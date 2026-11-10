Από τη Nike στην ena athletics: Με τι παπούτσια τρέχουν οι Έλληνες;

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Τη διείσδυση του τρεξίματος στις συνήθειες των Ελλήνων επιβεβαίωσε το ρεκόρ των χιλιάδων συμμετοχών στον φετινό Μαραθώνιο της Αθήνας, όπως και τα running clubs που δημιουργούνται σε περιοχές των αστικών κέντρων, οι εφαρμογές και η αγορά που έχει αναπτυχθεί γύρω από μια δραστηριότητα που έχει εξελίξει το τζόκινγκ των ’90s.

Το ερασιτεχνικό δρομικό κίνημα στην Ελλάδα γνωρίζει κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία από μεγάλες δρομικές κοινότητες όπως το RunningNews, σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιούνται πλέον πάνω από 580 αγώνες σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο, με πιο δημοφιλείς διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων όπως και οι Ημιμαραθώνιοι.

Ενώ η Ελλάδα, λόγω αναγλύφου, παρουσιάζει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κοινότητες ορεινού τρεξίματος στην Ευρώπη, με δεκάδες αγώνες σε Olympus, Taygetos, Zagori.

Tο τρέξιμο, με ποσοστό 55,7%, είναι η πιο δημοφιλής αθλητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Klarna, η οποία επιλέγεται κυρίως από Millennials, Gen X και Baby Boomers (62,5%, 52,7%, και 57% αντίστοιχα).

Η IMARC εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα παρουσιάσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 6,50% κατά την περίοδο 2026-2034, φτάνοντας τα 25 δισ. δολάρια έως το 2034.

Η αγορά τρεξίματος

Η αυξανόμενη συμμετοχή στο τρέξιμο δημιουργεί σταθερή ζήτηση για παπούτσια υψηλής απόδοσης. Σύμφωνα με Future Market Insights, τα παπούτσια τρεξίματος σε δρόμο κατέχουν το 48,6% της κατηγορίας τύπου παπουτσιών το 2026, αντανακλώντας την κυρίαρχη ζήτηση από αστικούς δρομείς, συμμετέχοντες σε μαραθώνιους και χρήστες που ασκούνται καθημερινά.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,2% της κατηγορίας καταναλωτών, ενώ η συμμετοχή των γυναικών αυξάνεται καθώς οι μάρκες επεκτείνουν τις σειρές προϊόντων ειδικά για κάθε φύλο.

Η παγκόσμια αγορά των παπουτσιών τρεξίματος εκτιμάται πλέον σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι πρωτοπόροι Adidas και Nike

Με ποσοστό που αγγίζει το 27%, η γερμανική Adidas ποντάρει στην κοινότητα των δρομέων λανσάροντας και running app αλλά και μέσα από την κοινότητα Adidas Runners Athens, με προπονήσεις ανά επίπεδο συμμετεχόντων, running coaches και μοντέλα όπως τα Adizero.

Με μερίδια αγοράς 22-26%, η αμερικανική Nike επενδύει σε προϊόντα για τρέξιμο και νέα λανσαρίσματα, όπως με τα Zoom Fly, τα ReactX Infinity Run 4, τα Pegasus.

Εξάλλου ο Αιθίοπας δρομέας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι βγήκε πρώτος στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ διαδρομής (2:10:03) φορώντας το Nike Apex που συγκαταλέγεται στα λεγόμενα και «super shoes». Το μοντέλο αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην αγορά καθώς η επίσημη διάθεσή του για το κοινό έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.

Η Asics

Με τα εμβληματικά μοντέλα GEL-Nimbus και GEL-Kayano, η Asics επενδύσει συστηματικά στο τρέξιμο και διευρύνει το ευρύτερο οικοσύστημα μέσω εξαγορών πλατφορμών εγγραφής σε αγώνες και επεκτείνεται σε συναφείς κατηγορίες, όπως τα παπούτσια για περπάτημα όπως για παράδειγμα με τη σειρά Moon Amble, ενώ «τρέχει» και με τα Metaspeed.

Η εταιρεία κατατάσσεται ως μία εκ των κορυφαίων brands υποδημάτων για τρέξιμο υψηλών επιδόσεων σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές (EU5: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ στην ελληνική αγορά υπολογίζεται πως κινείται σε ένα εύρος μεριδίων της τάξης του 12-16%.

Η Hoka

Η εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2009 στην πόλη Annecy στη Γαλλία και από το 2013 έχει ενταχθεί στον όμιλο Deckers Brands, ξεπέρασε τα 2,59 δισ. δολάρια σε καθαρές πωλήσεις κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, και το πέτυχε αυτό ενώ ο ρυθμός ανάπτυξής της σημείωσε πτώση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η Hoka με ποσοστό που αγγίζει το 10% περίπου αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο «παίκτης» των τελευταίων ετών, που καθιέρωσε τα παπούτσια μέγιστης αντικραδασμικής προστασίας (maximalist), με χαρακτηριστικά τα Hoka One One Bondi και Clifton και το Speedgoat για trail.

Η ελληνική Ena Athletics

Η Ena Athletics δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, λανσάροντας το μοντέλο Proto Runner 1, στο πρώτο κατάστημα της εταιρείας στο Golden Hall. Το 2025, η εταιρεία του Άλεξ Λάτση με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θωμά Θωμαΐδη, κατέγραψε κύκλο εργασιών 370.686 ευρώ, από 43.922 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 744%.

Σήμερα τα έξι διαφορετικά πλέον μοντέλα running shoes διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ena Athletics, ενώ μετρά και τέσσερα monobrand σημεία, στο City Link στο κέντρο της Αθήνας, εποχικά στο Navarino Agora στο Costa Navarino και στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης. Ενώ πωλούνται και μέσω της Intersport του ομίλου Fourlis, σε συγκεκριμένα φυσικά καταστήματα, αλλά και στο e-shop της αλυσίδας.