Xclusiv: Η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ φέρνει τη ναυτιλία σε νέο σταυροδρόμι

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Σημαντικές ανακατατάξεις στην παγκόσμια ναυτιλία ενδέχεται να προκαλέσει η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς οι πιθανές αλλαγές στην αμερικανική εξωτερική, ενεργειακή και εμπορική πολιτική δημιουργούν νέα δεδομένα για τις ναυλαγορές, τις θαλάσσιες εμπορευματικές ροές και τις αξίες των πλοίων.

Όπως επισημαίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος Xclusiv στην τελευταία ανάλυσή του για τις ναυτιλιακές αγορές, η εξασφάλιση της πλειοψηφίας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία από τους Δημοκρατικούς αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ενδέχεται να αυξήσει τις πιέσεις για αναπροσαρμογή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ιράν, στη Ρωσία και στην Κίνα.

Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο, ο πληθωρισμός, οι υψηλές τιμές της ενέργειας και η παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν επηρέασαν σημαντικά τη στάση των Αμερικανών ψηφοφόρων. Παρότι το νέο Κογκρέσο θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027, το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να ενισχύσει τις πιέσεις για αλλαγές στην εξωτερική, ενεργειακή και εμπορική πολιτική της Ουάσιγκτον, με δυνητικά σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια ναυτιλία.

Η αντίδραση της αγοράς πετρελαίου

Η Xclusiv σημειώνει ότι οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν έντονα στις πολιτικές εξελίξεις. Στις 4 Νοεμβρίου, η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 8,7%, στα 94,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε πτώση 8,3%, στα 88,12 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας τις προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.

Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, το Brent κατευθυνόταν προς εβδομαδιαία πτώση περίπου 16%, η οποία θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη από το 2020.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο ναυλομεσιτικός οίκος, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο καταδεικνύουν ότι οι διπλωματικές προσδοκίες δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε άμεση βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ή της προσφοράς ενέργειας.

Οι δύο όψεις της αποκλιμάκωσης για τα δεξαμενόπλοια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με την Xclusiv, οι πιθανές επιπτώσεις στην αγορά δεξαμενόπλοιων, καθώς οι εξελίξεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις.

Από τη μία πλευρά, η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αυξήσει τις θαλάσσιες μεταφορές αργού, ενισχύοντας την απασχόληση των μεγάλων δεξαμενόπλοιων τύπου VLCC και Suezmax.

Εξίσου σημαντική παράμετρος, όπως επισημαίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος, είναι η πιθανή αναπλήρωση των εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, έπειτα από μήνες διαταραχών στην αγορά.

Η ανασύσταση αυτών των αποθεμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει προσωρινά σημαντικούς πρόσθετους όγκους φορτίων, στηρίζοντας την απασχόληση των δεξαμενόπλοιων και τα επίπεδα των ναύλων.

Από την άλλη πλευρά, η Xclusiv προειδοποιεί ότι η μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αύξηση της ζήτησης για δεξαμενόπλοια.

Η ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και ενδεχομένως της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να περιορίσει τις αποστάσεις των εμπορικών διαδρομών, ενώ η μείωση της συμφόρησης, των χρόνων αναμονής και των παρακάμψεων θα απελευθέρωνε μεταφορική χωρητικότητα που σήμερα παραμένει δεσμευμένη.

Όπως εξηγεί ο ναυλομεσιτικός οίκος, η βελτίωση της παραγωγικότητας του στόλου αυξάνει ουσιαστικά τη διαθέσιμη προσφορά πλοίων, χωρίς να απαιτείται η παράδοση πρόσθετων νεότευκτων μονάδων.

Κατά συνέπεια, μια αρχική ανάκαμψη των ναύλων, λόγω της αναπλήρωσης των αποθεμάτων και της αύξησης των διαθέσιμων φορτίων, θα μπορούσε στη συνέχεια να δώσει τη θέση της σε καθοδικές πιέσεις, καθώς θα προσαρμόζονται η ζήτηση σε τονομίλια και ο βαθμός απασχόλησης των πλοίων.

Ο παράγοντας Ρωσία και οι κυρώσεις

Μια ακόμη κρίσιμη μεταβλητή για τη ναυλαγορά αποτελεί, σύμφωνα με την Xclusiv, η Ρωσία και η μελλοντική στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη Μόσχα.

