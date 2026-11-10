Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής

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Αλλαγές στον τρόπο απονομής της γονικής άδειας προβλέπει νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη θέσπιση ορίων στην ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ευελιξία για τη γονική άδεια

Η συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 27 του νομοσχεδίου) παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση της γονικής άδειας, ενώ καταργεί την υποχρεωτική αναμονή ενός έτους εργασίας μεταξύ δύο γονικών αδειών όταν πρόκειται για διαφορετικά παιδιά.

Έτσι, ένας γονέας που έχει δύο παιδιά θα μπορεί να πάρει την άδεια ανατροφής των τεσσάρων μηνών δυο φορές μέσα στο ίδιο έτος, ενώ τώρα η δεύτερη τετράμηνη άδεια για το δεύτερο παιδί μπορεί να ληφθεί αφού μεσολαβήσει ένα έτος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης άδειας.

Με την κατάργηση της αναμονή του ενός έτους ένας γονέας με δυο παιδιά θα μπορεί να πάρει 4+4 μήνες γονική άδεια, δηλαδή ως 8 μήνες μέσα στο ίδιο έτος και όχι 4 μήνες το ένα έτος και 4 μήνες στο μεθεπόμενο ή επόμενα έτη που προβλέπει η ισχύουσα ρύθμιση. Η δυνατότητα που προστίθεται δηλαδή είναι ότι ένας γονέας θα μπορεί μέσα στο ίδιο έτος να πάρει και τα δυο 4μηνα των γονικών αδειών διατηρώντας παράλληλα και το δικαίωμα να κάνει χρήση της γονικής άδειας οποτεδήποτε το επιλέξει μέχρι το παιδί ή τα παιδιά του γίνουν 8 ετών.

Τι προβλέπεται

Εξαίρεση ισχύει για γονείς διδύμων, τριδύμων τέκνων, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα για κάθε παιδί ξεχωριστά, χωρίς να απαιτείται το ενδιάμεσο έτος.

Το καθεστώς της γονικής άδειας εφαρμόζεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το δικαίωμα λήψης τη άδειας δεν μεταβιβάζεται από τον ένα γονέα στον άλλο, αλλά εξαρχής δηλώνεται ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση του μέτρου. Στην πράξη ένας εργαζόμενος γονέας με δυο παιδιά θα μπορεί να πάρει μια τετράμηνη γονική άδεια και μέσα στο ίδιο έτος ο ίδιος ή ο άλλος γονέας μπορεί να πάρει τους άλλους 4 μήνες για το δεύτερο παιδί.

Σήμερα ο γονέας με δυο παιδιά επιτρέπεται να πάρει τους τέσσερις μήνες τη μια χρονιά, να μεσολαβήσει χωρίς άδεια ή επόμενη και να πάρει τους άλλους τέσσερις μήνες την μεθεπόμενη χρονιά. Από την 4μηνη άδεια οι δυο μήνες είναι πληρωμένοι από τη ΔΥΠΑ με τον εκάστοτε βασικό μισθό (920 ευρώ τον μήνα μικτά σήμερα). Οι υπόλοιποι δύο μήνες δεν επιδοτούνται.

Με την νέα ρύθμιση ένα ζευγάρι με δυο παιδιά (ένας από τους δυο γονείς) θα μπορεί μέσα στο ίδιο έτος να κάνει χρήση 8μηνης άδειας, και να επιδοτηθεί για τέσσερις μήνες. Επιπλέον, το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν χρειάζεται πλέον να δηλώσουν τη σειρά με την οποία θα πάρουν την άδεια, καθώς και ότι η άδεια φροντιστή θα μπορεί να λαμβάνεται χωρίς να έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από την πρόσληψή του εργαζόμενου.