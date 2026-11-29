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Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιανουαρίου 2027 έχει τεθεί από τη ΔΥΠΑ το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων 2027–2030. Το σχέδιο συνδέει την κατάρτιση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις επαγγελματικές προοπτικές των εργαζομένων και των ανέργων, ενώ προτείνει προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κάθε περιοχή.

Ο ρόλος της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ έχει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της Στρατηγικής και συντονίζει τη συνεργασία με επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, περιφέρειες, δήμους και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έναρξη λειτουργίας των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων και συμπράξεις με επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για προσλήψεις.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η Στρατηγική οργανώνεται σε τρεις ομόκεντρους κύκλους. Στον πυρήνα βρίσκεται η διάγνωση των αναγκών, με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των ίδιων των καταρτιζομένων. Ο εσωτερικός κύκλος καλύπτει τις εγκάρσιες δεξιότητες, που είναι απαραίτητες σε κάθε επάγγελμα και σε όλη τη σταδιοδρομία. Ο εξωτερικός κύκλος περιλαμβάνει εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλογα με τον στόχο του προγράμματος, όπως εκείνες που χρειάζονται στη βιομηχανία ή στον τουρισμό. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα κατάρτισης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ 671.331 ωφελούμενοι πιστοποιήθηκαν στα προγράμματα κατάρτισης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Περίπου εννέα στους δέκα καταρτίστηκαν σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες. Εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης, το 41,4% των ανέργων που συμμετείχαν είχε ενταχθεί στην απασχόληση, ενώ το 92,4% των εργαζομένων που συμμετείχαν διατήρησε τη θέση εργασίας του.

Για τα επόμενα προγράμματα, το σχέδιο προτείνει αξιολόγηση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων πριν και μετά την κατάρτιση και παρακολούθηση της επαγγελματικής τους πορείας στους έξι και στους δώδεκα μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η ΔΥΠΑ καλεί πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και θεσμικούς φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους και μετά τη λήξη της διαβούλευσης θα οριστικοποιηθεί η Στρατηγική και θα καταρτιστεί το πρώτο ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2027.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ: http://dypa.gov.gr/strategy_youropinion