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Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων οι συντάξεις Ιανουαρίου αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Ως εκ τούτου πιθανότερη ημερομηνία καταβολής των χρημάτων φαίνεται να είναι η Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο που υπάγονται οι δικαιούχοι.

Οι ημερομηνίες για τις συντάξεις

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν από το ΕΦΚΑ:

– Οι κύριες συντάξεις του πρώην ΟΑΕΕ.

– Οι κύριες συντάξεις του πρώην ΟΓΑ.

– Οι κύριες συντάξεις του πρώην ΕΤΑΑ (μη μισθωτών).

– Οι κύριες συντάξεις που δόθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

– Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να ακολουθήσει η καταβολή των κύριων συντάξεων των πρώην Ταμείων μισθωτών και συγκεκριμένα:

– ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

– ΝΑΤ

– Ταμεία τραπεζών

– ΟΤΕ

– ΔΕΗ

– ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

– ΕΤΑΤ

– ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Την ίδια ημέρα αναμένεται να πιστωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι συντάξεις των δικαιούχων από τα σώματα ασφαλείας.

Τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα εμφανιστούν από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Ειδικότερα, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου θα εμφανιστούν τα χρήματα σε όσους έχουν προγραμματισμένη πληρωμή τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Για όσους έχουν προγραμματισμένη πληρωμή την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, τα χρήματα θα φανούν το απόγευμα της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου.