKMTO αναφέρει έξι επιβεβαιωμένες επιθέσεις από την αρχή του 2026, οκτώ αναφορές ύποπτης δραστηριότητας και έξι θύματα.

Ωστόσο, οι διελεύσεις από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ παραμένουν περίπου 24% χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ανακοίνωση του αποκλεισμού από τους Χούθι στις 22 Ιουλίου.

Το τελευταίο περιστατικό που αξιολογείται ως στοχευμένη επίθεση κατά της ναυτιλίας σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου, ενώ οι εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στις 4 Οκτωβρίου αποδίδονται από το UKMTO σε παράπλευρες συνέπειες των χερσαίων συγκρούσεων.

Παρά την απουσία νέων επιθέσεων, το επίπεδο απειλής στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν παραμένει «σημαντικό».

Πειρατεία: 44 περιστατικά και νέα δράση στα ανοικτά της Σομαλίας

Ανησυχία προκαλεί και η αναζωπύρωση της πειρατείας.

Από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί 44 περιστατικά συνδεόμενα με πειρατεία, εκ των οποίων πέντε ένοπλες επιθέσεις, 11 επιβιβάσεις και καταλήψεις πλοίων και 28 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το UKMTO, οι πειρατές έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επιχειρούν σε αποστάσεις έως και 500 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.

Στις 30 Οκτωβρίου καταλήφθηκε το ιρανικής σημαίας αλιευτικό FV AZINI, με την επιβίβαση 10–12 ενόπλων. Το σκάφος και το πλήρωμά του απελευθερώθηκαν στις 2 Νοεμβρίου έπειτα από επιχείρηση του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι δράστες φέρονται να επιδίωκαν τη μετατροπή του αλιευτικού σε πλοίο-βάση για την πραγματοποίηση επιθέσεων σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Στο μεταξύ, το δεξαμενόπλοιο ASANA καταγράφεται στην έκθεση ως παραμένον υπό τον έλεγχο πειρατών, με την τελευταία σχετική ενημέρωση να αναφέρεται στις 28 Οκτωβρίου.

Συναγερμός και για τις παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης

Πέρα από τις φυσικές επιθέσεις, σοβαρό πρόβλημα αποτελούν οι ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης GNSS.

Από την αρχή του 2026 έχουν υποβληθεί 716 αναφορές παρεμβολών, ενώ τις τελευταίες 30 ημέρες καταγράφηκαν 24 αναφορές και το τελευταίο επταήμερο τρεις.

Οι μη φυσιολογικές θέσεις που εμφανίζονται στο AIS ανήλθαν σε 17.976 κατά το τελευταίο επταήμερο, με αύξηση 14%, σύμφωνα με την έκθεση.

Η υψηλότερη εβδομαδιαία καταγραφή του έτους έφθασε τις 80.352 μη φυσιολογικές θέσεις, την εβδομάδα που άρχισε στις 7 Σεπτεμβρίου.

Τα σημαντικότερα σημεία συγκέντρωσης των παρεμβολών εντοπίζονται στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Ομάν και στον Περσικό Κόλπο.

Το UKMTO επισημαίνει ότι τόσο η παρεμβολή που εμποδίζει τη λήψη δορυφορικών σημάτων (jamming) όσο και η εκπομπή ψευδών σημάτων θέσης (spoofing) μπορούν να επηρεάσουν τα συστήματα AIS και ECDIS, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Η συνολική εικόνα της εβδομαδιαίας έκθεσης επιβεβαιώνει ότι, παρά την περιορισμένη ανάκαμψη της ναυτιλιακής κίνησης και την απουσία νέων επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, οι θαλάσσιοι διάδρομοι που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν υπό συνθήκες εξαιρετικά αυξημένης αβεβαιότητας.