Ο ναυλομεσιτικός οίκος αναφέρεται στη συμφωνία Ουάσιγκτον–Μόσχας τον Οκτώβριο, η οποία διευκόλυνε τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ και συνοδεύτηκε από μερικές εξαιρέσεις από το καθεστώς κυρώσεων.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει, ανέδειξε την προτεραιότητα που δίνει ο πρόεδρος Τραμπ στη διατήρηση των τιμών ενέργειας σε προσιτά επίπεδα, αν και οι πραγματικές παραδόσεις ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ παραμένουν αβέβαιες.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να ενθαρρύνει την υιοθέτηση αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και την ενίσχυση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Η επαναφορά περιορισμών, σύμφωνα με την ανάλυση, ενδέχεται να επιμηκύνει τις εμπορικές διαδρομές και να ενισχύσει τη δραστηριότητα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Αντίθετα, η διπλωματική πρόοδος και η χαλάρωση των κυρώσεων θα μπορούσαν σταδιακά να επαναφέρουν περισσότερα ρωσικά φορτία στη συμβατική αγορά δεξαμενόπλοιων, περιορίζοντας ενδεχομένως τη ζήτηση σε τονομίλια.

Κίνα, ναυπηγεία και εμπορική πολιτική

Αβεβαιότητα διαπιστώνει η Xclusiv και στον τομέα της αμερικανικής ναυπηγικής πολιτικής.

Η φιλοδοξία της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τα εγχώρια ναυπηγεία και να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Κίνας στη ναυπηγική βιομηχανία εξακολουθεί να συγκεντρώνει διακομματική υποστήριξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο, το κόστος εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα των σχετικών μέτρων ενδέχεται να βρεθούν υπό αυστηρότερο έλεγχο μετά την αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στο Κογκρέσο.

Η προτεινόμενη παράταση της αναστολής των μέτρων του Section 301 έως τις 9 Ιανουαρίου 2027 θα μπορούσε να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στα πλοία κινεζικής κατασκευής.

Παρά ταύτα, η αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές λιμενικές επιβαρύνσεις ενδέχεται να επηρεάσει την ευελιξία των ναυλώσεων, τη δυνατότητα ρευστοποίησης των πλοίων, τις αξίες των μεταχειρισμένων μονάδων και τις επιλογές των πλοιοκτητών όσον αφορά τις νέες ναυπηγήσεις.

Παράλληλα, η Xclusiv εκτιμά ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να αμφισβητήσει την επιβολή πρόσθετων δασμών, αν και οι εκτελεστικές εξουσίες του Αμερικανού προέδρου περιορίζουν τη δυνατότητα άμεσης ανατροπής της υφιστάμενης εμπορικής πολιτικής.

Οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα μπορούσε να στηρίξει τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και χύδην ξηρού φορτίου.

Αντίθετα, η διατήρηση των περιορισμών θα συνέχιζε να αναδιαμορφώνει τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις χώρες προέλευσης των εμπορευμάτων και τις αποστάσεις των εμπορικών διαδρομών.

Οι επιπτώσεις στις αγοραπωλησίες και στις αξίες των πλοίων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι εξελίξεις στην αγορά αγοραπωλησιών πλοίων (Sale & Purchase – S&P).

Όπως υπογραμμίζει η Xclusiv, οι πλοιοκτήτες και οι επενδυτές θα πρέπει να διαχωρίζουν τα προσωρινά πρόσθετα έσοδα από ναύλους, τα οποία οφείλονται στις γεωπολιτικές αναταράξεις, από την κερδοφορία που μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου.

Οι ισχυρές επιδόσεις της αγοράς άμεσων ναυλώσεων (spot market) δεν δικαιολογούν αυτομάτως υψηλές αξίες πλοίων, ιδιαίτερα όταν η ομαλοποίηση των συνθηκών μπορεί να αυξήσει γρήγορα την πραγματικά διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα του παγκόσμιου στόλου.

Η επιστροφή των πλοίων σε συντομότερες διαδρομές και η μείωση των καθυστερήσεων θα μπορούσαν, επομένως, να επηρεάσουν όχι μόνο τα επίπεδα των ναύλων αλλά και τις αποτιμήσεις των πλοίων στη δευτερογενή αγορά.

Συνοψίζοντας, η Xclusiv επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών δημιουργεί αντίρροπες δυνάμεις για την παγκόσμια ναυτιλία και δεν οδηγεί αυτομάτως σε μια ξεκάθαρα ανοδική ή πτωτική προοπτική.

Για τη ναυτιλία, ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι απλώς εάν θα αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά πώς θα αντιδράσουν οι όγκοι των μεταφερόμενων φορτίων, οι αποστάσεις των εμπορικών διαδρομών και η διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου, καταλήγει ο ναυλομεσιτικός οίκος.