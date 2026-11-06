Υπουργείο Ναυτιλίας: Συμφωνίες εξουσιοδότησης με «American Bureau of Shipping»και «Nippon Kaiji Kyokai»

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Συμφωνίες εξουσιοδότησης για επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων ελληνικής σημαίας υπέγραψε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς «American Bureau of Shipping» και «Nippon Kaiji Kyokai».

Οι νέες διμερείς συμφωνίες, οι οποίες υπεγράφησαν στις 4 και 6 Νοεμβρίου, αντίστοιχα, έχουν τετραετή ισχύ, με έναρξη την 18η Δεκεμβρίου 2026 και την 19η Δεκεμβρίου 2026 αντίστοιχα.

Οι συμφωνίες διέπουν την ανάθεση στους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς, υπηρεσιών προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, για την επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων ελληνικής σημαίας, καθώς και των εταιρειών αυτών.

Η ανανέωση της εξουσιοδότησης διεθνούς κύρους Αναγνωρισμένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 391/2009 Οργανισμών, ενταγμένων στη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS), επιβεβαιώνει την προσήλωση της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού νηολογίου, αναφέρει το υπουργείο.