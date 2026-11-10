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Πληθωρισμός: Στο 5,7% τον Οκτώβριο

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να καλπάζει στην Ελλάδα - Πρωταγωνιστεί η ενέργεια

Economy 10.11.2026, 12:01
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Πληθωρισμός: Στο 5,7% τον Οκτώβριο
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Στο 5,7% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, έναντι 5% τον Σεπτέμβριο όταν έκανε άλμα από το 3,8% του Αυγούστου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,9%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.

Ο κλάδος της ενέργειας αύξησε τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις με ανατιμήσεις που έφτασαν το 80% για το φυσικό αέριο, το 37,5% για το πετρέλαιο θέρμανσης, το 39,7% για το πετρέλαιο κίνησης και 25% στην βενζίνη. Ο ηλεκτρισμός παρουσίασε επίσης αύξηση 17,9% με την κατηγορία άλλα καύσιμα στο +21,1%.

Οκτώβριος 2026/Σεπτέμβριος 2026

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,7% τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

 1.     Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

•         2,3% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, αρνί και κατσίκι, τυριά, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), λοιπά τρόφιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο χοιρινό.

•         1,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

•         0,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης.

•         0,9% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

•         0,3% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

•         0,1% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας.

•         0,3% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

 2.     Από τη μείωση των δεικτών κατά:

• 0,3% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγείακυλικεία.

Οκτώβριος 2026/Οκτώβριος 2025

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 5,7% τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1.     Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

•         2,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, λαχανικά (γενικά). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ζυμαρικά, γάλα νωπό πλήρες, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), χυμούς φρούτων.

•         3,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

•         15,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας,   διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

•         0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα-διακοσμητικά είδη-τάπητες, οικιακά είδη καθαρισμού και συντήρησης.

•         1,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

•         13,8% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

•         2,1% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

•         2,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•         5,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία

•         3,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

•         1,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας.

 2.     Από τη μείωση των δεικτών κατά:

•         0,2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

•         2,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

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